బల్లుల సమస్య అధికంగా ఉందా? - ఇలా చేస్తే ఇల్లు వదిలేసి పారిపోతాయి!
బల్లుల సమస్యకు పరిష్కారం - ఇంట్లో ఇవి ఉండేలా చూసుకుంటే చాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 11:52 AM IST
Lizard Control Tips : ఇళ్లలో బొద్దింకలు, బల్లులు, చీమలు వేసవిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి కనిపిస్తే చాలు చాలా చిరాకు వచ్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా గోడలపై తిష్ఠ వేసే బల్లులను చూస్తే కొంత మంది ఆమడదూరం పరిగెత్తుతారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాకుతూ, ముఖ్యంగా వంట గదిలో ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. వంట సమయంలో ఎక్కడ పడిపోతాయో, ఆహార పదార్థాల గిన్నెల్లో పడిపోతాయో! అని గృహిణులు కంగారు పడిపోతుంటారు. అయితే, బల్లుల నుంచి శాశ్వత విముక్తి పొందాలంటే చాలా చిట్కాలున్నాయి. రసాయనాలు, మందులు కాకుండా సహజ సిద్ధంగానే బల్లుల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. కొన్ని రకాల ఇండోర్ మొక్కల పెంపకంతో ఇది సాధ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు.
బల్లుల నివారణకు కొన్ని రకాల రసాయనాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ, అవి మనుషులకు, ఇంట్లో ఉండే పెంపుడు జంతువులకు హాని కలిగిస్తాయి. వాటి కారణంగా శ్వాసకోశ సమస్యలు, చర్మ వ్యాధులు వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలున్నట్లు వైద్యులు హెచ్చరిస్తుంటారు. అందుకే ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా సహజసిద్ధంగా బల్లులను తరిమికొట్టే మొక్కలేమిటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.
పెప్పర్మింట్
పుదీనా జాతికి చెందిన పెప్పర్మింట్ మొక్కలను కుండీల్లో పెంచడం ద్వారా బల్లులను అరికట్టవచ్చు. బల్లులకు వాసన చూసే శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో పెప్పర్మింట్ వెదజల్లే గాఢమైన సువాసన బల్లులకు అసౌకర్యం కలిగిస్తుంది. దీంతో అవి అక్కడ నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయే అవకాశాలుంటాయి. ఈ మొక్కలను ఇంట్లో కిటికీల దగ్గర పెంచడం, లేదా ఒక చిన్న బాటిల్లో పెప్పర్మింట్ నూనె నీళ్లలో కలిపి స్ప్రే చేయడం వల్ల బల్లులు పారిపోతాయి.
వెల్లుల్లి
బల్లులను తరిమికొట్టడానికి వెల్లుల్లి సహజ పరిష్కార మార్గం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వెల్లుల్లిలో ఘాటైన సమ్మేళనాలు, వాసన బల్లులను తరిమేస్తాయి. అందుకే వెల్లుల్లి మొక్కలను ఇంట్లోనే పెంచుకోవడం మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. మొక్కలు పెంచుకునే అవకాశం లేకుంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలను చితక్కొట్టి కిటీకీలు, తలుపుల వద్ద ఉంచితే బల్లులు ఇంట్లోకి రావు.
ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయల మొక్కలు పెంపకం బల్లుల నివారణకు సరై మార్గం. వెల్లుల్లి లాగే ఉల్లి కూడా ఘాటైన వాసన, సమ్మేళనాలు కలిగిఉండటం వల్ల ఇవి ఉన్న చోటికి బల్లులు రావు. అందుకే ఉల్లిపాయ మొక్కలను కుండీల్లో పెంచడం లేదా ఉల్లిపాయలను ముక్కలను గోడ పగుళ్లు, కిటికీలు, వెంటిలేటర్లు దగ్గర ఉంచడం వల్ల బల్లులు, పురుగులు, బొద్దింకలు ఇంట్లోకి చేరవు.
బంతిపూలు
బంతిపూల మొక్కలు బల్లుల బెడద నుంచి తప్పించుకోవడానికి మరో పరిష్కార మార్గం. ఇవి చూడటానికి అందంగా ఉండడమే గాకుండా బల్లుల నుంచి రక్షించే సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కూడా. బంతిపూలు చూడముచ్చటగా ఉంటాయి. ఈ పువ్వుల్లో ఉండే పైరెత్రిన్ అనే సహజ సిద్ధమైన సమ్మేళనం బల్లులు, పురుగులు వంటివి దరి చేరకుండా సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటాయి. ఇంటి బాల్కనీ, ఆవరణలో బంతి మొక్కలు పెంచడం వల్ల ఇంటికి అందమే కాకుండా కీటకాల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
లెమన్ గ్రాస్
బల్లులను తరిమికొట్టడానికి లెమన్ గ్రాస్ మొక్కలు పెంచుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. లెమన్ సువాసన మనకు హాయినివ్వడంతో పాటు బల్లులు సమీపంలో లేకుండా చేస్తుంది. కాబట్టి ఇంటి గుమ్మం దగ్గర కుండీల్లో లెమన్ గ్రాస్ మొక్కలను పెంచుకోవడం మంచిది. లెమన్ గ్రాస్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ను డిఫ్యూజర్లలో ఉపయోగించడం ద్వారా ఇల్లు సువాసనగా ఉంటుంది.
