ETV Bharat / offbeat

కుక్కలను పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? - బ్రీడ్ ఎలా సెలక్ట్ చేసుకోవాలో తెలుసా?

- ప్రస్తుతం చాలామంది ఇళ్లలో పెంపుడు జంతువుగా డాగ్ - సరైన వాటిని ఎంచుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

What Kind of Dogs are Good
What Kind of Dogs are Good (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

What Kind of Dogs are Good?: ఒకప్పుడు కుక్క అంటే 'ఓ ముద్ద పడేస్తే ఇంటి ముందు ఉంటుందిలే' అనే భావన చాలా మందికి ఉండేది. కానీ జనరేషన్​ మారుతున్న కొద్దీ వాటి ప్రయారిటీ మారుతోంది. ప్రస్తుత రోజుల్లో కుక్కలను పెంచుకోవడం ట్రెండ్​గానే కాదు.. స్టేటస్​ సింబల్​గానూ మారింది. ఎవరి అవసరాలను బట్టి వారు ప్రత్యేకమైన కుక్కల జాతుల్ని పెంచుకుంటున్నారు. కేవలం పెంచుకోవడం వరకు మాత్రమే కాదు వాటిని ఫ్యామిలీలో భాగంగా చూసుకుంటున్నారు. ఆఖరికి బర్త్​డే పార్టీలు కూడా చేస్తున్నారు.

అయితే, ఇంతవరకు బానే ఉన్న కుక్కలను ఎంచుకునే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యజమాని వయసు, కుటుంబ పరిస్థితి, నివాస స్థలం, ఖర్చులు, వాటికి కేటాయించే సమయం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. చాలావరకు శాంత స్వభావం కలిగిన కుక్కల్ని ఎంచుకోవడమే ఉత్తమం అంటున్నారు. వాటి ప్రవర్తన, సంరక్షణ, అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సెలెక్ట్​ చేసుకుంటే.. వాటితో సంతోషకరమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని టిప్స్​ ఫాలో కావాలంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

చిన్న పిల్లలున్న కుటుంబాలకు: చాలా మంది ఇళ్లల్లో చిన్న పిల్లలు కామన్​గా ఉంటారు. అలాంటి ఫ్యామిలీస్​కు స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూ, చురుగ్గా ఆడుకునే శాంత స్వభావం ఉన్న బ్రీడ్స్‌ వీరికి సరిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..

  • లాబ్రడార్‌ రిట్రీవర్‌: ఇవి భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన బ్రీడ్‌గా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇవి చాలా తెలివైనవని, సాత్విక స్వభావం కలిగినవని, పిల్లలతో బాగా కలిసిపోతాయంటున్నారు.
  • గోల్డెన్‌ రిట్రీవర్‌: ఇవి కూడా లాబ్రడార్‌ లాగే చాలా నమ్మకంగా, ఓపికగా, అందంగా ఉంటాయని.. పిల్లల కోసం ఇవి మంచి ఎంపిక అంటున్నారు.
  • బీగల్‌: చిన్న సైజులో ఉండే ఈ కుక్కలు ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉంటాయని, పిల్లలతో కలిసి ఆటలాడటానికి ఇవి ఉత్తమం అంటున్నారు.

వృద్ధులకు/ఒంటరిగా ఉండే వారికి: ఇంట్లో పెద్దవారు ఉంటే వారిని చూసుకోవడానికే టైమ్​ ఎక్కువపడుతుంది. ఇక కుక్కలను కూడా చూసుకోవాలంటే ఇబ్బంది అని చాలా మంది ఆలోచిస్తుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ కేరింగ్‌గా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేనివి, యజమానిని అమితంగా ప్రేమించే శాంత స్వభావమున్న కుక్కలు మేలంటున్నారు. వృద్ధులకు ఇవి మంచి తోడుగా నిలుస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అందులో..

  • ఇండియన్‌ పారియా/దేశవాళీ కుక్కలు: మన వాతావరణానికి ఉత్తమైనవని, వీటికి రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక నిర్వహణ ఖర్చు చాలా తక్కువ అని, యజమానుల పట్ల అత్యంత నమ్మకంగా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.
  • పమెరేనియన్‌: చిన్న సైజులో ఉంటూ, ఇంట్లోనే తిరుగుతూ మంచి కాలక్షేపాన్ని ఈ రకం కుక్కలు అందిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • లాసా ఆప్సో: ఇవి కూడా చిన్నగా, ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉండటానికి మంచి ఆప్షన్​ అంటున్నారు.

