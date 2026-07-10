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ఈ వస్తువులతో 'ఇల్లు' కలుషితమవుతుందట! - మీ ఇంట్లో ఉన్నాయా?

-ఇంటిని నీట్​గా ఉంచేందుకు తరచూ క్లీన్​ చేస్తుంటారా? - కానీ, ఈ వస్తువుల విషయంలో నిర్లక్ష్యం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదట!

What Products Pollute the House
What Products Pollute the House (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 3:38 PM IST

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Which Products Pollute the House: ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం. ఇది కాదనలేని సత్యం. అందుకే అమ్మలు ఇంటిని శుభ్రం చేయడం, ఎప్పటికప్పుడు వస్తువులపైన దుమ్మును దులపడం వంటివి తరచూ చేస్తుంటారు. అయితే ఇంటి శుభ్రత విషయంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, మనం రోజూ వాడే కొన్ని ఉత్పత్తులు మనకు తెలియకుండానే ఇంటిని కలుషితం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా ఆరోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లే అవకాశాలు ఎక్కువంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏఏ వస్తువులు ఇంటిని కలుషితం చేస్తాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కార్పెట్లు-రగ్గులు: చాలా మంది లివింగ్​ రూమ్​, బెడ్​రూమ్​కు తగ్గట్టుగా ఆకర్షణీయమైన రంగులు, విభిన్న డిజైన్లతో కూడిన కార్పెట్లను యూజ్​ చేస్తుంటారు. నిజానికి ఇవి ఎంతో అందాన్ని తీసుకొస్తాయి. అయితే ఈ అందం, ఆకర్షణ వెనుక ఇంటిని కలుషితం చేసే ప్రమాదకర వాయువులు దాగున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని రకాల కార్పెట్లు హానికారక సమ్మేళనాలతో తయారవుతాయని, అవి విడుదల చేసే ఘాటైన వాసనలు, రసాయనాలు ఆరోగ్యానికి హానికరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. అదే విధంగా వీటిని శుభ్రం చేయకుండా ఎక్కువ రోజులు అలాగే వాడడం వల్ల వాటిపై చేరిన దుమ్ము-ధూళి శ్వాస వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి రసాయనపూరిత కార్పెట్లకు బదులుగా జ్యూట్, చేత్తో నేసిన ఉత్పత్తులను ఉపయోగిస్తే ఏ ప్రమాదమూ ఉండదని సూచిస్తున్నారు.

అవి "విష" వాయువులు!: ఇంట్లోని ఘాటైన, చెడు వాసనలను పోగొట్టడానికి చాలా మంది చేసే పని ఎయిర్‌ ఫ్రెష్‌నర్‌, సెంటెడ్‌ క్యాండిల్స్‌ వంటివి ఉపయోగించడం. అయితే ఇవి మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని పంచే సువాసనల్ని వెదజల్లినా, వాటి తయారీలో వాడే రసాయనాలు కొంతమందిలో ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యల్ని తెచ్చి పెట్టే ప్రమాదం ఎక్కువంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వీటికి బదులు అత్యవసర నూనెలతో తయారు చేసిన క్యాండిల్స్‌ని వెలిగించడం, దుర్వాసనలు వచ్చే చోట బేకింగ్‌సోడా, వెనిగర్‌ వంటివి చల్లడం, సువాసనలు వెదజల్లే ఇండోర్ మొక్కల్ని పెంచుకోవడం వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని ఫాలో అవ్వమని సూచిస్తున్నారు.

పెట్స్‌ పరిశుభ్రంగా..!: ఇష్టంతోనో, ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవాలనో, కారణం ఏదైనా కానీ నేటి రోజుల్లో చాలా మంది పెంపుడు జంతువుల్ని తమ కుటుంబంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే వీటిని పెంచుకోవడమే కాదు.. పరిశుభ్రంగా ఉంచడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే వాటి వల్ల ఇంట్లో నేల, సోఫా కవర్లు, బెడ్‌షీట్లపై దుమ్ము, క్రిములు చేరతాయని, అవి ఇంటిని అపరిశుభ్రంగా మార్చుతాయని, తద్వారా మన ఆరోగ్యానికి కూడా నష్టమే అంటున్నారు. కాబట్టి పెంపుడు జంతువులకు కూడా తరచూ స్నానం చేయించాలని, వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా డెన్‌ను ఏర్పాటు చేయాలంటున్నారు. అవి తిరిగిన ప్రాంతాల్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం, సోఫా కవర్లు-బెడ్‌షీట్లను తరచూ ఉతకడం వంటి జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

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