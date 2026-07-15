మీకు "క్రోనో వర్కింగ్" తెలుసా? - దీన్ని ఫాలో అయితే సక్సెస్ గ్యారెంటీనట!
- మైండ్, బాడీ యాక్టివ్గా ఉన్న సమయంలో పనిచేయడమే ఈ థియరీ ఉద్దేశం! - ఈ కాన్సెప్టులో నాలుగు రకాల మనుషులు.. మీ కేటగిరీ ఏంటో చెక్ చేసుకోండి
Published : July 15, 2026 at 5:09 PM IST
Chrono Working : ఇవాళ ప్రపంచమంతా మెజారిటీ జాబ్ టైమింగ్స్ అంటే 9 To 5. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పనిచేసే సంప్రదాయ పనివిధానమే ఎక్కువగా కొనసాగుతోంది. అయితే సైంటిస్టులు ఓ కొత్త విషయాన్ని కనుగొన్నారు. మనుషుల వారి స్వభావాన్ని బట్టి, వారి జీవ గడియారాన్ని బట్టి, వారి ఆలోచనా విధానాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో సమయంలో ఎనర్జిటిక్గా ఉంటారట. ఆ టైమ్ దాటితో వారి బ్యాటరీ డల్ అయిపోతుందన్నమాట. అంటే, పనిమీద అప్పటి వరకూ ఉన్న ఆసక్తి తగ్గిపోవడం, నీరసం, అలసట వంటివి ఆవహించడం వంటివి జరుగుతాయట. దీనివల్ల ఔట్ పుట్ కూడా అంత క్వాలిటీగా ఉండదట!
అంతేకాదు, ఆసక్తి లేకపోయినా, నీరసంగా అనిపించినా కూడా కచ్చితంగా పని వేళల్లో డ్యూటీ కంటిన్యూ చేయాల్సి రావడం వల్ల చాలామందిలో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతున్నట్టు పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఇలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారంగా పుట్టుకొచ్చిందే "క్రోనో వర్కింగ్". మరి, ఈ వర్కింగ్ పద్ధతేంటి? ఎలా ఉంటుంది? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సింపుల్గా "క్రోనో వర్కింగ్" అంటే.. ఆఫీసు నిర్ణయించిన వేళల్లో కాకుండా, మీ శరీరం నిర్ణయించిన వేళల్లో పని చేయడం అన్నమాట. ఈ వర్కింగ్ స్టైల్ ప్రకారం ఉద్యోగులను నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు.
మిడ్ డే పీపుల్ :
వీరిలో బ్రెయిన్ ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుందట. మధ్యాహ్నం తర్వాత మెల్లగా శక్తి తగ్గిపోవడం మొదలవుతుందట. ఇలాంటి వారికి 9 టూ 5 జాబ్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుందట. మధ్యాహ్నం వరకు ముఖ్యమైన పనులు చక్కబెట్టుకొని, తర్వాత ద్వితీయ శ్రేణి పనులు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. అందువల్ల వీరికి ఈ సాంప్రదాయ పని వేళలు చక్కగా సూట్ అవుతాయట. అధ్యయనాల ప్రకారం మహిళల్లో మెజారిటీ శాతం ఈ వర్గంలోనే ఉంటారట.
ఎర్లీ బర్డ్స్ :
పేరులో ఉన్నట్టుగా పొద్దున్నే నిద్రలేచే వాళ్లు ఇందులో ఉంటారు. వీరు కోడి కూతతోనే లేస్తారు. ఈ వర్గంలోని వారి బ్రెయిన్ మార్నింగ్ 7 నుంచి 11 గంటల మధ్య ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటుందట. ఆ సమయంలో వీరి శక్తి, ఏకాగ్రత హై రేంజ్లో ఉంటాయట. అందుకే, ఇంపార్టెంట్ పనులన్నీ ఆ సమయంలోనే కంప్లీట్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. సాయంత్రమవుతున్న కొద్దీ వీరి శక్తి త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అందుకే రాత్రివేళ త్వరగా నిద్రపోతుంటారు.
నైట్ ఔల్స్ :
వీరు పై రెండు వర్గాల కన్నా భిన్నం. వీరు ఉదయం కన్నా రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువ ఎనర్జిటిక్గా ఉంటారు. ఇలా ఉండే వారిని "నైట్ ఔల్స్"అని పిలుస్తారు. వీరిలోని ఉత్సాహవంతుడు సాయంత్రం తర్వాత నిద్రలేస్తాడు. రాత్రి వేళ వీరిలోని ఏకాగ్రత, క్రియేటివిటీ తారస్థాయిలో ఉంటుంది. అలా ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వీరికి అలవాటు. అందుకే, ఉదయం పూట త్వరగా లేచి, పనికి వెళ్లడం అంటే వీరికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. రైటింగ్, డిజైనింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ వంటి క్రియేటివిటీలో పనులు చేసేవారంతా రాత్రిలోనే ఎక్కువగా పనిచేస్తారు. వీరంతా ఈ కోవకు చెందుతారు.
ఎరాటిక్ క్లాక్ పీపుల్ :
పై మూడు గ్రూపుల్లోకి రాని వారంతా ఇందులో ఉంటారు. వీరికి ప్రత్యేకమైన టైమ్ టేబుల్ ఉండదు. ఒక రోజు మార్నింగ్ యాక్టివ్గా ఉంటే, ఇంకో రోజు రాత్రి పూట ఉత్సాహంగా ఉండొచ్చు. ఇలాంటి వారికి ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ విధానం అనుకూలంగా ఉంటుందట. తమ శక్తి స్థాయిని గమనిస్తూ, రోజూ వారీ పనులను ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందట.
ఈ విధంగా ప్రతీ మనిషి జీవగడియారం వేర్వేరుగా ఉంటుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, కాబట్టి ఒకరికి వర్తించే టైమ్ టేబుల్, మరొకరి అప్లై కాదని అంటున్నారు. అందుకే, మీ బాడీ, మైండ్ ఎప్పుడు అత్యుత్తమంగా యాక్టివ్గా ఉంటాయో గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ సమయాన్ని మీ పనులు ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఔట్ పుట్ క్వాలిటీగా ఉండడంతోపాటు, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని అంటున్నారు.