"ఆరోగ్యవంతమైన, టీకాలు వేసిన కుక్కపిల్లను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవాలి. 8 నుంచి 12 వారాల వయసున్న కుక్కపిల్లను తీసుకోవడం మంచిది. క్రమం తప్పకుండా టీకాలు, నులిపురుగుల నివారణ, వైద్య పరీక్షలు చేయించాలి. సమతుల్య ఆహారం అందించాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం, ఆటలు, శిక్షణ ఇవ్వాలి. పరిశుభ్రమైన నివాసం కల్పించాలి. సంతానోత్పత్తి అవసరం లేకపోతే న్యూటరింగ్‌ లేదా స్పేయింగ్‌ చేయించడం మంచిది" - డాక్టర్‌ మక్కెన శ్రీనివాస్, ఎన్టీఆర్‌ పశువైద్య కళాశాల క్లినికల్‌ విభాగాధిపతి

ఇళ్ల రక్షణకు/ గార్డ్‌ డాగ్స్‌: పెద్ద ఇళ్లు, ఫామ్‌హౌస్‌లు ఉండి, సెక్యూరిటీ ముఖ్యం అనుకునేవారికి ఇవి సరిపోతాయంటున్నారు. అయితే వీటికి కచ్చితంగా శిక్షణ అవసరం అని, నిర్వహణ ఖర్చు కూడా ఎక్కువే ఉంటుందంటున్నారు. అలాంటి వాటిలో..

  • జర్మన్‌ షెపర్డ్‌: వీటిని అత్యంత తెలివైన రక్షణ కుక్కలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. యజమాని మాటను చక్కగా వింటాయని, ఫ్యామిలీకి, సెక్యూరిటీకి పనికొస్తాయంటున్నారు.
  • రోట్‌వైలర్‌: చాలా శక్తివంతమైన, ధైర్యవంతమైన బ్రీడ్‌, కానీ అనుభవజ్ఞులైన యజమానులకు మాత్రమే ఇది సరిపోతుందంటున్నారు.
  • డాబర్‌మాన్‌: చాలా వేగంగా స్పందించే గార్డ్‌ డాగ్స్‌, దొంగలను గుర్తించడంలో ముందుంటాయని పేర్కొంటున్నారు.

అపార్ట్‌మెంట్లు/చిన్న ఇళ్లలో ఉండే వారికి: చిన్న ఇళ్లలో ఉండేవారికి ఎక్కువ మొరగని, తక్కువ స్థలం సరిపోయే చిన్న సైజు కుక్కలు అనువుగా ఉంటాయంటున్నారు. అందులో..

  • షి ట్జు: చాలా అందమైన, లాంగ్‌ హెయిర్‌ ఉన్న చిన్న బ్రీడ్‌ అని, అపార్ట్‌మెంట్‌ వాతావరణానికి చక్కగా సెట్‌ అవుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • పగ్‌: వీటికి ఎక్కువ వ్యాయామం అవసరం లేదని, ఇంట్లోనే ప్రశాంతంగా ఉంటాయంటున్నారు.
  • ఫ్రెంచ్‌ బుల్‌డాగ్‌: ఇవి సైజులో చిన్నగా ఉంటాయని, ఎక్కువ స్థలం అవసరం లేదంటున్నారు. చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంటాయని, చిన్న పెరట్లో లేదా అపార్ట్‌మెంట్‌లోనే వ్యాయామం చేయించొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

పండక్కి ఊరెళ్లే యజమానులకు ఊరట - పెట్స్‌కు ప్రత్యేక హాస్టళ్లు

మీ ఇంట్లో పెట్స్‌ ఉన్నాయా ? ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే సూపర్​ హెల్దీగా ఉంటాయి!

TAGGED:

WHAT KIND OF DOGS ARE GOOD
TIPS TO CHOOSE DOGS AS PETS
WHAT KIND OF PETS ARE GOOD
కుక్కలను ఎంలా ఎంచుకోవాలి
WHAT KIND OF DOGS ARE GOOD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.