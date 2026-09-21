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రోజూ పెట్టే చిన్న చిన్న ఖర్చులను లైట్​ తీసుకుంటున్నారా? - ఈ ప్రమాదంలో పడినట్లే!

-చిన్న చిన్న ఖర్చులే మనల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తాయంటున్న నిపుణులు! - బయట పడేందుకు వారిస్తున్న సలహాలు ఇవే!

Latte Factor
Latte Factor (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 10:42 AM IST

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Latte Factor: ఉదయం ఆఫీస్​కు వెళ్లేటప్పుడు, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు డైలీ కాఫీ లేదా టీ తాగడం చాలా మందికి అలవాటు. ఇక మధ్యమధ్యలో స్నాక్స్​ కామన్​. ఫ్రెండ్స్​ను కలిసినప్పుడు మందు, సిగరెట్లు తాగడం సహజం. అయితే చాలా మంది వీటికి పెట్టే ఖర్చును లైట్​ తీసుకుంటుంటారు. మనకు వచ్చే జీతంతో పోలిస్తే ఇవి పెద్ద ఖర్చులు కాదులే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ ఈ చిన్న చిన్న ఖర్చులే మనల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనినే లట్టే ఫ్యాక్టర్​ అంటారని వివరిస్తున్నారు. అసలు ఇది ఎంటి? ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? ఎలా బయటపడాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

లట్టే ఫ్యాక్టర్​ అంటే: మనం ప్రతి రోజు చాలా సాధారణం అనుకుంటూ పెట్టే చిన్నపాటి అనవసర ఖర్చులు, దీర్ఘకాలంలో అవసరమైన మొత్తం మన చేతికి అందకుండా అడ్డుకుంటున్నాయని చెప్పే కాన్సెప్ట్​ ఇది అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని ఆర్థిక నిపుణుడు డేవిడ్​ బాచ్​ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారని వివరిస్తున్నారు. రోజువారీ చిల్లర ఖర్చు సంవత్సరాలలో మీ చేతికి ఎంత పెద్ద మొత్తాన్ని అందిస్తుందో పక్కా లెక్కలతో చూస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు.

అసలు లెక్క ఇదీ: సాధారణ వ్యక్తి రోజుకు స్నాక్స్​పై పెట్టే ఖర్చు రూ.100 అనుకుంటే నెలకు రూ.3వేలు, సంవత్సరానికి రూ.36వేలు, 20 ఏళ్లలో జేబు నుంచి వృథా అయ్యే మొత్తం రూ.7.20లక్షలు. ఒకవేళ ఇదే మొత్తాన్ని ఈక్విటీ మ్యూచువల్​ ఫండ్​లో పెట్టుబడిగా పెడితే.. భారతీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ చరిత్ర ప్రకారం, దీర్ఘకాలంలో డైవర్సిఫైడ్​ మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ సగటున 12 శాతం వార్షిక రిటర్న్స్​ ఇస్తాయని అంచనా వేసినా.. 20 ఏళ్ల తర్వాత ఆ చిన్న మొత్తం సుమారు రూ.30 లక్షలుగా మారుతుందంటున్నారు. ఇలా రోజువారీగా తేలికగా తీసుకున్న ఆ వంద రూపాయలే భవిష్యత్తులో ఒక లగ్జరీ కారు లేదా సొంత ఇంటి డౌన్​పేమెంట్​కు సరిపోయే ఆస్తిగా మారుతుందంటున్నారు.

