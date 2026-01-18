గోధుమపిండితో " చల్ల పునుగులు" - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!
అందరికీ ఇష్టమైన చిట్టిచిట్టి పునుగులు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్ సూపర్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 4:01 PM IST
Challa Punugulu Prepare in Telugu : గోధుమపిండితో చపాతీలు, పూరీలు వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ దీనితో కరకరలాడే పునుగులు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అది కూడా ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టి, రుబ్బే పనిలేకుండా తక్కువ టైమ్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వారు వన్స్మోర్ అంటారంతే. అంత రుచికరంగా ఉంటాయి ఈ పునుగులు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
- వంటసోడా - కొంచెం
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు పెరుగు, పావు కప్పు నీళ్లు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా వంటసోడా వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గోధుమపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ బాగా కలపాలి.
- ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని మరీ పలుచగా, గట్టిగా కాకుండా పునుగులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండి మిశ్రమాన్ని నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ బీట్ చేయాలి. ఇలా చేయడం చల్ల పునుగులు మంచి రుచికరంగా, గుల్లగా వస్తాయి. పిండిని బాగా బీట్ చేసిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి రెండు గంటలపాటు పక్కనుంచాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వైడైన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో చిట్టి చిట్టి పునుగుల్లా కడాయికి సరిపడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పునుగులను గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ వేయించాలి. ఇవి వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే గోధుమపిండితో కరకరలాడే చల్ల పునుగులు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ చల్ల పునుగులను కొబ్బరి లేదా టమోటా చట్నీతో తింటే ఆ టేస్ట్ నెవ్వర్ బిఫోర్, ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్ అనే విధంగా ఉంటుంది!
- ఈ చల్ల పునుగులను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగు, గోధుమపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
