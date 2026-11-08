ఉద్యోగం మానేసేటప్పుడు అబద్ధాలు చెప్తున్నారా? - మీ కెరీర్పై ప్రభావం చూపుతుందంటున్న నిపుణులు!
జాబ్కు రిజైన్ చేసేటప్పుడు చేయకూడని పొరపాట్లు ఇవే! - అప్పుడే ఎక్కడున్నా మంచి కెరీర్ మీ సొంతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 6:08 AM IST
How to Leave A Job The Right Way : వేరే సంస్థలో మంచి అవకాశమొచ్చినా, కొన్నాళ్లు విరామం తీసుకోవాలనుకున్నా ఉన్న ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయడం సాధారణమే. అయితే, రిజైన్ చేసిన తర్వాత కొందరిలో అప్పటివరకు పని చేసిన కంపెనీ పట్ల నిర్లక్ష్యం స్టార్ట్ అవుతుంది. నోటీస్ పీరియడ్లో యాజమాన్యం, పైఅధికారుల పట్ల నిర్లక్ష్యపూరిత ధోరణిని ప్రదర్శిస్తుంటారు. అయితే ఇవి ఉత్తమ ఉద్యోగికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు కాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. సంస్థ వీడుతున్నప్పటికీ అది వృత్తిధర్మంగా, హుందాగా ఉండాలే తప్ప, మీ ప్రవర్తనతో అప్పటివరకు మీతో కలిసి పనిచేసిన కొలీగ్స్, యాజమాన్యాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం మంచిదికాదంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రిజైన్ చేసినా, ప్రస్తుత కంపెనీని వీడుతున్నా ఉద్యోగులు తమ కెరీర్ ఉన్నతి కోసం కొన్ని అంశాలు గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అబద్ధాలు వద్దు!
జాబ్ మారడానికి, మానేయడానికి పలు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన కారణాలు ఉండవచ్చు. అయితే ఈ క్రమంలో తాము ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేస్తున్నామంటే కంపెనీ ఒప్పుకుంటుందో, లేదోనని కొన్ని అబద్ధాలు చెబుతుంటారు కొందరు. వేరే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చినా, ఇంటి బాధ్యతల రీత్యా కెరీర్కు విరామం ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు అబద్ధాలు చెబుతుంటారు. వాస్తవానికి ఏళ్ల కొద్దీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఉద్యోగిని ఏ సంస్థా అంత ఈజీగా వదులుకోవడానికి ఒప్పుకోదు. అందుకే, ఈ విషయంలో మీరు మీ కంపెనీ, పైఅధికారులతో పారదర్శకంగా వ్యవహరించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే ఈ విషయం మూడో పర్సన్ ద్వారా తెలిస్తే మీరు ఇన్నిరోజులు వర్క్ చేసిన కంపెనీకి మీపై నెగెటివ్ అభిప్రాయం ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది మీకు కెరీర్ పరంగా కూడా మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు.
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కృతజ్ఞతా భావం ముఖ్యం!
సంస్థలో మనం ఎంతకాలం పనిచేశామన్నది ముఖ్యం కాదు, అక్కడ యాజమాన్యం, సహోద్యోగులతో ఏర్పడే స్నేహపూర్వక బంధం ఎంతో విలువైనది. అందుకే, వేరే జాబ్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో మొక్కుబడిగా వీడ్కోలు చెప్పడం ఉత్తమమైన పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఓరోజు మీ టీమ్, పైఅధికారులతో కలిసి చిన్న గెట్ టుగెదర్ లేదా వీలైతే చిన్న ట్రీట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఆ టైమ్లో మీరు ఆ సంస్థలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి పని పరంగా నేర్చుకున్న విషయాలను, గడించిన అనుభవాలను వారితో షేర్ చేసుకోండి. ఇదే సమయంలో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. సహోద్యోగులు, బాస్తో మీకున్న అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలను షేర్ చేసుకోవాలి. వీలైతే అందరికీ ఓ చిన్న ట్రీట్ ఇవ్వడం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల స్నేహపూర్వకంగానే కంపెనీ నుంచి మీరు బయటికి వెళ్లినట్లవుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే భవిష్యత్తులో మళ్లీ తిరిగి ఇదే సంస్థలోకి రావాలనుకున్నా, ఇలాంటి పాజిటివిటీ మీకు ప్లస్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
పూర్తిచేశాకే!
కొందరు ఉద్యోగులు ఎలాగూ రిజైన్ చేశామన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కడి పనుల్ని అక్కడే వదిలేస్తుంటారు. తమ తర్వాత వచ్చేవారు ఈ పనులన్నీ చూసుకుంటారులే అని భావిస్తుంటారు. కానీ ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే మీరు సంస్థను వీడే సమయానికి కంపెనీ మీకు అప్పగించిన పనుల్ని కంప్లీట్ చేయాలి.
ఒకవేళ ఏవైనా వర్క్స్ మిగిలినా, వీలు చూసుకొని ఇంట్లో నుంచి పూర్తి చేయడం, వినయపూర్వకంగా సహోద్యోగులకు అప్పగించడం ఉత్తమమైన పద్ధతి అని సూచిస్తున్నారు. 'నాకెందుకులే' అనుకోకుండా ఇలా మీ వృత్తిధర్మం మీరు పాటించడం వల్ల ఇటు మీకు పర్సనల్గా, అటు వృత్తిపరంగానూ మీపై ఎలాంటి రిమార్క్ రాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇది మీ కెరీర్కూ ప్లస్ అవుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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