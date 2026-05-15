"SIR ప్రక్రియ" ఎలా జరుగుతుంది? - ఓటు డెలిట్ కావొద్దంటే ఏ పత్రాలు చూపించాలి?
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో SIR ప్రక్రియకు రంగం సిద్ధం - ఈ పత్రాలు ఉంటేనే మీ ఓటు సేఫ్!
Published : May 15, 2026 at 2:04 PM IST
What is The SIR Electoral Roll : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం దేశ వ్యాప్తంగా ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(SIR) ప్రక్రియ నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే రెండు దశల్లో SIR ప్రక్రియ కంప్లీట్ అవ్వగా, మే 14న మూడో దశ షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది ఎన్నికల సంఘం. ఫేజ్-3 లో భాగంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా 16 రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో SIR ప్రక్రియను నిర్వహించనున్నారు అధికారులు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు "SIR" ప్రాసెస్ అంటే ఏమిటి? ఓటు డిలీట్ కాకుండా ఉండాలంటే అధికారులకు ఏ ఏ పత్రాలను ఇవ్వాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణకు (SIR) రంగం సిద్ధమైంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ చేపట్టిన ఓటర్ జాబితా స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(SIR) ప్రక్రియ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూన్ 15 నుంచి జులై 14 తేదీల మధ్యలో జరగనుంది. తెలంగాణలో ఈ కార్యక్రమం జూన్ 25 నుంచి జులై 24వ తేదీల మధ్యలో ఉంటుందని షెడ్యూల్లో పేర్కొంది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం.
"సర్" ఉద్దేశం ఏంటంటే?
సర్ ఉద్దేశం వచ్చేసి ఓటర్ లిస్టు నుంచి చనిపోయిన వారు, డూప్లికేట్, శాశ్వతంగా తరలిపోయిన వారు, అనర్హుల పేర్లను డిలీట్ చేసి.. అర్హుల పేర్లు మాత్రమే ఉండేలా తుది జాబితాను రూపొందించడమే. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా బూత్ స్థాయి అధికారులు(బీఎల్వోలు) ఇంటింటికీ వెళ్లి పరిశీలిస్తారు. ఓటర్లు భర్తీ చేసిన ఎన్యుమరేషన్(గణన) ఫారాలను.. పాత ఓటరు డేటాతో పోల్చి వివరాలను చెక్ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు మన దేశంలో ఎనిమిదిసార్లు SIR ప్రక్రియను చేపట్టారు. 1951-2004 మధ్యకాలంలో ఇది జరిగింది. 2001-04 మధ్య కాలంలో చివరిగా ఈ ప్రక్రియ జరిగింది.
"SIR" ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుందంటే?
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(SIR) ప్రక్రియలో భాగంగా బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్వోలు) ఇంటింటికీ తిరుగుతారు. ఓటరు వివరాలకు సంబంధించిన ఎన్యుమరేషన్(గణన) ఫామ్ను అందజేస్తారు. కొత్త ఓటర్ల కోసం ఫామ్ 6, డిక్లరేషన్ను సేకరిస్తారు. ఈ ఫామ్లో ఓటర్లు తమ వివరాలను నింపాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ఓటర్ను కనీసం మూడు సార్లు కలిసి వివరాలను ధ్రువీకరించుకుంటారు అధికారులు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి అనర్హులను తొలగించడం, కొత్త ఓటర్లను చేర్చే ప్రక్రియలో ప్రతి ఓటరు 11 ఐడెంటిటీ పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గుర్తింపు కోసం కావాల్సిన పత్రాలు :
ఓటరు గుర్తింపు కోసం ఫొటో ఐడీ డాక్యుమెంట్స్ను సేకరిస్తారు. ఇందుకోసం ఆధార్ కార్డు, పాస్పోర్ట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఓటర్ ఐడీ కార్డు, పాన్ కార్డు వంటివి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
వయసు ధ్రువీకరణం కోసం కావాల్సినవి :
ఓటరు వయసుకు సంబంధించిన వివరాల కోసం బర్త్ సర్టిఫికెట్, స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికెట్(TC), మాట్రిక్యులేన్/ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికెట్ వంటి వాటిల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
అడ్రస్ ధ్రువీకణకు కావాల్సినవి :
నివాస ప్రాంతం ధ్రువీకరణ కోసం ఆధార్ కార్డు(చిరునామా పేజీతో), రేషన్ కార్డు(మీ పేరు అందులో ఉండాలి), యుటిలిటీ బిల్, బ్యాంక్ పాస్బుక్ లేదా క్యాన్సిల్ అయిన చెక్, ప్రస్తుత అడ్రస్తో ఉన్న డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, రెంటల్కు సంబంధించి యజమానితో ఏదైనా అగ్రిమెంట్ ఉంటే వాటి పత్రాలు అందించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ పైన చెప్పిన పత్రాలు పూర్తిగా అందుబాటులో లేనప్పుడు వాటి స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే డాక్యుమెంట్లను అధికారులకు సబ్మిట్ చేయొచ్చు.
