గోధుమపిండితో కరకరలాడే " పకోడీలు" - టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!
పకోడీలు కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:45 PM IST
Wheat Flour Onion Pakoda : పకోడీలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. అయితే ఇవి చేయాలంటే శనగపిండి తప్పనిసరి! అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా శనగపిండి బదులు గోధుమపిండి ఉపయోగించి ఇవి చేస్తే సూపర్గా వస్తాయి. టేస్ట్ కూడా వేరే లెవల్. దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం పట్టదు. అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే ఇంటిల్లిపాదీకి తయారు చేసి పెట్టొచ్చు. సాయంత్రం వేళ వీటిని తింటూ వేడివేడిగా ఓ కప్పు టీ తాగితే ఆహా అనాల్సిందే. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- ఉల్లిపాయలు - 8
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- జీలకర్ర పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఎనిమిది ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీరను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీరకరివేపాకు తురుము వేయాలి. ఆపై ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, అర కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి. అనంతరం నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పకోడీ పిండి మాదిరిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను హైఫ్లేమ్లో ఉంచి చిల్లుల గరిటెతో పకోడీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించాలి. ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కనుంచాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పకోడీలుగా వేసి నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అంతే గోధుమపిండితో కరకరలాడే పకోడీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- ఆనియన్స్ గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలపడం వల్ల అందులో నుంచి నీరు ఊరుతుంది. ఆ నీటితో పిండిని కలిపితే పకోడీలు టేస్టీగా వస్తాయి.
- పకోడీలు గట్టిగా, కరకరలాడేలా కావాలనుకుంటే పిండిని నూనెలో వేసేటప్పుడు పల్చగా వేయాలి. అదే మెత్తగా కావాలంటే కాస్త మందంగా వేస్తే సరి.
