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సెల్​ఫోన్లు ఎక్కువగా కొట్టేసేది ఇక్కడే! - మొబైల్ మిస్సయిన వెంటనే మీరేం చేస్తారు?

సెల్​ఫోన్ పోతే కొత్తది కొనడం కాదు - వెంటనే ఇలా చేస్తే మంచిది!

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మొబైల్ చోరీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 4:01 PM IST

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What to do if your phone stolen : సెల్​ఫోన్ లేనిదే క్షణం గడవదు కొందరికి! మరికొందరికి సెల్​ఫోనే సర్వస్వంలా మారిపోయింది. ఏదైనా కొనాలన్నా, బిల్లు చెల్లించాలన్నా, సమయం చూసుకోవాలన్నా ఫోన్ నిత్యావసరమైపోయింది. అలాంటి విలువైన వస్తువును ఎవరైనా చోరీ చేస్తే?!

రైల్వే స్టేషన్లు, బస్సు కాంప్లెక్సులు, మార్కెట్‌లో తిరుగుతున్నప్పుడు సెల్​ఫోన్లు చోరీకి గురవుతున్నాయి. పనిలో పడి ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా రెప్పపాటు సమయంలో కొట్టేస్తున్నారు. ఫోన్ పోగొట్టుకున్న వాళ్లలో చాలా మంది వెంటనే కొత్త ఫోన్ తీసుకుని మిన్నకుండిపోతున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ వరకూ వెళ్లి ఫిర్యాదు చేస్తున్నది తక్కువే.

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ఫిర్యాదు ఎలా అంటే

సెల్​ఫోన్ పోగొట్టుకున్న బాధితులు సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ http://www.ceir.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. సీఈఐఆర్‌లో ఐఎంఈఐ నంబరు ఎంటర్‌ చేస్తే ఎవరైనా కొత్త సిమ్‌తో ఉపయోగించినప్పుడు వివరాలు గుర్తించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఫోన్ పొగొట్టుకున్న వెంటనే సమీపంలోని పోలీసు స్టేషన్‌లో సంప్రదించాలి.

వెంటనే ఇలా చేయాలి

  • సెల్​ చోరీకి గురైనప్పుడు అందులోని సమాచారాన్ని ఆగంతకులు సేకరిస్తే ప్రమాదం. అందుకే మరో ఫోన్‌ ద్వారా 'ఫైండ్‌ మై డివైజ్‌'(ఆండ్రాయిడ్‌), 'ఫైండ్‌ మై ఐఫోన్‌'(యాపిల్‌) ఉపయోగించి డేటా లాక్‌ చేయించాలి.
  • సిమ్‌ కార్డు బ్లాక్‌ చేయించి, అదే నంబరుతో రీప్లేస్‌మెంట్‌ సిమ్‌ తీసుకోవాలి.
  • గూగుల్‌ ఐడీ, ఈమెయిల్, బ్యాంకింగ్‌ వాట్సప్‌ యాప్స్, సోషల్‌ మీడియా ఖాతా, పాస్‌వర్డ్‌ వెంటనే మార్చాలి.
  • మెయిల్​, సామాజిక మాధ్యమాలన్నింటిలోనూ లాగ్​ అవుట్ చేయాలి.
  • యూపీఐ, బ్యాంక్‌ లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించాలి.

ఈ వివరాలు తెలుసా?

  • చోరీపై ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు మొబైల్‌ నంబరు అందించాలి.
  • ఫోన్‌ మోడల్, ఐఎంఈఐ నంబరు, అందుబాటులో ఉంటే కొనుగోలు బిల్లు వివరాలు సమర్పించాలి.
  • చోరీకి గురైన సెల్‌ఫోన్‌ గుర్తించాలంటే ముందుగా సీఈఐఆర్‌ వెబ్‌సైట్‌లోకి లాగిన్ చేయాలి.
  • రిక్వెస్ట్‌ ఫర్‌ బ్లాకింగ్‌ లాస్ట్‌, స్టోలెన్‌ మొబైల్‌ లింక్‌ పై క్లిక్‌ చేయాలి.
  • సెల్‌ఫోన్‌కు చెందిన ఐఎంఈఐ నంబర్‌, కంపెనీ, మోడల్, బిల్లు నమోదు చేయాలి.
  • ఆన్‌లైన్‌ వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత ఓటీపీ కోసం మరో సెల్‌ఫోన్‌ నంబర్‌ ఇవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫిర్యాదు దారుడి ఐడీ నంబర్‌ వస్తుంది.
  • అనంతరం సెల్‌ఫోన్‌ పనిచేయకుండా చేస్తుంది.
  • ఏ కంపనీ సెల్‌ఫోన్‌ అయినా సీఈఐఆర్‌ ఫోర్టల్‌లో నమోదు చేయగానే పనిచేయదు.
  • దానిని తిరిగి ఇతరులు ఉపయోగించడానికి వీలుండదు.
  • ఫోన్‌ ఎక్కడ ఉందనే వివరాలు పోలీసులకు లభిస్తాయి.

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మొబైల్ పోతే ఏం చేయాలి
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