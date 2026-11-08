ఎవరితోనూ మాట్లాడాలనిపించడం లేదా? - మీ 'సోషల్ బ్యాటరీ' డౌన్ అయ్యిందేమో?!
మీకు 'సోషల్ బ్యాటరీ' గురించి తెలుసా? - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 2:20 PM IST
What is Social Battery Down : ప్రస్తుతం స్మార్ట్ ఫోన్ మన జీవితంలో ఒక నిత్యావసర వస్తువుగా మారిపోయింది. ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు అది పక్కన ఉండాల్సిందే. అయితే, నార్మల్గా మొబైల్లో ఛార్జింగ్ ఫుల్గా ఉన్నంతసేపు దాన్ని నాన్స్టాప్గా వాడేస్తుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైతే ఛార్జింగ్ తగ్గి ఫోన్ డిస్ప్లేపై 'బ్యాటరీ లో ప్లీజ్ కనెక్ట్ ఛార్జర్' అంటూ రెడ్ సిగ్నల్ పడుతుందో, అప్పుడు వెంటనే ఛార్జర్ కోసం వెతుకుతాం కదా? సరిగ్గా మన హ్యూమన్ సిస్టమ్లో కూడా ఇలాంటి లో బ్యాటరీ సిగ్నల్ ఒకటుంది. అదే, 'సోషల్ బ్యాటరీ డౌన్'. ఈ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయినప్పుడు మనుషులు సైతం ఒంటరితనం అనే హ్యూమన్ ఛార్జర్ను వెతుక్కుంటారట. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ సోషల్ బ్యాటరీ డౌన్? ఇది మనల్ని ఆవహించినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి? మళ్లీ రీఛార్జ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సరదాగా గడుపుతారు. బైక్లపై షికార్లు కొడుతూ, ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ, ఆ మరుసటి రోజు మాత్రం ఎవరితోనూ మాట్లాడాలనిపించదు. ఆఫీస్ కొలీగ్స్తో బాగానే నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటారు. కానీ, సడన్గా చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నా మాట్లాడే ఉత్సాహం తగ్గిపోతుంది. వెంటనే అక్కడి నుంచి బయటకొచ్చి ప్రశాంతంగా, ఒంటరిగా కూర్చోవాలని అనిపిస్తుంది. ఈ సడన్ సైలెన్స్ మూడ్నే నేటి జెన్ జీ అమ్మాయిలు స్టైలిష్గా "సోషల్ బ్యాటరీ డౌన్" అంటూ పిలుచుకుంటున్నారు.
మన ఫోన్లో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ తగ్గిపోతే అది ఎలాగైతే సరిగ్గా పనిచేయదో, నలుగురి మధ్య ఉన్నప్పుడు మన మానసిక శక్తి కూడా అలాగే క్షీణిస్తుందట. అయితే ఈ 'లో బ్యాటరీ' ప్రాబ్లమ్ అందరిలోనూ ఒకేలా ఉండదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇంట్రావర్ట్స్ నలుగురిలోకి రాగానే త్వరగా అలసిపోతే, ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ మాత్రం కాస్త ఎక్కువ సమయం ఉత్సాహంగా గడుపుతారట. అయితే, ఇలా ఒకరిలో త్వరగా, మరొకరిలో లేట్గా బ్యాటరీ డౌన్ అవ్వడం వెనుక కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు జెన్ జీ అమ్మాయిలు.
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అవేంటంటే?
సౌండ్ పొల్యూషన్ :
ఎక్కువమంది కలిసి ఒకేచోట చేరినప్పుడు వచ్చే విపరీతమైన గోల, ఎక్కువ సౌండ్స్ వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుందట. దాంతో మన సోషల్ బ్యాటరీ తగ్గిపోతుందట.
ఫేక్ స్మైల్ మాస్క్ :
మాట్లాడాలని లేకపోయినా ఫేక్ నవ్వులతో ముఖానికి మాస్క్ వేసుకుని అందరి ముందు బలవంతంగా నవ్వుతూ, సంతోషంగా ఉన్నట్లు నటించడం వల్ల కూడా మెదడు త్వరగా అలసిపోతుందట. ఇది కూడా ఒక కారణమంటున్నారు.
సోషల్ మీడియా :
అలాగే సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్లు మనుషులతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడినప్పుడు మానసిక అలసట పెరుగుతుందట. ఇదీ ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు జెన్జీ యూత్.
మళ్లీ రీఛార్జ్ అవ్వాలంటే?
ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్లాలని లేనప్పుడు సున్నితంగా తిరస్కరించడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. మొబైల్, సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండి మనతో మనం గడిపే టైమ్ను పెంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. పార్కుకి వెళ్లి వాకింగ్ చేయడం, నచ్చిన పాట వింటే మనసు త్వరగా రీఛార్జ్ అవుతుందంటున్నారు జెన్జీ అమ్మాయిలు.
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