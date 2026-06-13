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ఇల్లు కొనే ముందు - ఇవి తప్పక చెక్​ చేయాల్సిందే!

- సరైన అనుమతులు లేకుండానే నిర్మాణాలు పూర్తి చేస్తున్న బిల్డర్లు! - ముందస్తు పరిశీలన చేయక.. ఇబ్బంది పడుతున్న కొనుగోలుదారులు

House buying tips in Telugu
House buying tips in Telugu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 11:44 AM IST

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House buying tips in Telugu : సొంత ఇల్లు అందరి స్వప్నం. దాన్ని నెరవేర్చుకునేందుకు ఏళ్లతరబడి దాచిన పొదుపు డబ్బులు ఖర్చుచేయడంతోపాటు, లక్షలాది రూపాయల బ్యాంకు రుణాలు కూడా తీసుకుంటారు. మరి, ఇంత ఖర్చు చేసిన తర్వాత మీ ఇంటికి సరైన అనుమతులు లేవని తెలిస్తే? సౌకర్యాలు కూడా పూర్తి కల్పించే అవకాశం లేదని ఆలస్యంగా అర్థమైతే?? ఇలాంటి పరిస్థితి మీకు ఎదురు కాకూడదంటే తప్పకుండా అన్ని విషయాలూ తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎన్విరాన్​మెంట్ నిబంధనలు, వసతులను పూర్తిగా చెక్​ చేసుకోకుండా ఇల్లు కొనుగోలు చేస్తే అవస్థలు పడాల్సి వస్తుందని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి లేటెస్ట్​గా ఆదేశాలు జారీచేసింది. మేడ్చల్ పరిధిలోని ఓ ప్రాజెక్టులో నెలకొన్న వివాదం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది!

ఈ ప్రాజెక్టులో ఏకంగా 220 విల్లాలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇందులో 100 విల్లాల్లో కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. అయితే, బిల్డర్‌ సకాలంలో మురుగు నీటి శుద్ధి ప్లాంట్‌ (STP) నిర్మించలేదు. దీంతో విల్లాల కొనుగోలుదారులు పడిన అవస్థలు అన్నీఇన్నీ కావు. శుద్ధి కేంద్రం లేకపోవడంతో నివాసాల నుంచి వెలువడే మురుగు నీరు, ఇతర వ్యర్థాలు పక్కనే ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాల్లో నిలిచిపోతున్నాయి. దీంతో దుర్వాసన తట్టుకోలేని పరిస్థితి. కాలుష్యం కూడా వెదజల్లుతోంది. దీంతో ఓ స్థానికుడు చెన్నైలోని నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్‌ (NGT)ను ఆశ్రయించారు. అప్పుడు అధికారులు రంగంలోకి దిగడంతో లోపాలన్నీ బయటపడ్డాయి.

ఉల్లంఘనలు ఇలా :

  • ఈ ప్రాజెక్టులో 220 విల్లాలున్నాయి. ఇందులో 200 KLD సామర్థ్యం ఉన్న STPని ఫేజ్‌-1లో కాకుండా ఫేజ్‌-4 లో నిర్మించారు. అందరి అవసరాలకు పనికొస్తుందని నిర్మించారు.
  • కానీ, దీనిపై ఫేజ్‌-1లో నివాసం ఉంటున్నవారు అభ్యంతరం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. తమ పరిధిలోకి తేవాలని కోరుతున్నారు.
  • STP పనితీరును పరిశీలించేందుకు విడిగా ఎనర్జీ మీటర్లను ఏర్పాటు చేయలేదు.
  • శుద్ధి చేసిన నీటిని టాయిలెట్‌ అవసరాలకు కాకుండా గార్డెనింగ్‌ కోసం వాడుతున్నారు.
  • డ్రైనేజీ నీటి విడుదలకు సంబంధించి జలమండలి పర్మిషన్ తీసుకోలేదు. అదేవిధంగా భూగర్భజలాల వాడకానికి సంబంధించి కూడా అనుమతులు పొందలేదు

ట్రైబ్యునల్ హెచ్చరికలు :

  • నిర్మాణానికి అనుమతులు కోరే సమయంలో పేర్కొన్న అన్ని షరతులనూ తప్పకుండా అమలు చేయాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి బిల్డర్​ను ఆదేశించింది.
  • NGT ఇచ్చే తుది తీర్పునకు లోబడే ప్రాజెక్టు నిర్వహణ ఉండాలని తేల్చి చెప్పింది
  • ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే మాత్రం వాటర్‌ యాక్ట్‌ సెక్షన్‌ 33(A) ప్రకారం ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండానే ప్రాజెక్టును మూసివేస్తామని హెచ్చరించింది. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చి చెప్పింది.
  • NGTలో ఈ కేసు తదుపరి విచారణ జూన్‌ 19వ తేదీన జరగనుంది

కొనుగోలుదారులూ పారా హుషార్!

  • లక్షలు పోసి కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తే నరకయాతనగా ఉంటుంది. మానసిక క్షోభ మిగులుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితి రావొద్దని కోరుకుంటే తప్పకుండా కొన్ని పనులు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • నిర్మాణ వైశాల్యం 20వేల చదరపు మీటర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాజెక్టుల్లో నివాసాలు కొనుగోలు చేస్తే, తప్పనిసరిగా ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ క్లియరెన్స్‌ చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • నిర్మాణం ప్రారంభించడానికి ముందే బిల్డర్​ "కన్సెంట్‌ ఫర్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ (CFE)" పొందాల్సి ఉంటుంది. అది ఉందా లేదా? అనేది ఆరా తీయాలి
  • కట్టడం పూర్తయిన అనంతరం ప్రాజెక్టు నిర్వహణకు "కన్సెంట్‌ ఫర్‌ ఆపరేషన్‌ (CFO)" పొందాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని పొందారా? అసలు దరఖాస్తు చేశారా? లేదా అనేది పరిశీలించాలి.
  • నిబంధనల ప్రకారం ప్రాజెక్టు పరిధిలోనే పూర్తి సామర్థ్యంతో కూడిన STPని నిర్మించారా లేదా? అనేది కూడా చెక్​ చేసుకోవాలి
  • ఇతర ఫేజ్‌లతో కలిపి కామన్‌ యుటిలిటీగా నిర్మిస్తే వివాదాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది
  • తాగునీటి కోసం జలమండలి పర్మిషన్ తీసుకున్నారా? బోరుబావులు వినియోగిస్తున్నట్టైతే భూగర్భ జలశాఖ అనుమతి ఉందా? అనేది తెలుసుకోవాలి

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