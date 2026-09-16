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పూజలో వాడిన 'పూలను' వృథాగా పడేయకండి! - ఇలా రకరకాల 'ఉత్పత్తులు' రెడీ చేసుకోండి!

వాడిపోయిన పూలతో అద్భుతమైన ఉపయోగాలు! - తెలిస్తే మీరూ ట్రై చేస్తారంటున్న నిపుణులు!

Uses of Pooja Flowers
గణపతి పూజ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 4:50 PM IST

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Uses of Pooja Flowers : మనందరం ఇంట్లో పూజ చేసే క్రమంలో దీపం వెలిగించడం, దేవుడి ఫొటోలకు పూలు అలంకరిస్తుంటాం. ప్రస్తుతం వినాయక చవితి ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్న వేళ అందరూ గణపతిని తీరొక్క పూలతో అలంకరిస్తూ, పూజిస్తుంటారు. నవరాత్రుల్లో భాగంగా వినాయకుడి సేవలో పెద్ద పెద్ద పూలమాలలు వాడుతుంటారు. అయితే, వినాయక చవితి ఉత్సవాల అనంతరం గణనాథుడి పూజకు వాడిన పూలను నదుల్లో, కాలువల్లో వృథాగా పడేస్తుంటారు చాలా మంది. కానీ, మీకు తెలుసా? పూజ కోసం వాడిన పుష్పాలను వృథా చేయకుండా, తిరిగి వినియోగించవచ్చు. ఇలా రీసైక్లింగ్ చేసి, దాంతో వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ఉత్పత్తులు మనకు ఉపయోగకరంగా ఉండడంతో పాటు పర్యావరణానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు. ఇంతకీ, పూజకు వాడే పూలను వృథా చేయకుండా తిరిగి ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అగరుబత్తీలు :

ఇందుకోసం ముందుగా పూజలో వాడిన పూల రేకలను ఎండబెట్టాలి. అనంతరం వాటిని మిక్సీలో వేసి పౌడర్‌లా చేయాలి. తర్వాత ఆ పొడిలో కాస్త ఆవు నెయ్యి, పచ్చకర్పూరం పొడి కలిపి మెత్తని ముద్దలా రెడీ చేసుకోవాలి. నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమాన్ని ధూప్‌ స్టిక్స్‌ లేదా కోన్‌ ఆకారంలో చేసి నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి. అవి మంచిగా ఆరిన తర్వాత ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుని రోజూ ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో వెలిగించండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న అగరుబత్తీలు దోమలు, పురుగుల బెడద తగ్గించడంతో పాటు మంచి సువాసనా వెదజల్లుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

సహజ ఎరువు :

పూజలో వినియోగించిన వాడిపోయిన పుష్పాలను చెత్తలో పారేయకుండా పూల కుండీల్లో లేదా తోటలోని మొక్కల మొదళ్లలో వేయవచ్చు. లేదంటే ఒక చిన్న కుండలో వాడిపోయిన పూలను వేసి పైన కొద్దిగా మట్టి కప్పి ఉంచితే కొన్నిరోజుల్లో ఆ మిశ్రమం చక్కటి సేంద్రియ ఎరువుగా రెడీ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సహజ ఎరువు మొక్కలకు రసాయన ఎరువుల కంటే చాలా బాగా మేలు చేస్తుందంటున్నారు.

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సువాసనల సబ్బు :

మనం ఇంట్లో ఉపయోగించే సాధారణ బాత్‌ సోప్‌ బేస్‌ను కరిగించి, అందులో ఎండిన గులాబీ లేదా మందార పూల రెక్కల పొడిని కలపాలి. నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమాన్ని సబ్బు తయారు చేసే అచ్చుల్లో పోసి గడ్డకట్టనివ్వాలి. అంతే, ఆర్గానిక్‌ సువాసనల సబ్బులు రెడీ అవుతాయి. ఇవి చర్మానికి తేమను అందించడంతో పాటు కెమికల్స్‌ లేని రక్షణను ఇస్తాయని చెబుతున్నారు.

హెర్బల్‌ ఫేస్‌ ప్యాక్స్‌ : మీరు పూజలో ఒకవేళ గులాబీ, చామంతి, మల్లెపూలను వినియోగించినట్లయితే, పూజ అనంతరం వాటిని పడేయకుండా నీడలో బాగా ఎండబెట్టి మెత్తగా పొడి చేసి నిల్వ చేసుకోవాలి. ఈ పూల పొడిలో కొద్దిగా రోజ్‌ వాటర్‌ లేదా తేనె కలిపి ముఖానికి ఫేస్‌ ప్యాక్‌లా వేసుకుంటే స్కిన్​ కాంతిమంతంగా తయారవుతుందంటున్నారు. అలాగే, ఇది చర్మంపై ఉండే మృతకణాలను తొలగించి సహజ నిగారింపును తెస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

పూలు లేని పూజ అసమగ్రంగా తోస్తుంది. అందుకే, నార్మల్​గా ఎలాంటి పూజా కార్యక్రమం, పండగైనా పుష్పాలతో దేవుడిని పూజిస్తుంటాం. అయితే, దేవుడి ఫొటోలు, విగ్రహాల వద్ద ఉంచిన పూలు వాడిపోగానే మరుసటి రోజు వాటిని ఇంటి చెత్తతో కలిపి డస్ట్​బిన్​లో పడేస్తుంటాం. కానీ, ఇకపై అలా చేయకుండా పైన చెప్పిన విధంగా రీసైక్లింగ్ చేసి మరో రకంగా ఉపయోగించడం ఎంతో మేలు అంటున్నారు నిపుణులు.

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పూజకు వాడిన పూలతో ఉపయోగాలు
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