గోధుమపిండితో "గులాబ్ జామున్" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్ టేస్టీగా !
- మైదాతో పనిలేకుండానే అద్దిరిపోతుంది! - ఒక్కసారి చేస్తే ప్రతిసారి ఇలానే చేసుకుంటారు!
Published : November 1, 2025 at 2:06 PM IST
Wheat Flour Gulab Jamun: జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే గులాబ్జామున్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే తినాలనిపించినప్పుడల్లా ఇంట్లో చేయమని అమ్మలను అడుగుతుంటారు. అయితే ఈ స్వీట్ రెసిపీ చేయడానికి చాలా మంది ఇన్స్టంట్గా లభించే పౌడర్ ఉపయోగిస్తారు. లేదంటే పచ్చి కోవా యూజ్ చేసి తయారు చేస్తుంటారు.
కానీ మీకు తెలుసా గోధుమపిండితో కూడా సాఫ్ట్ అండ్ జ్యూసీ గులాబ్జామున్ చేసుకోవచ్చు! చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవి. మైదాతో పనిలేకుండానే చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా జ్యూసీజ్యూసీ గులాబ్ జామున్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
- పాల పొడి - అర కప్పు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- పాలు - తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నీళ్లు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, పాల పొడి, బేకింగ్ సోడా వేసి మూడూ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం నెయ్యి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పాలు పోస్తూ పిండిని సాఫ్ట్ ముద్ద మాదిరి పగుళ్లు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- రెగ్యులర్గా ప్యాకెట్ పిండితో ఎలాగైతే కలుపుకుంటామో అదే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గోధుమపిండితో కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు పంచదార పాకం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కరిగించుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత యాలకుల పొడి, కుంకుమ పువ్వు వేసి కలుపుతూ సిరప్ జిగురుగా మారే వరకు ఉడికించాలి.
- పంచదార పాకం ప్రిపేకర్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం చేతికి నెయ్యి రాసుకుని పిండి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్ మాదిరి క్రాక్స్ లేకుండా రౌండ్గా చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అయితే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ ఆరిపోకుండా ప్లేట్ను మూతతో కవర్ చేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని బాల్స్గా చేసుకుని కవర్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ను ఒక్కొక్కటిగా నిధానంగా వేయాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో-ఫ్లేమ్లో పెట్టి స్మూత్గా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేగిన తర్వాత తీసి ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఓసారి కలపాలి.
- ఇలా మిగిలిన బాల్స్ను నూనెలో వేసి వేయించి పంచదార పాకంలో వేసి ఓ రెండు గంటలు అలానే వదిలేసి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, జ్యూసీగా ఉండే గోధుమపిండితో గులాబ్జామున్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమపిండి, పాల పొడిని పైపైన కాకుండా కాస్త అదిమి కప్పు నిండా ఉండేలా తీసుకోవాలి. అలాగే పిండిని పాలతో పగుళ్లు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండి నానిన తర్వాత ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని పాలను చిలకరించి మెత్తగా ప్రెస్ చేసుకుని బాల్స్లాగా చేసుకోవచ్చు.
- గోధుమపిండి బాల్స్ను నూనెలో వేయించి పంచదార పాకంలో వేసేటప్పుడు సిరప్ అనేది కచ్చితంగా కాస్త వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే బాల్స్ లోపలి వరకు పాకం పోయి జ్యూసీగా ఉంటాయి.
- మీరు బాల్స్ను పాకంలో వేసేటప్పుడు చల్లగా అనిపిస్తే ఓ నిమిషం పాటు వేడి చేసుకుంటే సరి. ఇలా ప్రతిసారి బాల్స్ను వేసేటప్పుడు పాకం వేడిగా ఉండాలి. ఈ టిప్ కచ్చితంగా పాటించాలి.
