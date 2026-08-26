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పైసా ఖర్చు పెట్టకున్నా మీరే హీరో! - 'లౌడ్ బడ్జెటింగ్ ట్రెండ్' గురించి తెలుసా?

సరిపడినంత బ్యాంకు బ్యాలెన్స్, మనసంతా ప్రశాంతత! - సరికొత్త పొదుపు మంత్రం పాటిస్తున్న యువత!​

Loud Budgeting Trend
లౌడ్ బడ్జెటింగ్ ట్రెండ్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 1:01 PM IST

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Loud Budgeting Trend : హైదరాబాద్ హైటెక్ ఐటీ కారిడార్, వైజాగ్ బీచ్ రోడ్, నెల్లూరు కరెంటు ఆఫీస్ సెంటర్, అనంతపురం క్లాక్ టవర్ సర్కిల్ ఇలా ఎక్కడైనా, ఏ సెంటర్ అయినా ఎక్కువమంది కుర్రాళ్లు ప్రదర్శించే బిల్డప్ ఒకటే సంపాదన ఎంతైనా, చేతిలో మాత్రం రూ.లక్ష విలువైన ఫోన్ ఉండాల్సిందే. ఫైనాన్స్​లో కొన్న రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ బైకు మీద నో కాస్ట్ EMI బ్రాండెడ్ షర్టు వేసుకునే తిరగాలి. వీకెండ్ రాగానే ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి చేసే ఖర్చుకు వెనకాడకూడదు! ఇలా జేబు ఖాళీగా ఉన్నా, బయటకు విలాసవంతంగా కనిపించేందుకు అప్పుల పాలయ్యే పోకడకు చరమగీతం పాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓ సరికొత్త ట్రెండ్ దూసుకొస్తోంది. అదే 'లౌడ్ బడ్జెటింగ్'. అప్పు చేసి, అధికంగా ఖర్చుచేసి పక్కవారిని మెప్పించడం కంటే, నా ఆర్ధిక పరిమితులు ఇవి అంటూ ముఖం మీదే గర్వంగా, బాహాటంగా చెప్పడమే ఈ కొత్త జీవనశైలి. మరి, ఈ నయా ట్రెండ్​ వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు? మనకు ఏవిధంగా మేలు చేస్తుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

లౌడ్ బడ్జెటింగ్​తో బెనిఫిట్స్ :

ఒత్తిడి ఉండదు : స్నేహితులు కొత్త బైక్ కొన్నారని, వీకెండ్​లో ట్రిప్ వెళ్తున్నారని ఒత్తిడి పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.

ప్రశాంతమైన నిద్ర : ఒకటో తేదీ రాగానే క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులెలా పే చేయాలి? లోన్ యాప్​ల నుంచి మెసేజ్​లు వస్తాయేమోననే భయం ఉండదు.

ఆర్థిక స్వేచ్ఛ : వీకెండ్స్​లో డాబులకు పోయి తగలేసే డబ్బు మిగిలితే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సిప్ల వైపు మళ్లిస్తే భవిష్యత్తు భద్రంగా మారుతుందని చెబుతోంది ఈ నయా ట్రెండ్.

మీ ఆర్ధిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, రోడ్డు పక్కన బండి మీద చాయ్ తాగుతూ ముచ్చట్లు పెట్టే నిజమైన ఫ్రెండ్స్ ఎవరో తేలిపోతుంది.

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ట్రెండా, విరుద్ధ పోకడా?

ఇది ప్రస్తుత కాలానికి అత్యంత అవసరమైన ట్రెండ్. అలాగే మన పాతకాలపు నకిలీ ప్రతిష్ఠలకు పూర్తి విరుద్ధ పోకడ. సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తే చాలు అందరూ ఖరీదైన కార్లు, బ్రాండెడ్ వాచీలు, విదేశీ విహారాల రీల్స్ చేస్తూ కనిపిస్తారు. ఈ నయా ట్రెండ్​తో యువత ఆ నకిలీ విలాస ప్రపంచానికి రివర్స్ గేర్ వేస్తూ 'నేను ఈ నెల ఎంత పొదుపు చేశానో చూడండి' అంటూ తమ పొదుపు మంత్రాన్ని గర్వాన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నారు.

ఇలా కూడా జరగొచ్చు :

  • ప్రతిదానికీ బడ్జెట్​ను అడ్డుపెడితే, క్రమంగా స్నేహితుల బృందం మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టే ప్రమాదం ఉంది. 'వాడెప్పుడూ ఇంతేరా, పిసినారి' అనే ముద్ర పడొచ్చు.
  • వీకెండ్స్​లో అందరూ బయట తిరుగుతుంటే, మీరు గదికే పరిమితమవడం వల్ల బోర్ కొట్టవచ్చు.
  • అవసరమైన దానికి కూడా ఖర్చుపెట్టేందుకు వెనకాడే అలవాటు రావొచ్చు.

కారణం స్పష్టంగా చెప్పండి : కేవలం నా దగ్గర డబ్బు లేదు అంటే చులకనగా చూస్తారు. అలాకాకుండా నేను వచ్చే ఏడాది సొంత ఇల్లు ప్లాన్ చేస్తున్నా, ఉన్నత చదువులకు వెళ్తున్నా, అందుకే అనవసర ఖర్చులు తగ్గించా అని మీ లక్ష్యాన్ని గర్వంగా చెప్పండి.

ప్రత్యామ్నాయం చూపండి : ఆ కాస్ట్​లీ రెస్టారెంట్​కు నేను రాలేను కానీ, రూమ్​లోనే బిర్యానీ వండుకుందాం, ఖర్చు షేర్ చేసుకుందాం అని ప్లాన్ మార్చండి.

ఆర్థిక భవిష్యత్తు ముఖ్యం :

పక్కవారు మెచ్చుకుంటారని మీ ఆర్ధిక భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోకండి. సమాజం కోసం బతికి EMI ఊబిలో కూరుకుపోవడం కంటే, తాహతుకు తగ్గట్టుగా జీవిస్తూ గర్వపడటమే తెలివైన స్టైల్. ఇది మన జేబుకు, మనశ్శాంతికి మేలు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

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