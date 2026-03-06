ఇంటి నంబర్, అడ్రస్తో పనిలేదిక - "డిజి పిన్"తో ఇక లొకేషన్ పక్కా!
- మీరు ఎక్కువగా ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేస్తుంటారా? - ఈ "డిజి పిన్" గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
How to Create DIGIPIN : నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆహార పదార్థాలు, ఇంటి సరుకుల నుంచి చిన్న చిన్న వస్తువుల వరకు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టి తెప్పించుకునే కల్చర్ బాగా పెరిగిపోయింది. మార్నింగ్ తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ మొదలు డిన్నర్ వరకూ సమస్తం యాప్లలోనే బుక్ చేసి తెప్పించుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలు, వస్తువులను బంధువులు, ఫ్రెండ్స్కు పంపించేందుకు కూడా పలు యాప్లను యూజ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉద్యోగాలు చేసేవారు, యువత ఈ-మార్కెట్లపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. ఇక నార్మల్గా మనం ఆన్లైన్లో ఏదైనా వస్తువు లేదా ఫుడ్ ఐటమ్ ఆర్డర్ పెట్టాలంటే ఇంటి చిరునామా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అప్పుడు మనందరం ఇంటి నంబర్, వీధి, కాలనీ, మండలం, జిల్లా అంటూ చాంతాడంత అడ్రస్ రాస్తుంటాం.
అయినా కూడా కొన్నిసార్లు పక్కా లొకేషన్ తెలియక పెట్టిన ఆర్డర్ ఆలస్యమవుతుంటుంది. అంతేకాదు, సరైన అడ్రస్ తెలియక రిటర్న్ వెళ్లిపోయిన సందర్భాలూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో సరైన అడ్రస్ కనుక్కోవడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అలాంటి ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు భారత పోస్టల్ శాఖ కొత్త డిజిటల్ చిరునామా వ్యవస్థను తీసుకొచ్చింది. అదే, "డిజి పిన్". ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు అడ్రస్లో "డిజి పిన్" ఎంటర్ చేశారంటే చాలు ఆ వస్తువు పక్కా లొకేషన్తో సులభంగా మీ ఇంటికి చేరుతుంది. అసలేంటి, ఈ "డిజి పిన్"? మీ ప్రాంతం లేదా ఇల్లు డిజి పిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
భారత పోస్టల్ శాఖ కచ్చితమైన చిరునామా కనుక్కోవడం సులభతరం చేయడం కోసం డిజిటల్ అడ్రస్ సిస్టమ్ "డిజి పిన్"(DIGIPIN)ను తీసుకొచ్చింది. DIGIPIN అనగా "Digital Postal Index Number". దేశవ్యాప్తంగా ప్రతీ 4 మీటర్ల x 4 మీటర్ల ప్రదేశాన్ని గ్రిడ్లుగా విభజించి, ప్రతి గ్రిడ్కు అక్షాంశ- రేఖాంశాల ఆధారంగా ఈ కోడ్ను జనరేట్ చేస్తారు. ఇది 10 అంకెల ఆల్ఫాన్యూమరిక్ కోడ్. మీరు ఉన్న గృహాలు, కార్యాలయాలు, సంస్థలు ఇలా మొదలైన వాటి అడ్రస్ను కచ్చితత్వంతో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు, అభివృద్ధి చెందని ప్రదేశాలు.. ఇలా స్పష్టమైన చిరునామాలు లేని ప్రాంతాల్లో ఇది అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ డిజి పిన్ సాయంతో మీరు ఉన్న ప్రాంతం పక్కా అడ్రస్ చెప్పేయొచ్చు. ఎక్కడ, ఎలాంటి భవనం, ఇల్లు అయినా సరే.. నాలుగు చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఆ ప్లేస్ డిజిపిన్ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కోడ్లో కేవలం భౌగోళిక సమాచారం మాత్రమే దాగి ఉంటుంది. కాబట్టి, వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగమేమీ వాటిల్లదు. అలాగే, ఈ డిజి పిన్ను కాపీ, షేర్ చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
మీ ప్రాంతం లేదా ఇల్లు డిజిపిన్ను తెలుసుకోండిలా..
- ముందుగా ఇండియన్ పోస్టాఫీస్ వెబ్సైట్ https://dac.indiapost.gov.in/mydigipin/home లోకి వెళ్లాలి.
- తర్వాత స్క్రీన్పై కనిపించే "Know Your Pincode" అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ఆపై "Known Your DIGIPIN"పై నొక్కాలి.
- ఇక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్కు లొకేషన్ యాక్సెస్ తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, ఒకవేళ దాన్ని టర్న్ఆఫ్ చేసుకుని ఉంటే బ్రౌజర్ సెటింగ్స్లోకి వెళ్లి ఆన్ చేయాలి.
- లొకేషన్ యాక్సెస్కు అనుమతించాలంటూ కోరే పాపప్ కనిపించగానే "Allow" మీద క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత "ఐ కన్సెంట్" మీద క్లిక్ చేసి డిజిపిన్ ప్రైవసీ విధానానికి అంగీకరించాలి.
- అప్పుడు స్క్రీన్పైన రైట్ సైడ్ కింది భాగంలో ప్రత్యేకమైన అక్షరాలు, అంకెలతో ఒక కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. అదే, మీ ఇల్లు లేదా మీ ప్రాంతం "డిజి పిన్".
- భౌగోళిక సమాచారం ఆధారంగా కూడా ఇతర లొకేషన్ల డిజి పిన్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
- ముఖ్యంగా మీరు ఆన్లైన్లో ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు పిన్కోడ్కు బదులుగా ఇలా మీ ఇంటి డిజి పిన్ తెలుసుకుని ఎంటర్ చేశారంటే డెలివరీ బాయ్లు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా సులభంగా మీ ఇంటికి వచ్చేస్తారంటున్నారు నిపుణులు.
