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ఎవరితోనూ మాట్లాడాలనిపించడం లేదా? - మీ 'సోషల్ బ్యాటరీ' డౌన్ అయ్యిందేమో?!

మీకు 'సోషల్ బ్యాటరీ' గురించి తెలుసా? - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్న నిపుణులు!

Social Battery Down
సోషల్ బ్యాటరీ (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2026 at 2:20 PM IST

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What is Social Battery Down : ప్రస్తుతం స్మార్ట్ ఫోన్ మన జీవితంలో ఒక నిత్యావసర వస్తువుగా మారిపోయింది. ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు అది పక్కన ఉండాల్సిందే. అయితే, నార్మల్​గా మొబైల్​​లో ఛార్జింగ్ ఫుల్​గా ఉన్నంతసేపు దాన్ని నాన్​స్టాప్​గా వాడేస్తుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైతే ఛార్జింగ్ తగ్గి ఫోన్​ డిస్​ప్లేపై 'బ్యాటరీ లో ప్లీజ్ కనెక్ట్ ఛార్జర్' అంటూ రెడ్ సిగ్నల్ పడుతుందో, అప్పుడు వెంటనే ఛార్జర్ కోసం వెతుకుతాం కదా? సరిగ్గా మన హ్యూమన్ సిస్టమ్​లో కూడా ఇలాంటి లో బ్యాటరీ సిగ్నల్ ఒకటుంది. అదే, 'సోషల్ బ్యాటరీ డౌన్'. ఈ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయినప్పుడు మనుషులు సైతం ఒంటరితనం అనే హ్యూమన్ ఛార్జర్​ను వెతుక్కుంటారట. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ సోషల్ బ్యాటరీ డౌన్? ఇది మనల్ని ఆవహించినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి? మళ్లీ రీఛార్జ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి సరదాగా గడుపుతారు. బైక్​లపై షికార్లు కొడుతూ, ఫుల్​గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ, ఆ మరుసటి రోజు మాత్రం ఎవరితోనూ మాట్లాడాలనిపించదు. ఆఫీస్ కొలీగ్స్​తో బాగానే నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటారు. కానీ, సడన్​గా చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నా మాట్లాడే ఉత్సాహం తగ్గిపోతుంది. వెంటనే అక్కడి నుంచి బయటకొచ్చి ప్రశాంతంగా, ఒంటరిగా కూర్చోవాలని అనిపిస్తుంది. ఈ సడన్ సైలెన్స్ మూడ్​నే నేటి జెన్​ జీ అమ్మాయిలు స్టైలిష్​గా "సోషల్‌ బ్యాటరీ డౌన్‌" అంటూ పిలుచుకుంటున్నారు.

మన ఫోన్​లో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్‌ తగ్గిపోతే అది ఎలాగైతే సరిగ్గా పనిచేయదో, నలుగురి మధ్య ఉన్నప్పుడు మన మానసిక శక్తి కూడా అలాగే క్షీణిస్తుందట. అయితే ఈ 'లో బ్యాటరీ' ప్రాబ్లమ్ అందరిలోనూ ఒకేలా ఉండదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇంట్రావర్ట్స్‌ నలుగురిలోకి రాగానే త్వరగా అలసిపోతే, ఎక్స్‌ట్రావర్ట్స్‌ మాత్రం కాస్త ఎక్కువ సమయం ఉత్సాహంగా గడుపుతారట. అయితే, ఇలా ఒకరిలో త్వరగా, మరొకరిలో లేట్​గా బ్యాటరీ డౌన్ అవ్వడం వెనుక కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు జెన్ జీ అమ్మాయిలు.

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అవేంటంటే?

సౌండ్ పొల్యూషన్ :

ఎక్కువమంది కలిసి ఒకేచోట చేరినప్పుడు వచ్చే విపరీతమైన గోల, ఎక్కువ సౌండ్స్ వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుందట. దాంతో మన సోషల్‌ బ్యాటరీ తగ్గిపోతుందట.

ఫేక్ స్మైల్ మాస్క్ :

మాట్లాడాలని లేకపోయినా ఫేక్ నవ్వులతో ముఖానికి మాస్క్ వేసుకుని అందరి ముందు బలవంతంగా నవ్వుతూ, సంతోషంగా ఉన్నట్లు నటించడం వల్ల కూడా మెదడు త్వరగా అలసిపోతుందట. ఇది కూడా ఒక కారణమంటున్నారు.

సోషల్ మీడియా :

అలాగే సోషల్‌ మీడియాలో నిరంతరం యాక్టివ్‌గా ఉండేవాళ్లు మనుషులతో డైరెక్ట్​గా మాట్లాడినప్పుడు మానసిక అలసట పెరుగుతుందట. ఇదీ ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు జెన్​జీ యూత్.

మళ్లీ రీఛార్జ్‌ అవ్వాలంటే?

ఫ్రెండ్స్​తో బయటికి వెళ్లాలని లేనప్పుడు సున్నితంగా తిరస్కరించడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. మొబైల్​, సోషల్‌ మీడియాకు దూరంగా ఉండి మనతో మనం గడిపే టైమ్​ను పెంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. పార్కుకి వెళ్లి వాకింగ్ చేయడం, నచ్చిన పాట వింటే మనసు త్వరగా రీఛార్జ్‌ అవుతుందంటున్నారు జెన్‌జీ అమ్మాయిలు.

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