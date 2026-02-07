"శివరాత్రికి ఉపవాసం" ఉంటున్నారా? - చిలగడదుంపతో ఇలా చేయండి!
శివరాత్రికి చిలగడదుంపకు లింక్ ఇదే - అందుకే ఎక్కువగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 3:48 PM IST
Maha Shivratri Special : శివరాత్రికి ఉపవాసం ఉంటున్నట్లయితే చిలగడదుంపలతో ఇలాంటి ప్రసాదం తయారు చేసి శివుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. అంతే కాదు! ఉపవాసం ఉన్నవాళ్లు ఇలాంటి ప్రసాదం తినడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అందుకే శివరాత్రి సమయంలో చిలగడదుంప విక్రయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, ఆ సమయంలో చిలగడదుంప తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు.
మహా శివరాత్రి పర్వదినాన ఉపవాసం ఉండడం ఆనవాయితీ. కాగా, సాయంత్రం ఉపవాసం విడిచే క్రమంలో పండ్లు, ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తుంటారు. చాలా మంది ఉపవాసం విడిచే సమయంలో చిలగడదుంప తీసుకుంటారు. వీటిని ఉడికించి తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ శక్తిని ఇవ్వడంతో పాటు శరీరంపై నిద్రలేమి ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుందట.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిలగడదుంప - అర కేజీ
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 15
- బాదం పప్పు
- ఎండు ద్రాక్ష
- పాలు - 1 కప్పు
- పంచదార - పావు కప్పు
- కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చిలగడ దుంపలను ఉడికించుకుని గ్రేటర్తో తురిమి తీసుకోవాలి. లేదా ముక్కలను బాగా ఉడికించి చేతితో మెదిపి తీసుకోవచ్చు. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చిలగడదుంప మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇపుడు పక్కన మరో స్టవ్ పెట్టుకుని 1 కప్పు పాలు మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లార్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. బాదం, జీడిపప్పు, ఎండు ద్రాక్ష వేసుకుని రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టుకుని అదే ప్యాన్లోకి నెయ్యి వేసుకుని చిలగడ దుంప తురుము వేసుకుని వేయించాలి. దుంపల క్వాంటిటీకి అనుగుణంగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు పోసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. అడుగు మాడిపోకుండా సన్నటి మంటపై బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. తేమ తగ్గిపోయిన తర్వాత పంచదార పోసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు, యాలకుల పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఇలా కలుపుతున్న సమయంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇపుడు ముందుగా వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుని కలపాలి. మరో 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే చాలు! హల్వా చిక్కబడిపోతుంది.
