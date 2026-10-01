ప్రాణాలు తీస్తోన్న "బ్లైండ్స్పాట్స్"! - ప్రయాణంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
-ద్విచక్ర వాహనదారులకు, కార్లలో వెళ్లేవారికి పెద్ద ముప్పుగా ‘బ్లైండ్ స్పాట్’ - వాహనదారులు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 1, 2026 at 12:12 PM IST
How to Avoid Blind Spot Accidents: నిత్యం వందల సంఖ్యలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ద్విచక్రవాహనదారులు లారీలు, బస్సుల కింద నలిగి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు అనేకం. అయితే నిర్లక్ష్యం, అతివేగం, అజాగ్రత్తే వీటికి కారణమని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ, వీటి వెనుక మరో భయంకరమైన నిజం ఉంది. అదే 'బ్లైండ్ స్పాట్'. ద్విచక్ర వాహనదారులకు, కార్లలో వెళ్లేవారికి ఇది పెద్ద ముప్పుగా మారుతోందని.. జాతీయ రహదారులపై జరిగే లారీ, బస్సు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా వీటి వల్లే జరుగుతున్నాయని రవాణా శాఖ అధికారులు చెబుతున్నట్లు నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే ఏమిటి? వాటి విషయంలో వాహనదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే: ఒక వాహనం నడిపే వ్యక్తి మిర్రర్ల ద్వారా వెనుక లేదా పక్క వాహనాన్ని పూర్తిగా చూడలేని ప్రాంతాన్ని బ్లైండ్ స్పాట్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా భారీ వాహనాల్లో ఇది పెద్దగా ఉంటుందని.. దీంతో చిన్న వాహనాలు, బైక్లు కొన్ని సందర్భాల్లో డ్రైవర్ దృష్టికి అందకుండాపోతాయంటున్నారు.
బ్లైండ్ స్పాట్ వల్ల ప్రమాదాలు ఎలా: భారతదేశంలో డ్రైవింగ్ చేసేవారు కుడివైపు కూర్చుంటారు. ఎడమవైపు అద్దాలు డ్రైవర్కు దూరంగా ఉంటాయి. ఫలితంగా భారీ వాహనాలు, కార్లు నడిపేవారికి ఎడమవైపు నుంచి వచ్చే బైక్లు కనిపించే అవకాశం తక్కువ. ద్విచక్రవాహనాలు చిన్నగా ఉండటంతో భారీ వాహనం నడిపే డ్రైవర్ దృష్టికి ఈ అంశం రాకపోవచ్చని.. దీంతో బండిని ఒక్కసారిగా ఎడమవైపు లేన్కి మారిస్తే.. ద్విచక్రవాహనదారుడికి తప్పించుకునే అవకాశం ఉండదని.. దీంతో ప్రమాదాలు జరుగుతాయంటున్నారు. అందుకే భారీ వాహనాల పక్కన ప్రయాణించకపోవడం మంచిదంటున్నారు.
వాహనదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
- ముందు బస్సో, లారీనో నెమ్మదిగా వెళ్తోందని వెంటనే ఓవర్టేక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే బస్సు, లారీ ముందున్న రోడ్డు మనకు కనిపించకపోవచ్చు.. కాబట్టి ఎదురుగా వాహనం వస్తుందో లేదో తెలియకుండానే ఓవర్టేక్ చేస్తే ప్రమాదం తప్పదంటున్నారు.
- ఇక ఓవర్టేక్ చేసే ముందు మిర్రర్ చూడాలని, సిగ్నల్ ఇవ్వాలని, రోడ్డు ఖాళీగా ఉందో, లేదో చూడాలని, తగినంత గ్యాప్ ఉందని నిర్ధారించుకుని.. అప్పుడు ముందుకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే రోడ్డు కనిపించని మలుపు దగ్గర ఓవర్టేక్ చేయడం ప్రమాదకరం అంటున్నారు నిపుణులు.
- లారీ వెనక దగ్గరగా వెళ్తే ముందున్న రహదారి కనిపించదని.. అంతేకాకుండా లారీ ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేస్తే మనకు ఆపడానికి సమయం ఉండకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరగవచ్చంటున్నారు. అంటే ఉదాహరణకు.. ఒక లారీ ముందు బస్సు ఒక్కసారిగా ఆగితే.. లారీ డ్రైవర్ వెంటనే బ్రేక్ వేస్తాడు. లారీ వెనుక అతి సమీపం నుంచి కారులో వెళ్తున్న మీరు స్పందించేలోపే వాహనం ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుందని.. ఈ క్రమంలోనే మీ బండికి, మీ ముందు ఉన్న వాహనానికి కాస్త దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- రహదారిలో లేన్ మార్చేముందు మిర్రర్ చూసి.. సిగ్నల్ ఇచ్చి.. పక్కన వాహనం లేదని నిర్ధారించుకున్నాకే లేన్ మార్చాలంటున్నారు.
- రోడ్డు పక్కన కారు ఆపి ఒక్కసారిగా డోర్ తెరిస్తే వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనం ఢీకొనే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే డోర్ తెరవడానికి ముందు మిర్రర్ చూడాలంటున్నారు. లేదంటే వాహనాలు రాని మరోవైపు డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
సురక్షిత ప్రయాణానికి ఈ సూచికలను పాటించాలి - రోడ్డు పక్కనుండే ఈ గుర్తుల అర్థాలు తెలుసా?
ఈ ఏడు తప్పిదాలే రహదారులపై నెత్తురోడిస్తున్నాయి - రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలివే!