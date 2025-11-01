ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

- మైదాతో పనిలేకుండానే అద్దిరిపోతుంది!​ - ఒక్కసారి చేస్తే ప్రతిసారి ఇలానే చేసుకుంటారు!

Wheat Flour Gulab Jamun
Wheat Flour Gulab Jamun (Getty Images)
Published : November 1, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Wheat Flour Gulab Jamun: జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే గులాబ్​జామున్​ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే తినాలనిపించినప్పుడల్లా ఇంట్లో చేయమని అమ్మలను అడుగుతుంటారు. అయితే ఈ స్వీట్​ రెసిపీ చేయడానికి చాలా మంది ఇన్​స్టంట్​గా లభించే పౌడర్​ ఉపయోగిస్తారు. లేదంటే పచ్చి కోవా యూజ్​ చేసి తయారు చేస్తుంటారు.

కానీ మీకు తెలుసా గోధుమపిండితో కూడా సాఫ్ట్​ అండ్​ జ్యూసీ గులాబ్​జామున్​ చేసుకోవచ్చు! చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవి. మైదాతో పనిలేకుండానే చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా స్పెషల్​ అకేషన్స్​ ఉన్నప్పుడు వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా జ్యూసీజ్యూసీ గులాబ్​ జామున్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Wheat Flour Gulab Jamun
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
  • పాల పొడి - అర కప్పు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పాలు - తగినంత
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • నీళ్లు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
Wheat Flour Gulab Jamun
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, పాల పొడి, బేకింగ్​ సోడా వేసి మూడూ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం నెయ్యి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పాలు పోస్తూ పిండిని సాఫ్ట్​ ముద్ద మాదిరి పగుళ్లు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • రెగ్యులర్​గా ప్యాకెట్​ పిండితో ఎలాగైతే కలుపుకుంటామో అదే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గోధుమపిండితో కూడా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు పంచదార పాకం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కరిగించుకోవాలి.
Wheat Flour Gulab Jamun
పంచదార (Getty Images)
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత యాలకుల పొడి, కుంకుమ పువ్వు వేసి కలుపుతూ సిరప్​ జిగురుగా మారే వరకు ఉడికించాలి.
  • పంచదార పాకం ప్రిపేకర్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం చేతికి నెయ్యి రాసుకుని పిండి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్​ మాదిరి క్రాక్స్​ లేకుండా రౌండ్​గా చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అయితే ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బాల్స్​ ఆరిపోకుండా ప్లేట్​ను మూతతో కవర్​ చేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని బాల్స్​గా చేసుకుని కవర్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బాల్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా నిధానంగా వేయాలి.
Wheat Flour Gulab Jamun
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో-ఫ్లేమ్​లో పెట్టి స్మూత్​గా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా వేగిన తర్వాత తీసి ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఓసారి కలపాలి.
  • ఇలా మిగిలిన బాల్స్​ను నూనెలో వేసి వేయించి పంచదార పాకంలో వేసి ఓ రెండు గంటలు అలానే వదిలేసి ఆ తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, జ్యూసీగా ఉండే గోధుమపిండితో గులాబ్​జామున్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Wheat Flour Gulab Jamun
గోధుమపిండి గులాబ్​జామున్లు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • గోధుమపిండి, పాల పొడిని పైపైన కాకుండా కాస్త అదిమి కప్పు నిండా ఉండేలా తీసుకోవాలి. అలాగే పిండిని పాలతో పగుళ్లు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి నానిన తర్వాత ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని పాలను చిలకరించి మెత్తగా ప్రెస్​ చేసుకుని బాల్స్​లాగా చేసుకోవచ్చు.
  • గోధుమపిండి బాల్స్​ను నూనెలో వేయించి పంచదార పాకంలో వేసేటప్పుడు సిరప్​ అనేది కచ్చితంగా కాస్త వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే బాల్స్​ లోపలి వరకు పాకం పోయి జ్యూసీగా ఉంటాయి.
  • మీరు బాల్స్​ను పాకంలో వేసేటప్పుడు చల్లగా అనిపిస్తే ఓ నిమిషం పాటు వేడి చేసుకుంటే సరి. ఇలా ప్రతిసారి బాల్స్​ను వేసేటప్పుడు పాకం వేడిగా ఉండాలి. ఈ టిప్​ కచ్చితంగా పాటించాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

