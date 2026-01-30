ETV Bharat / offbeat

గూగుల్​ టూ ఇన్​స్టా - వాట్సాప్​ టూ ఫేస్​బుక్​ - ప్రతీ నిమిషం ఆన్​లైన్​లో ఏం జరుగుతోందో తెలుసా?

- ప్రపంచంలో సోషల్​ మీడియా యూజర్ల సంఖ్య దాదాపు 560 కోట్లపైనే! - వీళ్ల యాక్టివిటీస్ లెక్క తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోద్ది!

Social Media Usage in The World
Social Media Usage in The World (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Social Media Usage in The World : పొద్దున కళ్లు తెరిచింది మొదలు.. రాత్రి కళ్లు మూసుకునే దాకా అందరి దృష్టీ ఫోన్​లోనే! ఎవరు ఎన్ని గంటలు మొబైల్​లో మునిగిపోతున్నారో తెలియని పరిస్థితి! ఎంత టైమ్​ వేస్ట్​ చేసుకుంటున్నారో అర్థంకాని దుస్థితి!! సోషల్ మీడియా మాయలో పడిపోయి ఆరోగ్యంతోపాటు కెరియర్​ కూడా నాశనం చేసుకుంటున్నవారికి అంతే లేదు!!! ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతీ 60 సెకన్ల వ్యవధిలో.. అంటే ప్రతీ నిమిషంలో ఆన్​లైన్​లో ఏం జరుగుతోందో తెలిస్తే మీ కళ్లు బైర్లు కమ్ముతాయి! ఆ సమాచారంతోపాటు ఇందులో మీరు ఎక్కడ సమయం వృధా చేస్తున్నారో ఓ సారి చూసుకోండి!

పక్క మీద నుంచి లేవకుండానే ఫోన్​ ఓపెన్​ చేసి ఫేస్​ బుక్​ లో లైక్స్ లెక్కబెట్టుకునేవారు, ఇన్​ స్టా గ్రామ్​లో కామెంట్లు కౌంట్​ చేసుకునేవారు బోలెడు మంది! ఇందులో మీ ఇంట్లో వాళ్లు ఉండొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఉండొచ్చు. అంతెందుకు మీరు కూడా ఉండొచ్చు! మరి, ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇలా సోషల్​ మీడియాను ఉపయోగిస్తున్నవారు ఎంత మందో మీకు తెలుసా? ఏకంగా 560 కోట్లు! అవును గూగుల్ జెమినై ఈ డేటా వెల్లడించింది. వీరంతా ఆన్​లైన్​ ప్రపంచంలో సింగిల్​గా, ఇంకా చెట్టాపట్టాలేసుకొని కూడా తిరిగేస్తున్నారు. ఎవరికి వారు విడిగా చూస్తే ఇదో విషయంగా కనిపించదు. కానీ, అందరి యాక్టివిటీని లెక్కతీస్తే మాత్రం చాలా పెద్ద విషయంగా కనిపిస్తుంది! ఒక్క నిమిషంలో వీరంతా ఆన్​లైన్​లో చేస్తున్న పనులు, వాటి క్వాంటిటీ ఎంతనో చూస్తే ముక్కు మీద వేలు వేసుకోవాల్సిందే!

సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం - చదువుకునే సమయంలో ప్రేమాయణాలు, ప్రెగ్నెన్సీలు

  • ప్రతి నిమిషానికీ యూట్యూబ్​లో 500 గంటల కొత్త కంటెంట్ అప్​లోడ్​ అవుతోంది. 40 లక్షల వీడియోలు ప్లే అవుతున్నాయి!
  • ఫేస్​ బుక్​, ఇన్​స్టా గ్రామ్​లో కలిపి నిమిషానికి 14 కోట్ల రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తున్నారు!
  • గూగుల్​ లో 59 లక్షల టాపిక్స్​ ను సెర్చ్​ చేస్తున్నారు
  • "ఎక్స్​"లో సుమారు 4.5 లక్షల పోస్టులు పబ్లిష్​ అవుతున్నాయి
  • స్నాప్​ చాట్​లో 24.3 లక్షల స్నాప్స్​ షేర్​ చేస్తున్నారు
  • ఇన్​స్టా గ్రామ్​లో ప్రతి నిమిషానికీ 66 వేల ఫొటోలు పోస్టు చేస్తున్నారు. 1.38 లక్షల మంది ఎక్స్​ప్లోర్​ వాడుతున్నారు
  • ఫేస్​ బుక్​లో 5.1 లక్షల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 2.93 లక్షల స్టేటస్​లు అప్డేట్ చేస్తున్నారు
  • టిండర్​లో 11 లక్షల స్వైప్స్​ నమోదవుతున్నాయి
  • లింక్డిన్​లో కొత్తగా 120 ఖాతాలు ఓపెన్ అవుతున్నాయి
  • ఎంప్లాయీస్ స్లాక్​ ద్వారా 10 లక్షల మెసేజ్​లు సెండ్​ చేసుకుంటున్నారు
  • జూమ్​లో 1,84,600 నిమిషాల మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి
  • ఈమెయిల్స్​ అయితే ఏకంగా 25 కోట్లు సెండ్​ అవుతున్నాయి
  • అంతకు మించి అన్నట్టుగా టిక్​ టాక్​లో 62.5 కోట్ల వీడియోలు చూస్తున్నారు. (మన దేశంలో టిక్​ టాక్​ బ్యాన్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే)
  • ఇక మెటా చాట్​ చూస్తే మైండ్​ బ్లాంక్​ అయిపోద్ది! వాట్సాప్, మెసెంజర్​ ద్వారా సుమారు 700 కోట్ల మెసేజ్​లు సెండ్​ చేస్తున్నారు!

అలర్ట్​- 149 మిలియన్ల జీమెయిల్, ఫేస్‌బుక్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ యూజర్ల పాస్‌వర్డ్స్ లీక్!

TAGGED:

SOCIAL MEDIA USAGE STATISTICS
HOW MANY POSTS IN FACEBOOK DAILY
HOW MANY POSTS IN INSTAGRAM
ONLINE DATA FOR EVERY MINUTE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.