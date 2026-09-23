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సింపుల్ 'స్ట్రెస్ బస్టర్ టెక్నిక్' - టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్ కోసం ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ఈజీగా సాధ్యమే!

ఒత్తిడి, ఆందోళనకు చెక్ పెట్టే 'సూపర్ మెథడ్' '5-4-3-2-1 రూల్'! - ఎలా పాటించాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Best Rule to Reduce Stress
ఒత్తిడి (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:24 PM IST

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Best Rule to Reduce Stress and Anxiety : ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలు సర్వసాధారణంగా మారిపోయాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు, పని ఒత్తిడి, డెడ్​లైన్స్, కెరీర్ విషయంలో అనిశ్చిత పరిస్థితులు వంటివన్నీ ఇందుకు కారణమవుతున్నాయి. కొంతమందిని ఈ మానసిక సమస్యలు తీవ్ర ఆలోచనల్లోకి నెట్టేస్తాయి. ఫలితంగా ప్రశాంతతను కోల్పోవడం తప్ప మరో ప్రయోజనం ఉండదు. అలాంటి టైమ్​లో 'గ్రౌండింగ్ టెక్నిక్స్' ఫాలో అయితే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఆయా ఆలోచనల నుంచి దృష్టి మరల్చి, తిరిగి ప్రస్తుత క్షణంలోకి తీసుకురావడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయంటున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పుబోయే '5-4-3-2-1 రూల్' అదే కోవకు చెందుతుందంటున్నారు. మరి, అసలేంటి ఈ రూల్? దీని ద్వారా ఒత్తిడి, ఆందోళనలను ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు సంబంధించిన ఆలోచనల నుంచి బయటకురావడానికి ఈ 5-4-3-2-1 రూల్ చాలా బాగా ఉపకరిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ఈజీగా ప్రయత్నించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలతో చేసే ఈ టెక్నిక్‌ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. దీన్ని ఎలా పాటించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

5 వస్తువులు :

ఆందోళన ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియకుండానే ఏదేదో ఆలోచనల్లోకి వెళ్లిపోతుంటాం. కానీ, ఆ ఆలోచనల నుంచి వీలైనంత త్వరగా బయటపడి ప్రస్తుత పరిస్థితిలోకి రావడానికి ట్రై చేయాలి. ఇందుకోసం మీ చుట్టూ ఉండే 5 వస్తువులను గమనించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అది ఆఫీసు కుర్చీ కావచ్చు, కిటికీలోంచి కనబడే బిల్డింగ్‌ అవ్వొచ్చు, ఫొటోఫ్రేమ్‌ కావచ్చు ఇలా ఏవైనా ఐదు వస్తువులను తదేకంగా గమనించడం వల్ల వ్యతిరేక ఆలోచనల నుంచి దృష్టి మరలే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు.

4 స్పర్శలు :

నెక్ట్స్ శరీర స్పర్శపై దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో శారీరక అనుభూతి కలిగించే నాలుగు అంశాలను గుర్తించాలని చెబుతున్నారు. అది దుస్తుల స్పర్శ, నేలను తాకిన పాదాలు, చేతిలో ఉన్న వస్తువు ఇలా ఏదైనా అవ్వొచ్చు. 4 రకాల స్పర్శలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ప్రతికూల ఆలోచనల్లో నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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3 శబ్దాలు :

ఇప్పుడు దృష్టి చెవులపై ఉంచాలి. అందులో భాగంగా చుట్టూ వినిపించే మూడు శబ్దాలను శ్రద్ధగా వినాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అది ఫ్యాన్‌ సౌండ్‌, పక్షుల కిలకిలారావాలు, ట్రాఫిక్‌ సౌండ్స్ వీటిలో ఏదైనా కావచ్చంటున్నారు. ఏ సౌండ్ వినిపించకపోతే మీ శ్వాసను వినమని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారానూ ఆలోచనల నుంచి బయటకు రావొచ్చంటున్నారు.

2 వాసనలు :

ఈసారి ముక్కుకు పని చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో 2 రకాల వాసనలను పసిగట్టండని చెబుతున్నారు. శుభ్రంగా చేతులు కడిగాక వచ్చే హ్యాండ్‌వాష్‌ స్మెల్, శుభ్రంగా ఉతికిన బట్టల నుంచి వచ్చే వాసన ఇలాంటి సువాసనను తదేకంగా పసిగట్టాలంటున్నారు. ఒకవేళ ఎలాంటి వాసనలను పసిగట్టలేకపోతే, మీకు ప్రశాంతతను అందించే రెండు రకాల వాసనలను ఊహించుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇదీ ఒకే రకమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుందని అంటున్నారు.

చివరగా టేస్ట్​పై దృష్టి :

5-4-3-2-1 రూల్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు చివరగా రుచిపై దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. భోజన సమయమైతే నచ్చిన ఫుడ్‌ను ఆస్వాదించాలని చెబుతున్నారు. లేదంటే టీ, కాఫీ రుచినీ ఎంజాయ్‌ చేయొచ్చంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రతికూల ఆలోచనల్లోంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు.

ఈ ట్రిక్​ను ఫాలో అయిన వెంటనే ఆశించిన రిజల్ట్ రాకపోతే బాధపడద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఆందోళనకు ఈ పద్ధతి పూర్తి పరిష్కార మార్గం కాదని, అందుకు సంబంధించిన ఆలోచనల నుంచి తాత్కాలిక ఉపశమనం కలిగించడమే దీని ముఖ్యోద్దేశం అని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. ఈ రూల్​ను నిరంతరం సాధన చేయడం ద్వారా క్రమంగా తమ ఆలోచనల నుంచి బయటకు రావడం, భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం వంటి మార్పులు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ప్రయత్నించి చూడండి.

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TIPS TO TAME STRESS AND ANXIETY
STRESS AND ANXIETY
STRESS REDUCE TRICKS
ఒత్తిడిని తగ్గించే బెస్ట్ రూల్
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