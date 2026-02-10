రైలులో మీ సీటులో మరొకరు కూర్చుంటే ఏం చేయాలి? - ఒక్క SMSతో సమస్యకు చెక్!
తరచూ రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారా? - ఈ సమచారం మీ కోసమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 2:57 PM IST
Train Reservation Booking App : బెర్త్, సీటు కన్ఫర్మ్ లేకుండా రైళ్లలో ప్రయాణించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. దూర ప్రయాణంలో ముందుగానే సీట్ రిజర్వ్ చేసుకున్నా బెర్త్ కన్ఫార్మ్ కాకపోతే చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే కొంత మంది ఇతరులకు కేటాయించిన సీట్లను వాడుకుంటుంటారు. ఖాళీ చేయాలని కోరినా పట్టించుకోరు. అలాంటి సమయాల్లో చాలా మధ్య ఘర్షణ పడుతుంటారు. కానీ, కేవలం ఒక మెసేజ్ చేయడం ద్వారా మీరు మీ సీటును పొందవచ్చని ఎంత మందికి తెలుసు?
ప్రయాణ సమయాల్లో సీటు కోసం ఘర్షణ పడడం చూస్తూనే ఉంటాం. ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనూ ఈ మధ్య సీటు కోసం వివాదాలు పెరిగి ప్రత్యక్ష దాడులకు పాల్పడడం తెలిసిందే. కానీ, రైళ్లలో అలా ఉండదు. ముందస్తు బుకింగ్ ద్వారా సీటు రిజర్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ, కొంత మంది ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేకుండానే రైలు ఎక్కడంతో పాటు రిజర్వ్ చేసుకున్న సీట్లు, బెర్తులు ఆక్రమించేస్తుంటారు. ఇదేంటి? అని ప్రశ్నిస్తే దాడులకు దిగుతుంటారు. అలాంటి పరిస్థితి మీకు ఎదురైతే ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా చేస్తే సరిపోతుంది.
ముందుగా మీకు కేటాయించిన సీట్లో కూర్చున్న వ్యక్తికి మీ రిజర్వేషన్ టికెట్ చూపించి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. టికెట్ చూపించి పరిస్థితిని వివరించిన తర్వాత కూడా అతడు లేదా ఆమె ఖాళీ చేయడానికి నిరాకరిస్తే ఈ సూచనలు పాటించండి.
TTEని సంప్రదించాలి
సీటు, బెర్తు సమస్యకు సంబంధించి మీరు నేరుగా TTE (ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఎగ్జామినర్) ని కలవాలి. మీ సీటులో ఇతరులు కూర్చున్నారని ఫిర్యాదు చేయాలి. దీంతో TTE ఆ విషయంలో జోక్యం చేసుకుని ఆ వ్యక్తిని ఖాళీ చేయిస్తారు.
SMS పెడితే సరి
రైలులో సీటు సమస్యను పరిష్కరించడానికి మీరు SMS సేవలు పొందవచ్చు. ముందుగా TTEని సంప్రదించినా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే వెంటనే 139 నంబర్కు ఫిర్యాదు పంపవచ్చు. దీని కోసం ఒక ప్రత్యేక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. SEAT< PNR Number>>Seat Number > OCCUPIAED BY UNKNOWN PASSENGER అని టైప్ చేసి 139నంబర్కు పంపిస్తే చాలు! రైల్వే పోలీసులు లేదా సిబ్బంది మీ దగ్గరకు చేరుకుని సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. అంతే తప్ప మీరు రిజర్వ్ చేసుకున్న స్థానంలో కూర్చున్న వ్యక్తి గురించి గొడవపడడం మంచిది కాదు.
RailMadad యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేస్తే వేగవంతమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది.
RPF హెల్ప్లైన్ : రైలులో మీకు ఎదురయ్యే ఏదైనా సమస్యను పరిష్కరించడానికి మీరు RPF హెల్ప్లైన్ను సహాయం కోరవచ్చు. సీటు లేదా శాంతి భద్రతల సమస్యకు సంబంధించి RPF లేదా రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ను సంప్రదించాలి. 182 నంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
