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మన తర్వాత "లాగిన్ ఐడీలు, పాస్​వర్డ్​లు" ఎవరికి అందాలి? - ఈ సందేహం అందరికీ ఉంటుంది - ఇదిగో పరిష్కారం!

'డిజిటిల్ వీలునామా'తో ఎన్నో ప్రయోజనాలు

What is a Digital Veelunama
What is a Digital Veelunama (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 12:27 PM IST

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What is a Digital Veelunama : ఒకప్పుడు ఆస్తులంటే ఇళ్లు, పొలాలు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ మాత్రమే అనుకునేవారు. కానీ, నేటి డిజిటల్ యుగంలో అవి మాత్రమే కాదు మన ఆలోచనలు, జ్ఞాపకాలు, రచనలు, భావాలు కూడా, ఫోన్​లో ఉండే ఫొటోలు, శోధించి రాసుకున్న బ్లాగులు, ఇన్​స్టాలో సాధించుకున్న ఫాలోవర్లు, యూట్యూబ్ అకౌంట్లు ఇవన్నీ ఆస్తులే అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, మనమే సృష్టించుకున్న, మనకంటూ ప్రత్యేకంగా ఉన్న వర్చువల్ సామ్రాజ్యం మనం వెళ్లిపోయాక ఏమవ్వాలి? మన లాగిన్ ఐడీలు, పాస్​వర్డ్​లు ఎవరికి అందాలి? ఇలా అనేక సందేహాలు వస్తుంటాయి. ఈ ప్రశ్నల నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే 'డిజిటల్ వీలునామా'. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ డిజిటల్ వీలునామా? దీన్ని ఎలా రూపొందించుకోవాలి? దాని వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

డిజిటల్ వీలునామా అంటే ఏమిటంటే?

డిజిటల్ వీలునామా అనేది కేవలం ఆస్తి పంపకం కాదు. మీ ఆన్​లైన్​ ఉనికిని మీరు ఉన్నా, లేకున్నా కొనసాగించే ప్రణాళిక. ఒకప్పుడు మన పెద్దలు వారసులకు ఆస్తులు, ఆస్తి పత్రాలు ఇచ్చి వెళ్లేవారు. అయితే, ప్రస్తుత టెక్ యుగంలో అది కాస్తా 'మాస్టర్ పాస్​వర్డ్'గా మారిపోతోంది.

ఇవే డిజిటల్ ఆస్తులు!

ఆర్థిక ఆస్తులు : బిట్​కాయిన్లు, ఆన్​లైన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లు, పేటీఎం, గూగుల్ పే వంటి డిజిటల్ వాలెట్లు వంటివి ఆర్థిక ఆస్తుల కిందకు వస్తాయి.

సోషల్ మీడియా : యూట్యూబ్ ఛానళ్లు, ఫేస్​బుక్, ఇన్​స్టా, ఎక్స్(ట్విట్టర్) వంటి సామాజిక మాధ్యమాలు.

వ్యక్తిగత డేటా : గూగుల్ డ్రైవ్, ఐక్లౌడ్​లోని ఫొటోలు, వీడియోలు, ఈమెయిళ్లు.

క్రియేటివ్ ఆస్తులు : వెబ్​సైట్ డొమైన్లు, బ్లాగులు, కాపీరైట్ ఉన్న డిజిటల్ సమాచారం.

డిజిటల్ వీలునామా ఎందుకంటే?

జ్ఞాపకాలు పోకుండా : దాచుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు ఉన్న క్లౌడ్ అకౌంట్లు శాశ్వతంగా లాక్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు.

ఆర్థిక నష్టం లేకుండా : క్రిప్టో కరెన్సీల ప్రైవేటు కీ ఎవరికీ తెలియకపోతే ఆ డబ్బు ఎప్పటికీ ఎవరికీ రానట్టే.

