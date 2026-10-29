'ఆర్గానిక్ అంత్యక్రియల' గురించి విన్నారా? - ఈ 'మానవ కంపోస్టింగ్' పద్ధతితో భూతల్లికి మేలు!
సంప్రదాయ ఖననానికి, మానవ కంపోస్టింగ్కు తేడాలేంటి? - దీన్ని ఎలా చేస్తారు?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:52 PM IST
Human Composting Vs Traditional Burial : మరణించిన తర్వాత మన శరీరం ఏమవుతుంది? సాధారణంగా అయితే మట్టిలో పూడ్చడమో(ఖననం), నిప్పు పెట్టడమో(దహనం) చేస్తారు. కొన్ని సంస్కృతుల్లో మృతదేహాన్ని ప్రకృతికి వదిలేస్తారు. కానీ, ఇప్పుడు అంతిమ సంస్కారాల్లోనూ సరికొత్త టెక్నాలజీ పుట్టుకొచ్చింది. అదే, 'మానవ కంపోస్టింగ్'. దహనం వల్ల పర్యావరణ ప్రభావాలు, ఖననం వల్ల శ్మశాన వాటికల్లో స్థల సమస్యల్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కొన్ని దేశాల్లో ఈ పద్ధతిని అమలుచేస్తున్నారు. మనిషి మట్టిలో నుంచి వచ్చాడు, మళ్లీ మట్టిలోనే కలిసిపోతాడనే నిజాన్ని అక్షరాలా నిజం చేస్తున్న ఈ టెక్నాలజీ ఏంటి? ఇది ఎక్కడెక్కడ అమలులో ఉంది? దీన్ని ఎలా చేస్తారు? సంప్రదాయ ఖననానికి, దీనికి మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడాలేంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మానవ కంపోస్టింగ్ అంటే ఏమిటి?
మానవ కంపోస్టింగ్నే సాంకేతికంగా 'సహజ సేంద్రియ క్షయకరణం' అని పిలుస్తారు. చట్టపరంగా 'టెర్ర మేషన్' అంటారు. ఈ ప్రక్రియలో మానవ అవశేషాలను కంపోస్ట్ లాంటి పదార్థంగా మార్చడానికి సూక్ష్మజీవులను ఉపయోగిస్తారు. పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతిలో మృతదేహాన్ని సేంద్రియ క్షయకరణ ద్వారా ఖననం చేస్తారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, చనిపోయిన మనిషి శరీరాన్ని కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే మొక్కలు నాటడానికి పనికొచ్చే సారవంతమైన మట్టిగా మార్చేసే వినూత్న టెక్నాలజీ ఇది. ఈ ఆర్గానిక్ ఖనన పద్ధతి అమలు కోసం ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూసౌత్వేల్స్ ఏకంగా ఓ చట్టాన్నే ఆమోదించింది. అమెరికాలోని 14 రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ పద్ధతికి అనుమతి ఉంది.
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ఎలా చేస్తారంటే?
టెర్రమేషన్ నియంత్రిత విధానం దేహం సహజంగా కుళ్లిపోవడాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది. ఇందుకోసం మరణించిన వ్యక్తి శరీరాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన స్టీల్ కంటెయినర్లో ఉంచుతారు. దేహాన్ని సహజమైన వస్త్రంలో చుట్టి, చెక్క ముక్కలు, గడ్డి, అల్ఫాల్ఫా, కర్రపొట్టు వంటి సేంద్రియ పదార్థాలను చేరుస్తారు. కంటైనర్లో సరైన మొత్తంలో ఆక్సిజన్, 130 నుంచి 160 డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రత అందేలా చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడం కోసం కంటెయినర్ను అప్పుడప్పుడు 360 డిగ్రీలు తిప్పడం, లేదా నెమ్మదిగా అటు ఇటు ఊపడం కూడా చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలో, మొక్కల్లో సహజంగా ఉండే సూక్ష్మజీవులు అత్యంత వేగంగా శరీరాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. అయితే శరీరంలోని ప్రతిదీ పూర్తిగా కుళ్లిపోదు. ఎముకలు, దంతాలు మరింతగా కుళ్లిపోవాల్సి ఉంటుంది.
డెంటల్ ఇంప్లాంట్లు, సర్జికల్ స్క్రూలు, జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్లు, సిలికాన్ ఇంప్లాంట్లు వంటి కృత్రిమ పదార్థాలను తొలగించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా 30 నుంచి 45 రోజుల్లో మానవ శరీరం పోషకాలు అధికంగా ఉండే సారవంతమైన మట్టిగా(ఎరువుగా) మారుతుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత దాదాపు 90 నుంచి 120 కిలోల పోషక విలువలున్న మట్టి లభిస్తుంది. దీన్ని మొక్కల పెంపకానికి ఉపయోగించొచ్చు. సంప్రదాయ పద్ధతులతో పోలిస్తే ఈ విధానం వాతావరణంలోకి విడుదలయ్యే కర్బన ఉద్గారాలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
సంప్రదాయ ఖననంలో ఏం జరుగుతుంది?
సంప్రదాయ ఖననంలో సాధారణంగా మృతదేహాన్ని భూమిలోపల 1.5 నుంచి 2.7 మీటర్ల లోతులో పాతిపెడతారు. దేహానికి వస్త్రాన్ని చుట్టడం లేదా సాధారణ శవపేటిక వంటి జీవవిచ్ఛిన్నమయ్యే పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు. ఇది నేలలో శరీరం సహజంగా కుళ్లిపోయేలా చేస్తుంది. పర్యావరణ పరిస్థితులను బట్టి మృతదేహం కుళ్లిపోవడానికి ఒక్కోసారి సంవత్సరాలు లేదా దశాబ్దాలూ పట్టొచ్చు.
ఉత్తర ఇటలీలోని శ్మశానవాటికల నుంచి వెలికితీసిన 408 మానవ మృతదేహాలపై పరిశోధకులు అధ్యయనం చేసినప్పుడు, మూసేసిన రాతి సమాధుల్లో ఉంచిన మృతదేహాలు అస్థిపంజరాలుగా మారడానికి 40 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టినట్లు కనుగొన్నారు. ఇసుక లేదా కంకర నేలల్లో పాతిపెట్టిన మృతదేహాలు పదేళ్లలోపే అస్థిపంజరాలుగా మారినట్లు గుర్తించారు.
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