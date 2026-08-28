పెట్రోల్/డీజిల్ బండిని "ఈవీ"గా మార్చాలనుకుంటున్నారా? - ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా చాలా సులువు!
-రెట్రో ఫిట్తో పాత వాహనానికి కొత్త హంగులు - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : August 28, 2026 at 9:41 AM IST
What is Retrofit: రోజురోజుకూ పెరుగుతోన్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం నుంచి తప్పించుకోవడానికి మెజార్టీ జనాలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈవీ వెహికల్ కొనాలంటే చేతిలో డబ్బులు ఎక్కువ ఉండాలి. ఈ కారణం చేత చాలా మంది పాత బండ్లనే వాడుతున్నారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ కార్లను చాలా సులభంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చుకోవచ్చు. అందుకోసం 'రెట్రోఫిట్' విధానం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్ నగరంలో కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు ఆటోలకు ఈ మార్పులు తప్పనిసరి అని ప్రభుత్వం సూచించింది. రెట్రోఫిట్ విధానంలో ఈవీ కిట్లు అమర్చుకునే వాహనాలకు ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఇస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అసలు రెట్రోఫిట్ అంటే ఏమిటి? ఎలా చేస్తారు? ఖర్చు ఎంత? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రెట్రోఫిట్ అంటే ఏమిటి: తయారీ సమయంలో వాహనానికి ఉన్న ఇంజిన్ లేదా ఇంధన వ్యవస్థను మార్చి కొత్త సాంకేతికతను బిగించడాన్ని రెట్రోఫిట్ అంటారని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. పెట్రోల్తో నడిచే కార్లకు సీఎన్జీ కిట్లు అమర్చడం దీని కిందకే వస్తుందంటున్నారు. అయితే ఈ విధానం ఎప్పటినుంచో ఉన్నా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్షన్ కిట్లను ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహిస్తుండటంతో ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందంటున్నారు.
ఎలాంటి వాహనాలకు రెట్రోఫిట్ మంచిది: రోజూ కనీసం 50 కి.మీ. పైగా తిరిగే పెట్రోల్ వాహనాలకు రెట్రోఫిట్ చేసుకుంటే గిట్టుబాటు అవుతుందని, సీఎన్జీ రెట్రోఫిట్ చేస్తే పెట్రోలు ఖర్చు ఆదా అవుతుందంటున్నారు.
- కనీసం 7 నుంచి 8 ఏళ్లు దాటిన వాహనం మంచి కండిషన్లో ఉంటే సీఎన్జీ లేదా ఈవీ కిట్లు అమర్చుకోవచ్చని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే అలా మార్చేటప్పుడు వాహనం బాడీ తుప్పు పట్టిందా, ఇంకా కనీసం పది పదిహేనేళ్లు నడపొచ్చా అనేవి పక్కాగా అంచనా వేసుకోవాలంటున్నారు. ఫ్రేమ్, ఛాసిస్ ధృడంగా ఉన్నాయా అని చూసుకోవాలంటున్నారు. అవసరమైతే వర్క్షాప్లలో వాహన కండిషన్ తనిఖీ చేయించాలంటున్నారు.
- వాహన మోడల్కు ఏఆర్ఏఐ(ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) ధ్రువీకరించిన ఈవీ కిట్ సరిపోతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- వాహన మార్కెట్ త్వరత్వరగా మారిపోతున్న కాలంలో.. రెట్రోఫిట్ చేయనున్న పాత వాహన విడిభాగాలు భవిష్యత్తులోనూ దొరుకుతాయో లేదో తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
రెట్రోఫిట్ ఎక్కడ చేయించాలి: ఏ ఈవీ కిట్లు అమర్చినా ఏఆర్ఏఐ, సీఐఆర్టీ, ఏసీఏటీ, జీఏఆర్సీ వంటి సంస్థల గుర్తింపు పొందిన రెట్రోఫిట్ కేంద్రాలనే సంప్రదించాలంటున్నారు. రోడ్డు రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ లేదా ఆర్టీఓ ఆమోదించిన కిట్లను ఉపయోగించే అధీకృత గ్యారేజీలలో చేయించుకోవాలని, అనధికార కిట్లు సురక్షితం కాదంటున్నారు.
కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి:
- హైదరాబాద్లో అత్తాపూర్, బోయగూడ, నాగోల్, ఎల్బీనగర్లో సీఎన్జీ కిట్లు అమర్చేందుకు ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందిన అధీకృత ఆటో గ్యాస్ సర్వీస్ కేంద్రాలు ఉన్నాయంటున్నారు.
- ఈవీ కన్వర్షన్ కేంద్రాలు ఇప్పుడిప్పుడే అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని, బొల్లారం, ఎల్బీనగర్, తెల్లాపూర్లో బైక్లు, ఆటోలకు మాత్రం చేస్తున్నారంటున్నారు. ఆటోలు, ఇతర వస్తు రవాణా చేసే వాహనాలకు రెట్రోఫిట్ చేసే ప్రభుత్వ ఆమోదిత సంస్థలు ఉన్నాయంటున్నారు.
ధర ఎంత: కార్లను ఈవీలుగా మార్చడానికి ప్రారంభ ధరే రూ.3 లక్షలు ఉంటుందని.. అందుకే వాణిజ్యంగా తిరిగే క్యాబ్స్, డెలివరీ వాహనాలకు బిగించుకుంటేనే గిట్టుబాటవుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
"ఒక రోజుకు డ్రైవర్ ఆటోను 10 నుంచి 12 గంటలు నడుపుతున్నారు. సగటున 11 వందల సార్లు గేర్లు మారుస్తున్నారు. దీంతో వాహన వైబ్రేషన్, గేర్ల మార్పు వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈవీతో ఇలాంటి సమస్యలు ఉండవు. కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రాయితీ సొమ్ముతోనే ఒక ఆటోకు ఈవీ కిట్ అమర్చేలా ప్రణాళిక వేస్తున్నాం. రెట్రోఫిట్తో ఈవీ కిట్ అమర్చుకోవ చ్చని ప్రజల్లో ఇప్పుడిప్పుడే అవగాహన వస్తోంది" - రాణి శ్రీనివాస్, జీరో21 రెట్రోఫిట్ సెంటర్ వ్యవస్థాపకులు
ఈవీ వాహనంగా మార్చాలంటే ఏం చేయాలి: కేంద్ర మోటారు వాహన నిబంధన ప్రకారం వాహనంలో చేయబోయే మార్పులతో సంబంధిత ఆర్టీవో కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటున్నారు.
- ముందుగా ఆర్సీ, లైసెన్స్, బిగించబోయే ఎలక్ట్రిక్ కిట్ వివరాలు సమర్పించి ముందస్తు అనుమతి తీసుకుని, ఆ తర్వాతే అధీకృత కేంద్రంలో మార్పులు చేసుకోవాలి.
- కిట్ అమర్చాక వాహనం పనితీరు, బ్రేకులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వ్యవస్థలను ఆ సంస్థే తనిఖీ చేసి ఇస్తుంది. అప్పుడే ఇన్వాయిస్తో కూడిన ఫిట్నెస్, కన్వర్షన్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు.
- మళ్లీ ఈ సర్టిఫికెట్ను, వాహనాన్ని ఆర్టీవో ఆఫీసుకు తీసుకెళ్తే ఎంవీఐ పరిశీలించి ఆర్సీలో ఇంధన రకాన్ని ఈవీగా మార్చి ఎండార్స్మెంట్ చేస్తారు. అప్పుడు వాహనం ఈవీగా మారిపోయినట్లు లెక్క. అప్పుడే బీమా వర్తిస్తుంది.
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