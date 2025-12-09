ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో "మైసూర్ బోండాలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

సింపుల్​గా చేసుకునే మైసూర్ బోండాలు - ఇలా ఇంట్లో ఓసారి ట్రై చేయండి!

Wheat Flour Mysore Bajji
Wheat Flour Mysore Bajji (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Wheat Flour Mysore Bajji Making : టిఫిన్ సెంటర్స్​కి లేదా హోటల్స్​కి వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది మైసూర్​ బోండాను ఆర్డర్ చేస్తారు! వీటిని ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే వీటి తయారీ కోసం మైదాను వాడుతారు. అలా కాకుండా ఈసారి గోధుమపిండితో ఇవి చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడతే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి సింపుల్​గా మైసూర్​ బోండాలను ఎలా తయారు​ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Wheat Flour Mysore Bajji
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • అల్లం తురుము - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Wheat Flour Mysore Bajji
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు పెరుగు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తురుము, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
  • అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తురుము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఇందులోనే కప్పు గోధుమపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేసి మూడు నిమిషాల పాటు చేతితో మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
Wheat Flour Mysore Bajji
పెరుగు (Getty Images)
  • రెండు గంటల తర్వాత పిండిని మరోసారి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చేతికి తడి అంటించి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఇప్పుడు బోండాలను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Wheat Flour Mysore Bajji
ఉల్లిపాయలు, అల్లం (Getty Images)
  • ఇక అంతే గోధుమపిండితో వేడివేడి మైసూర్ బోండాలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Wheat Flour Mysore Bajji
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మీరు ఈ బోండాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

గోధుమపిండితో మైసూర్ బోండాలు తయారీ
WHEAT FLOUR MYSORE BAJJI
WHEAT FLOUR GOLI BAJE RECIPE
GODHUMA PINDI MYSORE BONDA MAKING
WHEAT FLOUR MYSORE BONDA

