మొబైల్లో అలాంటి 'న్యూస్' చూస్తున్నారా? - ఇప్పుడే ఆ అలవాటును మానుకోవడం మంచిదట!
What is Doomscrolling : 'డూమ్ స్క్రోలింగ్' గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా? - ఈ జాగ్రత్తలతో దానికి చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:04 PM IST
మనల్ని మంచి కంటే చెడే త్వరగా ప్రభావితం చేస్తుందంటారు. అందుకే ఏదైనా ప్రతికూల వార్త మన కంట పడితే, దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునేవరకు వదిలిపెట్టం. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా, ఇతర వెబ్సైట్లలో వచ్చే ఇలాంటి వార్తలకు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతుంటాం. దీని గురించి వెతికే క్రమంలో అదే పనిగా గంటల తరబడి ఫోన్తోనే గడుపుతాం. 'డూమ్ స్క్రోలింగ్' పిలిచే ఈ వ్యసనం దీర్ఘకాలంలో ఎన్నో మానసిక సమస్యల్ని తెచ్చిపెడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వీలైనంత త్వరగా ఈ అలవాటుకు స్వస్తి పలకడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దాని నుంచి బయటపడడానికి కొన్ని అలవాట్లు చాలా మేలు చేస్తాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవరిని చూసినా మొబైల్లోనే లీనమైపోతున్నారు. ఇంటర్నెట్ పుణ్యమాని ఎక్కువ టైమ్ సోషల్ మీడియాలోనే గడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మనకు యూజ్ అయ్యే సమాచారంతో పాటు అవసరం లేని వార్తలు, అవాస్తవమైన విషయాలు కూడా మన కంటపడుతుంటాయి. అప్పుడు వాటిని పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తామా అంటే వాటి గురించే మరింత లోతుగా సెర్చ్ చేస్తుంటాం. కానీ, ఆ అలవాటు మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇది మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు.
- అవాస్తవమైన వార్తలు, మరణాలు, హింస వంటి చెడు వార్తలు మన కంట పడినప్పుడు మనసులో ఒక రకమైన ఆందోళన స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాంటి సంఘటనలు మన లైఫ్లోనూ జరుగుతాయేమోనన్న ఆలోచనలు మనల్ని మరింతగా కుంగదీస్తాయట.
- చెడు వార్తలు అప్పుడప్పుడూ మన సహనానికి పరీక్ష పెడుతుంటాయి. వీటి గురించి మరింత లోతుగా వెతికే క్రమంలో ఓపిక నశించి కోపం ఆవహిస్తుంది. తన కోపమే తన శత్రువు అన్నట్లు ఇది కూడా మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని క్రమంగా దెబ్బతీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
- అప్పటికే మానసిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఇలాంటి చెడు వార్తల గురించి డీప్గా విశ్లేషించే టైమ్లో మరింత టెన్షన్ పడతారు. దీనివల్ల ఉన్నట్లుండి చెమటలు రావడం, శ్వాస అందకపోవడం, గుండె దడ పెరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయట. ఇవీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటున్నారు.
- ప్రత్యేకించి నిద్ర పోయే ముందు ఇలాంటి చెడు వార్తలు కంటపడితే, శరీరంలో ఒత్తిడి హార్మోన్ స్థాయులు పెరిగి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే వార్తల్లో కొన్ని అవాస్తవ సంఘటనలు/సమాచారం కూడా ఉంటాయి. కొన్ని వెబ్సైట్లు కూడా నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా వాటిని అదేవిధంగా పోస్ట్ చేస్తుంటాయి. పదే పదే కంట పడే ఇలాంటి సమాచారం కూడా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేస్తుందంటున్నారు. అందుకే, మీకు సందేహం ఉన్న వార్తల గురించి సెర్చ్ చేసే క్రమంలో కొన్ని ప్రామాణిక వెబ్సైట్లను ఫాలో అవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
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ఈ అలవాట్లతో చెక్ :
- డూమ్ స్క్రోలింగ్ తెచ్చే అనర్థాలు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపకూడదంటే ముందే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మేలు అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అలాంటి వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
- మన రోజువారీ లైఫ్స్టైల్లో ప్రతిదానికీ ఒక టైమర్ సెట్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, అదే మొబైల్, ఆన్లైన్ విషయంలో మాత్రం ఈ నియమాన్ని ఫాలో అవ్వం. ఖాళీ టైమ్ దొరికినప్పుడల్లా ఫోన్తోనే కాలక్షేపం చేస్తుంటాం. కానీ ఈ విషయంలోనూ ఒక కచ్చితమైన టైమ్ టేబుల్ తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. దాన్ని బట్టే ఓ అరగంటో, గంటో సోషల్ మీడియా, ఇతర ప్రామాణిక వెబ్సైట్లకు టైమ్ కేటాయించడం ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు.
- కొందరు రాత్రుళ్లు నిద్ర పోకుండా మరీ మొబైల్ చూస్తుంటారు. ఈ అలవాటుకు స్వస్తి చెప్పాలంటే, ఫోన్ను బెడ్రూమ్ బయటే వదిలి వెళ్లమంటున్నారు నిపుణులు.
- కాలక్షేపం కోసం మొబైల్ను ఆశ్రయించే వారు, అందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని వెతుక్కోవడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో భాగస్వామి, పిల్లలు, ఫ్రెండ్స్తో టైమ్ స్పెండ్ చేయడం వంటి అభిరుచులపై దృష్టి పెట్టడం, కొద్దిసేపు అలా ప్రకృతితో గడపడం, యోగా-ధ్యానం-వ్యాయామాలకు టైమ్ కేటాయించడం ఇలా ఆలోచిస్తే బోలెడు మార్గాలున్నాయని అంటున్నారు.
- అనవసరమైన సమాచారం కోసం సెర్చ్ చేయకుండా కెరీర్కు ఉపయోగపడే సమాచారం, మానసిక ప్రశాంతతను అందించే సరదా విషయాలు, స్ఫూర్తిదాయక కథలు వంటివి చదివితే మరీ మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.