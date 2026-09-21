రోజూ పెట్టే చిన్న చిన్న ఖర్చులను లైట్ తీసుకుంటున్నారా? - ఈ ప్రమాదంలో పడినట్లే!
-చిన్న చిన్న ఖర్చులే మనల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తాయంటున్న నిపుణులు! - బయట పడేందుకు వారిస్తున్న సలహాలు ఇవే!
Published : September 21, 2026 at 10:42 AM IST
Latte Factor: ఉదయం ఆఫీస్కు వెళ్లేటప్పుడు, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు డైలీ కాఫీ లేదా టీ తాగడం చాలా మందికి అలవాటు. ఇక మధ్యమధ్యలో స్నాక్స్ కామన్. ఫ్రెండ్స్ను కలిసినప్పుడు మందు, సిగరెట్లు తాగడం సహజం. అయితే చాలా మంది వీటికి పెట్టే ఖర్చును లైట్ తీసుకుంటుంటారు. మనకు వచ్చే జీతంతో పోలిస్తే ఇవి పెద్ద ఖర్చులు కాదులే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ ఈ చిన్న చిన్న ఖర్చులే మనల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనినే లట్టే ఫ్యాక్టర్ అంటారని వివరిస్తున్నారు. అసలు ఇది ఎంటి? ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? ఎలా బయటపడాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
లట్టే ఫ్యాక్టర్ అంటే: మనం ప్రతి రోజు చాలా సాధారణం అనుకుంటూ పెట్టే చిన్నపాటి అనవసర ఖర్చులు, దీర్ఘకాలంలో అవసరమైన మొత్తం మన చేతికి అందకుండా అడ్డుకుంటున్నాయని చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఇది అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని ఆర్థిక నిపుణుడు డేవిడ్ బాచ్ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారని వివరిస్తున్నారు. రోజువారీ చిల్లర ఖర్చు సంవత్సరాలలో మీ చేతికి ఎంత పెద్ద మొత్తాన్ని అందిస్తుందో పక్కా లెక్కలతో చూస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు.
అసలు లెక్క ఇదీ: సాధారణ వ్యక్తి రోజుకు స్నాక్స్పై పెట్టే ఖర్చు రూ.100 అనుకుంటే నెలకు రూ.3వేలు, సంవత్సరానికి రూ.36వేలు, 20 ఏళ్లలో జేబు నుంచి వృథా అయ్యే మొత్తం రూ.7.20లక్షలు. ఒకవేళ ఇదే మొత్తాన్ని ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టుబడిగా పెడితే.. భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్ర ప్రకారం, దీర్ఘకాలంలో డైవర్సిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సగటున 12 శాతం వార్షిక రిటర్న్స్ ఇస్తాయని అంచనా వేసినా.. 20 ఏళ్ల తర్వాత ఆ చిన్న మొత్తం సుమారు రూ.30 లక్షలుగా మారుతుందంటున్నారు. ఇలా రోజువారీగా తేలికగా తీసుకున్న ఆ వంద రూపాయలే భవిష్యత్తులో ఒక లగ్జరీ కారు లేదా సొంత ఇంటి డౌన్పేమెంట్కు సరిపోయే ఆస్తిగా మారుతుందంటున్నారు.
సరికొత్త రూపాల్లో.. గతంలో కేవలం టీ, సిగరెట్లకే పరిమితమైన ఈ లట్టే ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు యువత జేబులను సరికొత్త రూపాల్లో గుల్ల చేస్తోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఆకలి వేసిన ప్రతిసారీ ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్లు ఓపెన్ చేసి ఆర్డర్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. అయితే ఫుడ్ ధర కంటే డెలివరీ ఛార్జీలు, ప్లాట్ఫామ్ ఫీజులకు నెలకు వేల రూపాయలు వృథా అవుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
- ఆఫీసులకు, ఇతర పనుల మీద బయటికి వెళ్లినప్పుడు ప్రజా రవాణాను వాడకుండా రైడ్ షేరింగ్ యాప్లపై ఆధారపడుతున్నారని.. ఇవి కూడా అనవసరపు ఖర్చు కిందకే వస్తాయంటున్నారు.
- ఇక బయటికి వెళ్లిన ప్రతిసారీ నీళ్ల సీసాను వెంట తీసుకెళ్లకుండా 20 రూపాయలు పెట్టి కొనడం, దాహం వేసినప్పుడు కేవలం రూ.40, రూ.50 అని కూల్డ్రింక్స్, జ్యూస్లు తాగడం కూడా ఈ కోవకే చెందుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఫిట్నెస్ సాధించాలనే లక్ష్యంతో చాలా మంది ఒకేసారి రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల కట్టి ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం పాటు జిమ్ సభ్యత్వం తీసుకుంటారు. అలా తీసుకున్నాక ఓ 10 రోజులు డైలీ వెళ్తే.. ఆ తర్వాత మళ్లీ పాత పద్ధతే. ఇవి కూడా అనవసరపు ఖర్చులే అంటున్నారు.
- వారమంతా కష్టపడ్డాం అని శని, ఆదివారాల్లో ఖరీదైన కేఫ్లు, పబ్లకు వెళ్లడం, ఆన్లైన్ షాపింగ్లో నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆఫర్లను చూసి అవసరం లేని వస్తువులను కూడా కొనేస్తూ క్రెడిట్ కార్డుల వాడకంతో అప్పుల ఊబిలోకి వెళ్లిపోవడం అన్నీ లట్టే ఫ్యాక్టర్లోకి వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
నియంత్రించడమెలా?:
- జీతం వచ్చిన మొదట్లోనే రూ.2వేలు లేదా 3 వేలు ఆటోడెబిట్ SIP అయ్యేలా సెట్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అంటే పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత మిగిలే డబ్బును మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకునే అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు.
- ప్రతిరోజూ బయట తాగే కాఫీ, టీ బదులు ప్లాస్క్లో ఒకేసారి తెచ్చుకోవడం మేలంటున్నారు. వారానికి ఐదు రోజులు బయట తినే అలవాటను ఒకటి లేదా రెండు రోజులుకు తగ్గించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఆన్లైన్ షాపింగ్ యాప్లలో ఏదైనా వస్తువు నచ్చినప్పుడు వెంటనే కొనేయకుండా దాన్ని కార్ట్లో వేసి 24 గంటల పాటు అలాగే వదిలేయాలంటున్నారు. మరుసటి రోజుకు ఆ వస్తువును కొనాలన్న ఆశ తగ్గిపోతుందని.. అవసరమా? కాదా? అని స్పష్టత వస్తుందంటున్నారు.
- యూపీఐ క్రెడిట్ కార్డుల వల్ల డబ్బులు ఖర్చువుతున్న భావన కలగదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వారాంతాల్లో విహారయాత్రలకు, షాపింగ్కు వెళ్లేటప్పుడు రూ. వెయ్యి లేదా రూ.2వేల నగదును డ్రా చేసుకుని ఆ పరిమితి దాటకుండా, యూపీఐ వాడకుండా సొంతంగా కండిషన్ పెట్టుకోవాలంటున్నారు.
- వారాంతాల్లో మాల్స్, ఖరీదైన రెస్టారెంట్లకు వెళ్లే బదులు ఇంట్లోనే కలిసి వండుకోవడం, పార్కులకు వెళ్లడం, పుస్తకాలు చదవడం వంటి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అలవాట్లు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
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