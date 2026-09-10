సెల్ఫోన్లు ఎక్కువగా కొట్టేసేది ఇక్కడే! - మొబైల్ మిస్సయిన వెంటనే మీరేం చేస్తారు?
సెల్ఫోన్ పోతే కొత్తది కొనడం కాదు - వెంటనే ఇలా చేస్తే మంచిది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 4:01 PM IST
What to do if your phone stolen : సెల్ఫోన్ లేనిదే క్షణం గడవదు కొందరికి! మరికొందరికి సెల్ఫోనే సర్వస్వంలా మారిపోయింది. ఏదైనా కొనాలన్నా, బిల్లు చెల్లించాలన్నా, సమయం చూసుకోవాలన్నా ఫోన్ నిత్యావసరమైపోయింది. అలాంటి విలువైన వస్తువును ఎవరైనా చోరీ చేస్తే?!
రైల్వే స్టేషన్లు, బస్సు కాంప్లెక్సులు, మార్కెట్లో తిరుగుతున్నప్పుడు సెల్ఫోన్లు చోరీకి గురవుతున్నాయి. పనిలో పడి ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా రెప్పపాటు సమయంలో కొట్టేస్తున్నారు. ఫోన్ పోగొట్టుకున్న వాళ్లలో చాలా మంది వెంటనే కొత్త ఫోన్ తీసుకుని మిన్నకుండిపోతున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ వరకూ వెళ్లి ఫిర్యాదు చేస్తున్నది తక్కువే.
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ఫిర్యాదు ఎలా అంటే
సెల్ఫోన్ పోగొట్టుకున్న బాధితులు సీఈఐఆర్ పోర్టల్ http://www.ceir.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. సీఈఐఆర్లో ఐఎంఈఐ నంబరు ఎంటర్ చేస్తే ఎవరైనా కొత్త సిమ్తో ఉపయోగించినప్పుడు వివరాలు గుర్తించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఫోన్ పొగొట్టుకున్న వెంటనే సమీపంలోని పోలీసు స్టేషన్లో సంప్రదించాలి.
వెంటనే ఇలా చేయాలి
- సెల్ చోరీకి గురైనప్పుడు అందులోని సమాచారాన్ని ఆగంతకులు సేకరిస్తే ప్రమాదం. అందుకే మరో ఫోన్ ద్వారా 'ఫైండ్ మై డివైజ్'(ఆండ్రాయిడ్), 'ఫైండ్ మై ఐఫోన్'(యాపిల్) ఉపయోగించి డేటా లాక్ చేయించాలి.
- సిమ్ కార్డు బ్లాక్ చేయించి, అదే నంబరుతో రీప్లేస్మెంట్ సిమ్ తీసుకోవాలి.
- గూగుల్ ఐడీ, ఈమెయిల్, బ్యాంకింగ్ వాట్సప్ యాప్స్, సోషల్ మీడియా ఖాతా, పాస్వర్డ్ వెంటనే మార్చాలి.
- మెయిల్, సామాజిక మాధ్యమాలన్నింటిలోనూ లాగ్ అవుట్ చేయాలి.
- యూపీఐ, బ్యాంక్ లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించాలి.
ఈ వివరాలు తెలుసా?
- చోరీపై ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు మొబైల్ నంబరు అందించాలి.
- ఫోన్ మోడల్, ఐఎంఈఐ నంబరు, అందుబాటులో ఉంటే కొనుగోలు బిల్లు వివరాలు సమర్పించాలి.
- చోరీకి గురైన సెల్ఫోన్ గుర్తించాలంటే ముందుగా సీఈఐఆర్ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ చేయాలి.
- రిక్వెస్ట్ ఫర్ బ్లాకింగ్ లాస్ట్, స్టోలెన్ మొబైల్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- సెల్ఫోన్కు చెందిన ఐఎంఈఐ నంబర్, కంపెనీ, మోడల్, బిల్లు నమోదు చేయాలి.
- ఆన్లైన్ వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత ఓటీపీ కోసం మరో సెల్ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఫిర్యాదు దారుడి ఐడీ నంబర్ వస్తుంది.
- అనంతరం సెల్ఫోన్ పనిచేయకుండా చేస్తుంది.
- ఏ కంపనీ సెల్ఫోన్ అయినా సీఈఐఆర్ ఫోర్టల్లో నమోదు చేయగానే పనిచేయదు.
- దానిని తిరిగి ఇతరులు ఉపయోగించడానికి వీలుండదు.
- ఫోన్ ఎక్కడ ఉందనే వివరాలు పోలీసులకు లభిస్తాయి.
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