ప్రత్యామ్నాయ పత్రాల లిస్ట్ :
ప్రత్యామ్నాయ పత్రాలు వచ్చేసి.. MNREGA జాబ్ కార్డు, కుల లేదా ఆదాయ ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్, స్కూల్ లేదా డిప్లొమా సర్టిఫికెట్ ఇవ్వొచ్చు. కొన్ని తప్పనిసరి సందర్భాలలో ఉద్యోగిగా కంపెనీ ఇచ్చిన ID ప్రూఫ్ను కూడా సమర్పించవచ్చు.
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(SIR) ప్రక్రియకు సంబంధించిన పత్రాలన్నింటినీ బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు (BLO) డోర్ టూ డోర్ వెరిఫికేషన్ సమయంలో పరిశీలిస్తారు. కొత్త ఓటర్లు ఫామ్ 6ను ఫిల్ చేసినప్పుడు వీటిని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఎన్నికల అధికారులు డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించిన తర్వాత ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ పత్రాలను అందించి పరిష్కారం చేసుకోవచ్చంటున్నారు అధికారులు.
అప్పీలు చేయొచ్చు :
జులై 31న ప్రచురించే ముసాయిదా జాబితాలో మీ పేరు రాకున్నా, ఓటరు నమోదులో ఎన్నికల నమోదు అధికారి(ఈఆర్వో) తీసుకున్న నిర్ణయంపై సంతృప్తి చెందకున్నా.. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కు అప్పీల్ చేయొచ్చు. మొదటి అప్పీల్ నిర్ణయంపై అభ్యంతరం ఉంటే రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ అధికారి(సీఈవో)కి రెండో అప్పీల్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
సర్వేలో పాల్గొనలేకపోతే ఏం చేయాలి?
సర్ ప్రక్రియ చేపడుతున్న టైమ్లో ఓటర్లు తమ డీటెయిల్స్ నమోదు చేసుకోలేనట్లయితే, వివిధ కారణాలతో పాల్గొనలేకపోతే.. జులై 31 నుంచి ఆగస్టు 30 వరకు ఉండే అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదుల టైమ్లో ఫాం-6 సమర్పించి తమ పేరును రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త ఓటర్లు ఇదే ఫారాన్ని వాడాల్సి ఉంటుంది.
ఈఆర్వో/ఏఈఆర్వో పూర్తి వివరాలను సమర్పించని ఓటర్ల విషయంలో కూడా విచారణ చేపడతారని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఒక నియోజకవర్గం పరిధిలో లేదా బయట అడ్రస్ ఛేంజ్, సవరణ, ఎపిక్ కార్డు మార్పు, దివ్యాంగుల(పీడబ్ల్యూడీ) గుర్తింపునకు ఫాం-8 సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రం వెలుపల నుంచి వచ్చే ఓటర్లు డిక్లరేషన్ ఫాం సమర్పించాల్సి ఉంటుందని ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు.
