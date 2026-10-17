ఇంటి నుంచే అంతర్జాతీయ 'మారథాన్'లో పాల్గొనే ఛాన్స్! - రన్నర్లు ఫిదా అవుతున్న నయా ట్రెండ్!
డిజిటల్ యుగంలో మారిన పరుగు పంథా - 'వర్చువల్ రన్స్'తో అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలో భాగం కావొచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:38 AM IST
What is a Virtual Run : ఒకప్పుడు మారథాన్లో పాల్గొనాలంటే నెలల ముందే ప్రయాణ ప్రణాళికలు, వేలాది మంది మధ్య పోటీ, వేదికల వెతుకులాట తప్పనిసరి. కానీ, ప్రస్తుతం సాంకేతికత పుణ్యమా అని ఆ పరుగు పంథా పూర్తి మారిపోయింది. మీరు ఎక్కడికీ వెళ్లకుండానే ఉన్నచోటు నుంచే ప్రపంచస్థాయి రన్నింగ్ ఈవెంట్లు, వివిధ మారథాన్లలో పాల్గొనే సరికొత్త ట్రెండ్ వచ్చేసింది. అదే, 'వర్చువల్ రన్స్'. స్థానిక పార్కు, స్టేడియం ట్రాక్ లేదా మీ ఇంట్లో ఉన్న ట్రెడ్మిల్పై పరుగెడుతూనే అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలో భాగం కావచ్చు. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ వర్చువల్ రన్స్? వీటిల్లో ఎలా పాల్గొనాలి? ఏవిధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
'వర్చువల్ రన్' అంటే ఏమిటి?
సాధారణ మారథాన్లో పాల్గొనే వారంతా ఒకే ప్లేస్లో పరుగెత్తుతారు. వర్చువల్ రన్లో అలా ఉండదు. ముందుగా నచ్చిన ఈవెంట్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని, అధికారిక వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేయాలి. నిర్వాహకులు నిర్ణయించిన తేదీ లేదా వ్యవధిలో అనుకూలమైన ప్లేస్లో నిర్ణీత దూరాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. సంబంధిత మొబైల్ యాప్, స్మార్ట్వాచ్, GPS రన్నింగ్ యాప్ల ద్వారా దూరం, టైమ్ నమోదు చేసి నిర్వాహకులకు సెండ్ చేయాలి. రూల్స్ ప్రకారం రన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సర్టిఫికెట్, మెడల్ లేదా ఇతర గుర్తింపులు అందజేస్తారు.
మీ ప్రాంత వీధుల్లో :
ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధ మారథాన్లలో ఒకటైన టీసీఎస్ న్యూయార్క్ సిటీ మారథాన్లో కూడా వర్చువల్ విభాగం ఉంది. ఈ సంవత్సరం అక్టోబరు 24 నుంచి నవంబరు1వ తేదీ మధ్య వర్చువల్ మారథాన్ను కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అక్కడి వరకు వెళ్లలేని వారు తమ ప్రాంతంలోనే పరుగెత్తి ఇందులో పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉంది. 42.195 కిలోమీటర్ల పూర్తి మారథాన్ను వన్ డేలో కంప్లీట్ చేసే విధానంతో పాటు, వారం రోజుల్లో దూరాన్ని పూర్తిచేసే ఛాలెంజ్ కూడా ఉంది. అంటే న్యూయార్క్ వీధుల్లో కాకపోయినా మీ ప్రాంత రోడ్లపై పరుగెత్తుతూ 'వర్చువల్ న్యూయార్క్ మారథాన్' ఫీలింగ్ను పొందొచ్చన్నమాట.
టోక్యో మారథాన్ కూడా ఆసక్తికరమే!
టోక్యో మారథాన్ నిర్వహించే రన్ యాజ్ వన్ గ్లోబల్ వర్చువల్ రన్ సిరీస్ కూడా ఆసక్తికరమే. 2026, అక్టోబరు 17వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు ఇది నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఎడిషన్లో 21.0975 కిలోమీటర్ల హాఫ్ మారథాన్ దూరాన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఈవెంట్లో ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా మీ పరుగును నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, ఒకేసారి మొత్తం దూరాన్ని పూర్తిచేయాల్సిన అవసరం లేదు. రూల్స్ మేరకు విడతల వారీగానూ ఈ డిస్టెన్స్ కంప్లీట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది.
ఒకేరోజుతో కంప్లీట్ అవ్వవు :
కొన్ని వర్చువల్ రన్స్ ఒకే రోజుతో ఎండ్ అవ్వవు. ఉదాహరణకు MO రన్నింగ్ సంస్థ నవంబరులో కండక్ట్ చేసే ఛాలెంజ్లలో పాల్గొనే వారికి ఎక్కువ టైమ్ ఇస్తుంది. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పాల్గొనేవారు తమ పరుగులను రిజిస్టర్ చేసుకుంటూ ఇందులో భాగం అవ్వొచ్చు. అలాగే, కొన్ని ప్లాట్ఫామ్లు 5కె, 10కె, హాఫ్ మారథాన్, పూర్తి మారథాన్ వంటి విభాగాలతో సంవత్సరం పొడవునా వర్చువల్ ఛాలెంజ్లను కండక్ట్ చేస్తున్నాయి.
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పార్కు, ట్రాక్, ట్రెడ్మిల్ :
ఈ వర్చువల్ రన్లో పాల్గొనడం కోసం ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన వేదిక అవసరం లేదు. మీకు దగ్గరలోని పార్కు, స్టేడియం ట్రాక్, కాలనీ రోడ్డు, జిమ్ లేదా ఇంట్లోని ట్రెడ్మిల్ ఇలా ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, బయట పరుగెత్తేటప్పుడు ట్రాఫిక్, వాతావరణం, రోడ్డు పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రన్ చేయాలి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ట్రెడ్మిల్పై చేసే పరుగును అన్ని ఈవెంట్లు అంగీకరించవు. కొన్ని ఈవెంట్లలో GPS ఆధారిత రికార్డింగ్ తప్పనిసరి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ముందే ఆ సంస్థ నిబంధనలు చదవడం మంచిది.
మెడల్, సర్టిఫికెట్ కూడా!
ఇవి పేరుకే వర్చువల్ రన్స్. కానీ, పూర్తిగా మారథాన్ అనుభూతిని పొందొచ్చు. కొన్ని ఈవెంట్ల నిర్వాహకులు నిర్ణీత దూరాన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డిజిటల్ సర్టిఫికెట్ను అందజేస్తారు. మరికొందరు మెడల్, టీషర్ట్ వంటి వస్తువులను పోస్టు ద్వారా పార్శిల్ పంపుతారు. ఇవన్నీ ఆయా ఈవెంట్ల రూల్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ప్యాకేజీపై ఆధారపడి ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
సరైన షూస్ తప్పనిసరి :
"మొదటిసారి రన్ చేసేవారు నేరుగా హాఫ్ మారథాన్(21కె), మారథాన్(42కె) టార్గెట్గా పెట్టుకోకూడదు. 3కె లేదా 5కెతో స్టార్ట్ చేయడం మంచిది. క్రమంగా సాధన పెంచుకుంటూ 10కిలోమీటర్లు, హాఫ్ మారథాన్ వైపు వెళ్లొచ్చు. వార్మప్, కూల్డౌన్, తగినంత వాటర్, సరైన షూస్ తప్పనిసరి. శరీరం సహకరించకపోతే రన్ ఆపేయాలి."-డాక్టర్ బి.విజయేశ్వర్రెడ్డి, కన్సల్టెంట్, ఆర్థోపెడిక్ అండ్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ వైద్యులు, హైదరాబాద్
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