సరికొత్త రూపాల్లో.. గతంలో కేవలం టీ, సిగరెట్లకే పరిమితమైన ఈ లట్టే ఫ్యాక్టర్​ ఇప్పుడు యువత జేబులను సరికొత్త రూపాల్లో గుల్ల చేస్తోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

  • ఆకలి వేసిన ప్రతిసారీ ఆన్​లైన్​ ఫుడ్​ డెలివరీ యాప్​లు ఓపెన్​ చేసి ఆర్డర్​ చేస్తున్నారు చాలా మంది. అయితే ఫుడ్​ ధర కంటే డెలివరీ ఛార్జీలు, ప్లాట్​ఫామ్​ ఫీజులకు నెలకు వేల రూపాయలు వృథా అవుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఆఫీసులకు, ఇతర పనుల మీద బయటికి వెళ్లినప్పుడు ప్రజా రవాణాను వాడకుండా రైడ్​ షేరింగ్​ యాప్​లపై ఆధారపడుతున్నారని.. ఇవి కూడా అనవసరపు ఖర్చు కిందకే వస్తాయంటున్నారు.
  • ఇక బయటికి వెళ్లిన ప్రతిసారీ నీళ్ల సీసాను వెంట తీసుకెళ్లకుండా 20 రూపాయలు పెట్టి కొనడం, దాహం వేసినప్పుడు కేవలం రూ.40, రూ.50 అని కూల్​డ్రింక్స్​, జ్యూస్​లు తాగడం కూడా ఈ కోవకే చెందుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఫిట్​నెస్​ సాధించాలనే లక్ష్యంతో చాలా మంది ఒకేసారి రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల కట్టి ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం పాటు జిమ్​ సభ్యత్వం తీసుకుంటారు. అలా తీసుకున్నాక ఓ 10 రోజులు డైలీ వెళ్తే.. ఆ తర్వాత మళ్లీ పాత పద్ధతే. ఇవి కూడా అనవసరపు ఖర్చులే అంటున్నారు.
  • వారమంతా కష్టపడ్డాం అని శని, ఆదివారాల్లో ఖరీదైన కేఫ్​లు, పబ్​లకు వెళ్లడం, ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​లో నో కాస్ట్​ ఈఎంఐ ఆఫర్లను చూసి అవసరం లేని వస్తువులను కూడా కొనేస్తూ క్రెడిట్​ కార్డుల వాడకంతో అప్పుల ఊబిలోకి వెళ్లిపోవడం అన్నీ లట్టే ఫ్యాక్టర్​లోకి వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

నియంత్రించడమెలా?:

  • జీతం వచ్చిన మొదట్లోనే రూ.2వేలు లేదా 3 వేలు ఆటోడెబిట్​ SIP అయ్యేలా సెట్​ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అంటే పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత మిగిలే డబ్బును మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకునే అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు.
  • ప్రతిరోజూ బయట తాగే కాఫీ, టీ బదులు ప్లాస్క్​లో ఒకేసారి తెచ్చుకోవడం మేలంటున్నారు. వారానికి ఐదు రోజులు బయట తినే అలవాటను ఒకటి లేదా రెండు రోజులుకు తగ్గించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​ యాప్​లలో ఏదైనా వస్తువు నచ్చినప్పుడు వెంటనే కొనేయకుండా దాన్ని కార్ట్​లో వేసి 24 గంటల పాటు అలాగే వదిలేయాలంటున్నారు. మరుసటి రోజుకు ఆ వస్తువును కొనాలన్న ఆశ తగ్గిపోతుందని.. అవసరమా? కాదా? అని స్పష్టత వస్తుందంటున్నారు.
  • యూపీఐ క్రెడిట్​ కార్డుల వల్ల డబ్బులు ఖర్చువుతున్న భావన కలగదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వారాంతాల్లో విహారయాత్రలకు, షాపింగ్​కు వెళ్లేటప్పుడు రూ. వెయ్యి లేదా రూ.2వేల నగదును డ్రా చేసుకుని ఆ పరిమితి దాటకుండా, యూపీఐ వాడకుండా సొంతంగా కండిషన్​ పెట్టుకోవాలంటున్నారు.
  • వారాంతాల్లో మాల్స్​, ఖరీదైన రెస్టారెంట్లకు వెళ్లే బదులు ఇంట్లోనే కలిసి వండుకోవడం, పార్కులకు వెళ్లడం, పుస్తకాలు చదవడం వంటి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అలవాట్లు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

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