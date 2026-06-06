"రుతు పవనాలు" అంటే ఏంటి? - ఎలా ఏర్పడతాయి? - మీకు తెలుసా?
- నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకినట్లు ప్రకటించిన కేంద్ర వాతావరణ శాఖ - ఈ క్రమంలోనే రుతుపవనాల గురించి సమాచారం మీ కోసం!
Published : June 6, 2026 at 1:43 PM IST
What is Monsoon: "రుతు పవనాలు" ఈ పేరు గురించి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. వేసవి కాలం చివరి నాటికి ప్రతి ఒక్కరూ దీని గురించే మాట్లాడుకుంటారు. ముఖ్యంగా రైతులు ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురుచూస్తారు. టీవీల్లో, పేపర్లో కూడా ఈ పాయింట్ గురించే డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో వర్షపాతానికి ప్రధాన కారణం రుతు పవనాలు. ఇంత ముఖ్యమైన రుతు పవనాల గురించి చాలా మందికి పూర్తిస్థాయిలో తెలియదు. అవి ఎలా ఏర్పడతాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ రంగానిది కీలక పాత్ర. దేశంలో నేటికీ అత్యధిక జనాభా వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాల ద్వారానే ఉపాధి పొందుతున్నారు. గ్రామీణాభివృద్ధికి, ఆహార భద్రతను సాధించడానికి ఇది ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఇక భారత్లో వ్యవసాయం వర్షాధారం. పంటలు ప్రధానంగా రుతుపవన వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సమయానికి వానలు పడకపోయినా, రుతు పవనాలు లేట్ అయినా ఆ ప్రభావం సాగుపై ఉంటుంది.
రుతు పవనాలు అంటే ఏమిటి : రుతు పవనాలు అంటే వర్షాన్ని ఇచ్చే శక్తి ఉన్న తాత్కాలిక పవనాలు. ఇవి కాలానికి అనుగుణంగా ఏర్పడుతాయి. అంటే సంవత్సరం మొత్తం వీయకుండా కొన్ని రుతువుల్లో, కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమవుతాయి. భూ, జలభాగాల మధ్య రుతువును అనుసరించి, దిశను మార్చుకుంటూ పవనాలు వీస్తుంటాయి. వివరంగా చెప్పాలంటే ఎండాకాలం అయిపోగానే, వానలు రావడానికి కారణమయ్యే గాలులనే "రుతు పవనాలు" అంటారు. అంటే, ఒక ప్రాంతానికి వర్షాన్ని మోసుకొచ్చే ప్రత్యేకమైన గాలులు అన్నమాట.
ఆ పేరు వెనుక చరిత్ర: రుతు పవనాన్ని "మౌసిమ్" అనే అరబిక్ పదం నుంచి తీసుకున్నారు. 'మౌసిమ్' అంటే రుతువు అని అర్థం. రుతువు అంటే గాలులు దిశాత్మకంగా ఒక కాలం నుంచి మరొక కాలానికి మారడం. అరేబియా సముద్రంలో రుతువును అనుసరించి వచ్చే ఈ పవనాలకు క్రీ.శ. 7వ శతాబ్ద నావికులు ఈ పేరు పెట్టి ఉండొచ్చని శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా.
ఎన్ని రకాలు: భారతదేశంలో ప్రధానంగా రెండు రకాల రుతుపవనాలున్నాయి. అవి నైరుతి రుతుపవనాలు, ఈశాన్య రుతుపవనాలు. ఎండాకాలం పూర్తయ్యాక అందరూ ఎదురుచూసేది నైరుతి రుతుపవనాల కోసం.
నైరుతి రుతుపవనాలు: భూమిపై గాలి వేడెక్కి వాతావరణంలో కలుస్తుంది. ఆ గాలి సముద్రం వైపు వీస్తుంది. అదే సమయంలో సముద్రంలోని నీరు కూడా ఆవిరై గాలిలో కలుస్తుంది. ఈ కారణంగా గాలిలో తేమ శాతం పెరుగుతుంది. దీంతో గాలి వీచే దిశ మారుతుంది. తేమగా ఉన్న ప్రాంతం నుంచి ఉష్ణ ప్రాంతం వైపు ఆ గాలి మల్లుతుంది. అంటే.. సముద్రం నుంచి భూమిపైకి గాలులు వీస్తాయి. ఫలితంగా తేమతో కూడిన గాలి కాస్తా ఘనీభవించి వర్షంగా కురుస్తుంది. నైరుతి నుంచి భారతదేశం వైపు ఈ గాలులు వీస్తాయి కాబట్టి వీటిని నైరుతి రుతుపవనాలు అంటారు.
భారతదేశంలో వర్షాకాలం నైరుతి రుతుపవనాలతోనే ప్రారంభమవుతుంది. అధిక వేడి, అధిక తేమ, అధిక వర్షపాతం ఈ కాలం లక్షణాలు. దేశంలో దాదాపు 80 శాతం వర్షపాతం ఈ కాలంలోనే సంభవిస్తుంది. ఈ రుతు పవనాలు జూన్ మొదటి వారంలో ప్రవేశించి, జులై నాటికి దేశమంతా విస్తరిస్తాయి.
ఈశాన్య రుతుపవనాలు: ఇవి శీతాకాలంలో వస్తాయి. అక్టోబర్ లేదా నవంబరు మధ్యలో ప్రారంభమై డిసెంబరు, జనవరి నాటికి అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ఈ కాలంలో దేశ వాయవ్య భాగంలో అధిక పీడనం ఏర్పడుతుంది.
తొలి వర్షం ఇక్కడే : భారత భూభాగంలోని కేరళ పశ్చిమ కనుమల్లో నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా తొలి వర్షాలు కురుస్తాయి. హిందూ మహాసముద్రం నుంచి వచ్చే తేమతో కూడిన గాలులు కేరళలోని ఎత్తైన పశ్చిమ కనుమల పర్వతాలను ఢీకొట్టడం వల్ల అక్కడ మేఘాలు చల్లబడి తొలి వర్షాలు పడతాయి. ఆ తరువాత దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తాయి. నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకిన 7 రోజుల్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చేరుకుంటాయి. ఈ సంవత్సరం జూన్ 4వ తేదీన నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళ రాష్ట్రాన్ని తాకినట్టు ఐఎండీ అధికారికంగా వెల్లడించింది.
గుడ్ న్యూస్: కేరళను తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ప్రవేశం ఎప్పుడంటే?