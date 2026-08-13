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కారు కొనాలనుకుంటే 'PDI' తప్పనిసరి! - లేదంటే నష్టపోతారు జాగ్రత్త!

కారు తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - 'ప్రీ డెలివరీ ఇన్​స్పెక్షన్' గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Pre Delivery Inspection
Pre Delivery Inspection (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 2:43 PM IST

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Pre Delivery Inspection of A Car : రోజుల్లో కారు చాలా మందికి నిత్యావసరంగా మారింది. కొత్తకారు కొందామని షోరూమ్​కి వెళ్తే విభిన్న మోడళ్లు, కలర్లతో మురిపిస్తుంటాయి, మెరిపిస్తుంటాయి. ఓ సారి కారు పత్రాలపై సంతకం చేశాక పూర్తి బాధ్యత మనదే. కానీ, నేటి తరం కొనుగోలుదారులు ఫీచర్లు, ధరలతో పాటు నమ్మకానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. షోరూమ్ డీలర్లు చెప్పే మాటలను నమ్మకుండా సొంతంగా నిపుణుడిని పిలిపించి కారును చెక్ చేయిస్తున్నారు. వాహనం నిజంగా కొత్తదేనా? రవాణాలో ఎక్కడైనా గీతలు పడ్డాయా? తెలియకుండానే ఏవైనా లోపాలు ఉన్నాయా? ఇలాంటి సందేహాలకు సమాధానమే 'ప్రీ డెలివరీ ఇన్​స్పెక్షన్ (పీడీఐ)'. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ ప్రీ డెలివరీ ఇన్​స్పెక్షన్? దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రీ డెలివరీ ఇన్​స్పెక్షన్ అంటే ఏమిటి?

కారు రిజిస్ట్రేషన్​కు ముందే తనిఖీలు చేయించడాన్నే 'ప్రీ డెలివరీ ఇన్​స్పెక్షన్(పీడీఐ)' అంటారు. చాలామంది ఇంటర్నెట్​లో పీడీఐ సేవలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. సేవను బట్టి 100కు పైగా అంశాలను పరిశీలించే ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డెలివరీకి ముందే షోరూమ్​లో పీడీఐ తనిఖీలకు అనుమతి అడిగితే కారు షోరూమ్​కు రాగానే డీలరు కొనుగోలుదారులకు పీడీఐకి అనుమతిస్తారు.

అత్యాధునిక పరికరాలతో కనిపించని లోపాల గుర్తింపు :

  • కారును చూడగానే కంటికి కనిపించని ఎన్నో సాంకేతిక, తయారీ లోపాలను ఈ పీడీఐ బృందాలు పట్టేస్తాయి. అత్యాధునిక పరికరాలతో పరీక్షిస్తారు.
  • ఫ్యాక్టరీ నుంచి షోరూమ్​కి వచ్చేటప్పుడు పడిన గీతలను కప్పిపుచ్చడానికి డీలర్లు కొన్నిసార్లు రీ-పెయింట్ వేస్తారు. నిపుణులు పెయింట్ డెప్త్​ గేజ్ మీటరు ద్వారా రంగుల మందాన్ని కొలిచి ఎక్కడైనా రీ పెయింటింగ్ ఉందో లేదో గుర్తిస్తారు.
  • కారులోని సిస్టమ్​కు ఓబీడీ స్కానర్ కనెక్ట్ చేసి లోపల ఏవైనా ఫాల్డ్ కోడ్స్ ఉన్నాయా? ఏసీ, ఎయిర్​బ్యాగ్స్ ఇలా ప్రతిదీ చెక్ చేస్తారు.
  • ప్యానెల్ గ్యాప్స్(డోర్ల మధ్య ఖాళీలు) సమానంగా లేకపోవడాన్ని పట్టుకుంటారు.
  • యార్డుల్లో నెలల తరబడి ఉంచడంతో కారు కింది భాగంలో తుప్పు పట్టడం, ఇంజిన్ ఆయిల్, కూలెంట్, బ్రేక్ ఆయిల్ లీకేజీలను గుర్తిస్తారు.
  • టెస్ట్ డ్రైవ్​ల కోసం వాడిన కారును కొత్త కారుగా అంటగట్టే ప్రయత్నాలకు చెక్ పెడతారు. ఎన్ని కిలోమీటర్లు తిరిగిందని చూపించే, మీటరును వెనక్కి తిప్పినా ఒరిజినల్ రీడింగ్​ను సాఫ్ట్​వేర్ ద్వారా బయటపెడతారు.
  • కారు ఇంజిన్ నంబరు, చాసిస్ నంబర్ 'విన్' ఇన్వాయిస్తో సరిపోతుందా? లేదా? అని తయారీ నెల, సంవత్సరాన్ని తెలిపే విన్ నంబర్​ను డీకోడ్ చేస్తారు. టైర్లు, గ్లాసులు ఏ నెలకు సంబంధించినవో చూసి, పాత స్టాక్ విడిభాగాలను అమర్చితే పట్టుకుంటారు.

