గోధుమపిండితో "మైసూర్ బోండాలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
సింపుల్గా చేసుకునే మైసూర్ బోండాలు - ఇలా ఇంట్లో ఓసారి ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 3:57 PM IST
Wheat Flour Mysore Bajji Making : టిఫిన్ సెంటర్స్కి లేదా హోటల్స్కి వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది మైసూర్ బోండాను ఆర్డర్ చేస్తారు! వీటిని ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే వీటి తయారీ కోసం మైదాను వాడుతారు. అలా కాకుండా ఈసారి గోధుమపిండితో ఇవి చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడతే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి సింపుల్గా మైసూర్ బోండాలను ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- అల్లం తురుము - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు పెరుగు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తురుము, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
- అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తురుము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఇందులోనే కప్పు గోధుమపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేసి మూడు నిమిషాల పాటు చేతితో మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత పిండిని మరోసారి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చేతికి తడి అంటించి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఇప్పుడు బోండాలను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే గోధుమపిండితో వేడివేడి మైసూర్ బోండాలు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు ఈ బోండాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
