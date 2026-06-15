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మల్లెపూల చాయ్, గులాబీ కాఫీ - అద్దిరిపోయే "ఫ్లోరల్​ తేనీరు"!

- పూల పరిమళాలతో సూపర్ ఫ్లేవర్​ కాఫీ పౌడర్లు వచ్చేస్తున్నాయ్! - ఇంట్లో కూడా స్వయంగా తయారు చేసుకోవచ్చు

Floral Coffee Powder
Floral Coffee Powder (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 3:34 PM IST

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Floral Coffee Powder : మల్లెపూల పరిమళం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది? ఆసువాసనను గాఢంగా పీల్చితే కాసేపు ఎవరైనా కళ్లుమూసుకొని మైమరచిపోవాల్సిందే! అంత బాగుంటుందా సువాసన. అయితే, ఇదే పరిమళం కాఫీ లేదా చాయ్​తాగుతున్నప్పుడు కూడా వస్తే? అసలు ఆ చాయ్​లోనే జాస్మిన్​ ఫ్లేవర్​ నిండిపోతే? ఆలోచనే అదుర్స్​ అనిపిస్తోంది కదా? ఇలాంటి కాఫీ, టీ పౌడర్లను సిద్ధం చేస్తున్నాయి కంపెనీలు! కాఫీగింజలకు మల్లె, గులాబీ, మందారం, చామంతి, లావెండర్ అంటూ... పలు రకాల పూల ఫ్లేవర్‌లను యాడ్ చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నాయి. వాటినే ఫ్లోరల్​ కాఫీ లేదా ఫ్లోరల్​ టీ పొడి అంటారు. మరి, వాటిని ఎలా తయారు చేస్తారు? ఆర్టిఫీషియలా? నేచురలా? ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చా? ధర ఎంత? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

మనిషి అనునిత్యం కొత్తదనం కోసం వెతుకుతుంటాడు. ఆ అలవాటులోంచి పుట్టిందే ఈ ఆలోచన. కాఫీలో పూల సువాసనలను మిక్స్​ చేయడమనేది అరబ్ దేశాల్లో ఎప్పుడో ఉంది. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న లావెండర్, జాస్మిన్ కాఫీలు గడిచిన ఏడెనిమిదేళ్లుగా బాగా పాపులర్ అయ్యాయి.

కాఫీ అనగానే చేదుగా, లేదా చాక్లెట్ రుచిలో మాత్రమే కాకుండా, కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఇలా పూల ఫ్లేవర్​తో తయారు చేయడం మొదలు పెట్టారు.

ఎలా తయారు చేస్తారు?

  • పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు మూడు పద్ధతుల్లో తయారు చేస్తాయి. పచ్చి కాఫీ గింజలను వేయించే సమయంలోనే ఎండిన పూల రేకులను వాటితో కలిపి ఉంచుతారు. దీనివల్ల పూల సువాసనను కాఫీ గింజలు పీల్చుకుంటాయి.
  • పూల నుండి తీసిన సహజసిద్ధమైన ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ను కాఫీ పొడిపై స్ప్రే చేయడం రెండో పద్ధతి.
  • బాగా ఎండబెట్టిన పూల రేకులను నేరుగా కాఫీ పొడితో కలిపి ప్యాక్ చేయడం మూడో పద్ధతి.

ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చా?

  • ఇంట్లో కూడా స్వయంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. గాలి చొరబడని డబ్బాలో కాఫీ పొడి, పూలు వేసి మూత పెట్టాలి. ఒక వారంపాటు అలాగే ఉంచితే కాఫీ పొడికి ఆ పూల సువాసన పూర్తిగా పడుతుంది.
  • లేదంటే డికాషన్ కాచేటప్పుడు, పాలు మరిగించేటప్పుడు ఎండబెట్టిన పూల రేకులను వేస్తే సరిపోతుంది. ఆ ఫ్లేవర్​ మొత్తం దానికి పడుతుంది. ఆ తర్వాత కాఫీ కలుపుకుంటే కమ్మని ఫ్లోరల్ కాఫీ రెడీ అవుతుంది.
  • ఇన్​స్టంట్​గా కూడా ఫ్లోరల్ కాఫీ పొడులు లభిస్తున్నాయి. ఇవి సాధారణ కాఫీ కంటే కొంచెం ఖరీదు. అయితే, కొన్ని ప్రొడక్ట్స్​లో ఆర్టిఫీషియల్​ ఫ్లేవర్స్​ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్​ ఎంచుకోవాలి.

లాభాలున్నాయా?

  • పూల సువాసనతో కూడిన కాఫీ, టీ తాగడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు
  • లైట్ రోస్ట్ కాఫీ, పూల రేకుల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి
  • సాధారణ కాఫీలతో పోలిస్తే, లైట్ రోస్ట్ ఫ్లోరల్ కాఫీల వల్ల ఎసిడిటీ తక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • ఆర్టిఫీషియల్ ఫ్లేవర్స్ వల్ల ఎలర్జీలు, జీర్ణక్రియ సమస్యలు, తలనొప్పి వంటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే కొనేటప్పుడు ప్యాకెట్ వెనుక "100% Natural Ingredients" అని రాసి ఉన్నవే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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FLORAL COFFEE POWDER
HOW TO MAKE FLORAL COFFEE POWDER
FLORAL TEA POWDER
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FLORAL TEA POWDER

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