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డిజిటల్ రిపోర్టు :

కారును చెక్ చేసిన తర్వాత ప్రతి చిన్న లోపాన్ని ఫొటోలు, వీడియోలతో సహా డిజిటల్ రిపోర్టు రూపంలో కస్టమర్​కు అందిస్తారు నిపుణులు. ఒకవేళ పెద్దలోపాలు ఉంటే, కారును తిరస్కరించి వేరే కారు ఇవ్వమని డీలర్​ను డిమాండ్ చేసే అవకాశం కొనుగోలుదారులకు ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ కాకముందే ఈ పీడీఐ తనిఖీలు చేయడం వల్ల కస్టమర్ల సొమ్ముకు పూర్తి భద్రత దక్కుతుందంటున్నారు వాహన రంగ నిపుణులు.

పీడీఐ టీమ్​లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే?

సర్వీస్ ఛార్జ్​ను బట్టి పీడీఐ టీమ్​లోని ఆటోమొబైల్ టెక్నీషియన్/మెకానిక్​లు ఇంజిన్, మెకానికల్ భాగాలను పరిశీలిస్తారు. ఇందులో ఒకరు వెహికల్ ఇన్​స్పెక్టర్ ఉంటారు. బాడీ, ఇంటీరియర్, టైర్లు, డాక్యుమెంట్లు తనిఖీ చేస్తారు. డయాగ్నస్టిక్ నిపుణుడు ఓబీడీ వంటి పరికరాలతో ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థల్లో ఫాల్ట్ కోడ్స్ ఉన్నాయా? పరిశీలిస్తారు. ఈవీల విషయంలో బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ వ్యవస్థ, వార్నింగ్/ఎర్రర్ కోడ్స్​కు సంబంధించి మరో నిపుణుడు ఉంటారు. షోరూమ్​లలో డీలర్లు కూడా ప్రీ డెలివరీ చెక్స్ చేస్తారు కానీ, సాధారణంగా వాహనం డెలివరీకి సిద్ధంగా ఉందో? లేదో? అనేది మాత్రమే వాళ్లు నిర్ధారిస్తారు.

ఎంత ఛార్జీలంటే?

కారు మోడల్, సెగ్మెంటన్​ను బట్టి పీడీఐ బృందాలు ఫీజు వసూలు చేస్తాయి. హ్యాచ్​బ్యాక్, సెడాన్ కార్లకు రూ.1,500 నుంచి 2,000 వరకు, ఎస్​యూవీ, లగ్జరీ కార్లకు రూ.2,500 నుంచి 4,000 వరకు, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్​కు రూ.3 వేల నుంచి 4,500 వరకు తీసుకుంటారు. ఈవీ వాహనాలకు బ్యాటరీ చెకప్​కు అదనంగా ఫీజు ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు వాహన రంగ నిపుణులు.

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TAGGED:

PRE DELIVERY INSPECTION CHECK LIST
PDI CHECK LIST FOR NEW CAR BUYERS
PRE DELIVERY INSPECTION CHARGES
ఫ్రీ డెలివరీ ఇన్​స్పెక్షన్
PRE DELIVERY INSPECTION

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