IPOలో షేర్లు ఎలా కొనాలి? - 'ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్' అంటే ఏమిటి?
IPO దరఖాస్తు విధానం ఏమిటి? - అప్లై చేసినంత మాత్రాన షేర్లు వచ్చేస్తాయా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:30 AM IST
What is IPO Subscription : 'ఐపీఓ' స్టాక్ మార్కెట్ని ఫాలో అయ్యేవారికి పరిచయం ఉన్న పదమే. ప్రైవేటు కంపెనీలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, కొత్త సాంకేతికతకు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి, అప్పులు తీర్చడానికి వంటి కారణాలతో ఐపీఓ(IPO)కి వస్తాయి. ఇలా ఏదైనా కంపెనీ IPOకి వస్తే ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్ అయిందనో లేదా 5 రెట్లు, 10 రెట్లు ఓవర్సబ్స్క్రైబ్ అయిందనో వింటుంటాం. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్? షేర్లు ఎలా కొనుగోలు చేయాలి? అప్లై చేసినంత మాత్రాన షేర్లు వచ్చేస్తాయా? ఛార్జీల సంగతేంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీ IPOలో ఎన్ని షేర్లను ఆఫర్ చేస్తుందో, అన్ని షేర్లకు బిడ్లు వస్తే దాన్ని 'ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్డ్' అంటారు. అదే, ఆఫర్ చేసిన షేర్ల కంటే ఎక్కువ షేర్లకు బిడ్లు వస్తే 'ఓవర్సబ్స్క్రైబ్' అని చెబుతారు. ఇక ఆఫర్ చేసిన షేర్ల కంటే తక్కువ షేర్లకు బిడ్లు వస్తే 'అండర్సబ్స్క్రైబ్' అయిందంటారు. ఇప్పుడు ఈ మూడు విషయాలనూ ఒక ఉదాహరణతో ఈజీగా అర్థం చేసుకుందాం.
A అనే కంపెనీ IPOలో 10 లక్షల షేర్లను ఆఫర్ చేసిందనుకుందాం. ఆ 10 లక్షల షేర్లకు సమానంగా బిడ్లు వస్తే, అంటే 100 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తే దాన్ని 'ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్' అయిందంటారు. అదే, ఒకవేళ 15 లక్షల షేర్లకు బిడ్లు వస్తే 1.5 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చినట్లు చెప్పొచ్చు. దీన్నే '150 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ లేదా ఓవర్సబ్స్క్రిప్షన్' అంటారు. ఇంకా 10 లక్షల షేర్లకు బదులుగా 9 లక్షల షేర్లకు మాత్రమే బిడ్లు వస్తే, 90 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చినట్టు. అంటే 0.9 రెట్లు. దీన్నే 'అండర్సబ్స్క్రిప్షన్' అంటారు.
IPO ఎలా అప్లై చేయాలి?
- IPOకు అప్లై చేయాలంటే ముందుగా మీ పేరుతో పాన్ కార్డు, డీమ్యాట్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి.
- యూపీఐ ద్వారా అప్లై చేస్తే మీ పేరుతో ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ యూపీఐ ఐడీ మాత్రమే చెల్లుతుంది.
- ఇంతకుముందు చెప్పినవన్నీ రెడీగా ఉంటే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్టాక్ బ్రోకర్ యాప్లో ఐపీఓ వివరాలు చూడాలి.
- కంపెనీ విడుదల చేసిన రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్(RHP)లోని ఐపీఓ వివరాలు, రిస్క్లు, షేర్ ధర, లాట్ సైజు వంటివి చెక్ చేయాలి.
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ఐపీఓ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ :
- స్టాక్ బ్రోకర్ యాప్ లేదా బ్యాంకు నెట్ బ్యాంకింగ్లోని IPO సెక్షన్లోకి వెళ్లి ఎన్ని లాట్లకు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోవాలి.
- బుక్ బిల్డింగ్ ఐపీఓ అందుబాటులో ఉంటే రీటెయిల్ ఇన్వెస్టర్లు కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత 'అప్లికేషన్ సపోర్టెడ్ బై బ్లాక్డ్ అమౌంట్(ASBA)' పద్ధతిలో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు యూపీఐతో అప్లై చేస్తున్నట్లయితే మ్యాండేట్ను యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత మీ అకౌంట్లో అమౌంట్ బ్లాక్ అవుతుంది.
- మీకు షేర్లు అలాట్ అయితే అవి మీ డీమ్యాట్ అకౌంట్లో కనిపిస్తాయి.
- అదే, షేర్లు అలాట్ అవ్వకపోతే బ్లాక్ అయిన అమౌంట్ రీఫండ్ అవుతుంది.
షేర్ల కేటాయింపు, ఛార్జీలు :
- IPOలో అప్లై చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ షేర్లు వస్తాయనే గ్యారెంటీ లేదు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే కంప్యూటర్ డిప్ ఆధారంగా కొంతమందికి మాత్రమే షేర్లు అలాట్ కావొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఇక ఛార్జీల విషయానికొస్తే, ASBA లేదా యూపీఐ ద్వారా ఐపీఓ దరఖాస్తు చేయడానికి సాధారణంగా ప్రత్యేక అప్లికేషన్ ఫీజు ఉండదు.
- అయితే, బ్యాంకులు లేదా బ్రోకర్కు సంబంధించిన ఇతర సేవా ఛార్జీలు, డీమ్యాట్ నిర్వహణ ఛార్జీలు వేరుగా ఉండొచ్చు.
Note : ఇందులోని సమాచారం పూర్తిగా మీ అవగాహన కోసమే. మేము ఎవ్వరికి పెట్టుబడులు పెట్టాలని, లాభాలు వస్తాయని సూచించడం లేదు. మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే సొంతంగా రీసెర్చ్ చేయడం, నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
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