గోప్యత భద్రం : మన వ్యక్తిగత మెయిల్స్, సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, చాట్లు, హ్యాకర్లు, సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కి దుర్వినియోగం కాకుండా, వాటిని సురక్షితంగా తొలగించేందుకు లేదా దాచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

ఆన్​లైన్ బిజినెస్ వారసత్వం : ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లు, బ్రాండ్ వాల్యూ ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానళ్లు, వెబ్​సైట్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని తర్వాతి తరానికి బదిలీ చేసేందుకు కూడా డిజిటల్ వీలునామా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

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ఇలా కూడా చేశారు!

  • హాలీవుడ్ నటుడు రాబిన్ విలియమ్స్ తాను మరణించాక 25 ఏళ్ల వరకు తన పేరు, గాత్రం, సంతకం, డిజిటల్ పోలికలను ఏ సినిమా లేదా ప్రకటనల్లో ఉపయోగించకుండా వీలునామాలో రాశారు. ఆ హక్కులన్నీ ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థకు బదిలీ చేశారు
  • మన దేశంలోనూ అనిల్ కపూర్, అరిజిత్ సింగ్ వంటి ప్రముఖులు తమ అనుమతి లేకుండా గాత్రం, డిజిటల్ ఇమేజ్, ఏఐ అవతార్లను ఎవరూ వాడకూడదని కోర్టుల ద్వారా 'పర్సనాలిటీ రైట్స్' సాధించారు. వారి తర్వాత చట్టపరమైన వారసులకు ఈ హక్కులు అనేవి ట్రాన్స్​ఫర్ అవుతాయి.

చట్టబద్ధత ఉందా?

  • మన దేశంలో డిజిటల్ రూపంలో ఉండే వీలునామా (ఈ-విల్/డిజిటల్ సంతకం ఉన్నది) నేరుగా చట్టబద్ధం కాదు. అయితే, మీ డిజిటల్ ఆస్తుల డిటెయిల్స్​ను పేపర్​పై ప్రింట్ తీసి లేదా వీలునామాగా రాసి దాని మీద సంతకం పెడితే చెల్లుబాటవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • వ్యక్తి చనిపోయాక అతని ఐఫోన్, ఐక్లౌడ్​లోని డేటా కూడా ఆస్తి కిందకే వస్తుందని, దాన్ని చట్టపరమైన వారసులకు అప్పగించాలంటూ గాంధీనగర్​లోని సివిల్ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది.

డిజిటల్ వీలునామా ఎలా చేయాలంటే?

  • మీకు ఉన్న ఆన్​లైన్ అకౌంట్లు, వెబ్​సైట్లు, వాలెట్ల జాబితాను ముందుగా సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ వివరాలన్నీ కాగితంపై స్పష్టంగా పేర్కొంటూ, వాటిని ఎవరికి అప్పగించాలో రాసి సంతకం చేయాలి.
  • ఇందులో ఎక్కడా పాస్​వర్డ్​లు నేరుగా రాయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే, అలా రాస్తే అది బహిరంగ సమాచారం అయిపోతుంది.
  • పాస్​వర్డ్​లను ఓ సురక్షితమైన 'పాస్​వర్డ్ మేనేజర్' యాప్​లో భద్రపరిచి దాని మాస్టర్ కీని నమ్మకమైన వారసుడికి తెలియజేయాలి.
  • గూగుల్, ఫేస్​బుక్, యాపిల్ లాంటి సంస్థలు ఇచ్చే మరణానంతర డేటా బదిలీ ఐచ్చికాలను ముందే క్రియాశీలం చేసుకోవాలి.

ఆస్తి కాగితాలను బీరువాలో దాచినట్టు, మన డిజిటల్ జీవితాన్ని కూడా సురక్షితం చేయడం నేడు అవసరమే అంటున్నారు నిపుణులు. భౌతిక ఆస్తులతో పాటు డిజిటల్ ఆస్తులకూ చట్టబద్ధమైన వారసులను ప్రకటిస్తే మన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులకు మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా చేసినవారవుతారని చెబుతున్నారు.

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