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"వాట్సాప్"​లో ఈ సెట్టింగ్స్ మీకు తెలుసా? - ఇలా చేశారంటే ఫుల్ సెక్యూరిటీ!

మీ వాట్సాప్​లో ఈ సెట్టింగ్స్ ట్రై చేయండి - సమాచారం పూర్తిగా సేఫ్ అంటున్న నిపుణులు!

whatsapp_tricks_and_tips
whatsapp_tricks_and_tips (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:44 PM IST

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Whatsapp Tricks and Tips : 'వాట్సాప్' సేవలు ఓ గంట సేపు నిలిచిపోతే చాలు! చాలా మంది ఊపిరి పీల్చుకోలేరు. చెప్పలేని ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. మెసేజ్​లు, చాటింగ్ మొదలుకుని ఫోన్ కాల్స్​కూ వాట్సాప్ వేదికగా మారిన నేపథ్యంలో అంతలా అడిక్ట్ అయిపోయారు. వ్యక్తిగతం కావచ్చు లేదా ఆఫీస్ పనులకు సంబంధించిన సమాచారమైనా సరే వాట్సాప్ నిత్య జీవితంలో 'తప్పనిసరి' అన్నట్లుగా మారిపోయింది.

చాటింగ్ మాత్రమే కాదు! వాట్సాప్​లో వ్యక్తిగత సమాచారం సైతం పంపిస్తుంటాం. ముఖ్యమైన ఫొటోలు, వీడియోలు, ఫైళ్లు! ఇలా విలువైన సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్న నేపథ్యంలో వాటి భద్రత కూడా అంతే ముఖ్యమే అని గుర్తుంచుకోండి. అందుకే వాట్సాప్​లో సమాచార భద్రతకు తోడు, వ్యక్తిగత సమాచారం సురక్షితంగా ఉండేలా మీ ఫోన్​లో ఐదు సెట్టింగ్స్ మార్చుకుంటే చాలు!

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టు-స్టెప్‌ వెరిఫికేషన్‌ :

  • మీ అనుమతి లేకుండా మీ నంబరుపై ఇతర ఫోన్లలో వాట్సప్‌ను క్రియేట్ చేయకుండా ఈ ఫీచర్‌ ఉపయోగపడుతుంది.
  • ఇందుకోసం Settings > Account > Two-step verification > Turn on చేసుకోని 6 అంకెల పిన్‌ను సెట్‌ చేసుకోవాలి.
  • మీ ఖాతా దుర్వినియోగం కాకుండా ఈ సెట్టింగ్ రక్షణ కల్పిస్తుంది.
  • పిన్‌ మరిచిపోతే ఇ-మెయిల్‌ ద్వారా రీసెట్‌ చేసుకోవచ్చు.

కాంటాక్టులకు మాత్రమే :

  • వాట్సప్‌ ప్రొఫైల్‌ పిక్చర్, స్టేటస్‌, ఆన్‌లైన్‌ యాక్టివిటీ వంటి వ్యక్తిగత సమాచారం కావాల్సిన వారికే తెలిసేలా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
  • ఇందుకోసం Settings > Privacyలోకి వెళ్లాలి.
  • అక్కడ మై కాంటాక్ట్స్‌, మై కాంటాక్ట్స్‌ ఎక్సెప్ట్‌ వంటి ఆప్షన్లు ఎంపిక చేసుకోవాలి.

ఆగంతకుల కాల్స్‌ :

  • తెలియని నంబర్లు లేదా స్పామ్‌ నంబర్ల కాల్స్ రింగ్‌ కాకుండా ‘సైలెన్స్‌ అన్‌నోన్‌ కాలర్స్‌’ ఫీచర్‌ ఉపయోగపడుతుంది.
  • Settings > Privacy > Callsలోకి వెళ్లి ‘Silence Unknown Callers’ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి.
  • కాల్స్‌ ట్యాబ్‌లో అలా వచ్చిన నంబర్‌ కాల్స్‌ను చూపిస్తుంది.

చాట్‌/ యాప్‌ లాక్ :

  • మీ చాటింగ్‌, వ్యక్తిగత విషయాలు ఇతరులు చూడలేరు.
  • కేవలం ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన సంభాషణలు మాత్రమే చూడకుండా చేయాలంటే చాట్‌ లాక్‌ వాడుకోవచ్చు.
  • మీ వాట్సప్‌నే ఎవరూ యాక్సెస్‌ చేయకూడదూ అంటే యాప్‌ లాక్‌ చేసుకోవడం సురక్షిత మార్గం.

ఐపీ అడ్రస్‌ ప్రొటెక్షన్‌ :

  • వాట్సప్‌ కాల్స్‌ మాట్లాడే సమయంలో మీరున్న ప్రాంతాన్ని లేదంటే ఐపీ అడ్రస్‌ కనుగొనకుండా చేయొచ్చు.
  • ఇందుకు Settings > Privacy > Advancedలోకి వెళ్లి ప్రొటెక్ట్‌ ఐపీ అడ్రస్‌ ఇన్‌ కాల్స్‌ ఆప్షన్‌ను ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి.
  • వాట్సప్‌ తన సర్వర్ల ద్వారా కాల్స్‌ను రూట్‌ చేస్తుంది.
  • కాల్‌ క్వాలిటీలో చిన్నపాటి తేడా రావొచ్చు.

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