గూగుల్ టూ ఇన్స్టా - వాట్సాప్ టూ ఫేస్బుక్ - ప్రతీ నిమిషం ఆన్లైన్లో ఏం జరుగుతోందో తెలుసా?
- ప్రపంచంలో సోషల్ మీడియా యూజర్ల సంఖ్య దాదాపు 560 కోట్లపైనే! - వీళ్ల యాక్టివిటీస్ లెక్క తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోద్ది!
Published : January 30, 2026 at 11:55 AM IST
Social Media Usage in The World : పొద్దున కళ్లు తెరిచింది మొదలు.. రాత్రి కళ్లు మూసుకునే దాకా అందరి దృష్టీ ఫోన్లోనే! ఎవరు ఎన్ని గంటలు మొబైల్లో మునిగిపోతున్నారో తెలియని పరిస్థితి! ఎంత టైమ్ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారో అర్థంకాని దుస్థితి!! సోషల్ మీడియా మాయలో పడిపోయి ఆరోగ్యంతోపాటు కెరియర్ కూడా నాశనం చేసుకుంటున్నవారికి అంతే లేదు!!! ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతీ 60 సెకన్ల వ్యవధిలో.. అంటే ప్రతీ నిమిషంలో ఆన్లైన్లో ఏం జరుగుతోందో తెలిస్తే మీ కళ్లు బైర్లు కమ్ముతాయి! ఆ సమాచారంతోపాటు ఇందులో మీరు ఎక్కడ సమయం వృధా చేస్తున్నారో ఓ సారి చూసుకోండి!
పక్క మీద నుంచి లేవకుండానే ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఫేస్ బుక్ లో లైక్స్ లెక్కబెట్టుకునేవారు, ఇన్ స్టా గ్రామ్లో కామెంట్లు కౌంట్ చేసుకునేవారు బోలెడు మంది! ఇందులో మీ ఇంట్లో వాళ్లు ఉండొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఉండొచ్చు. అంతెందుకు మీరు కూడా ఉండొచ్చు! మరి, ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇలా సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తున్నవారు ఎంత మందో మీకు తెలుసా? ఏకంగా 560 కోట్లు! అవును గూగుల్ జెమినై ఈ డేటా వెల్లడించింది. వీరంతా ఆన్లైన్ ప్రపంచంలో సింగిల్గా, ఇంకా చెట్టాపట్టాలేసుకొని కూడా తిరిగేస్తున్నారు. ఎవరికి వారు విడిగా చూస్తే ఇదో విషయంగా కనిపించదు. కానీ, అందరి యాక్టివిటీని లెక్కతీస్తే మాత్రం చాలా పెద్ద విషయంగా కనిపిస్తుంది! ఒక్క నిమిషంలో వీరంతా ఆన్లైన్లో చేస్తున్న పనులు, వాటి క్వాంటిటీ ఎంతనో చూస్తే ముక్కు మీద వేలు వేసుకోవాల్సిందే!
- ప్రతి నిమిషానికీ యూట్యూబ్లో 500 గంటల కొత్త కంటెంట్ అప్లోడ్ అవుతోంది. 40 లక్షల వీడియోలు ప్లే అవుతున్నాయి!
- ఫేస్ బుక్, ఇన్స్టా గ్రామ్లో కలిపి నిమిషానికి 14 కోట్ల రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తున్నారు!
- గూగుల్ లో 59 లక్షల టాపిక్స్ ను సెర్చ్ చేస్తున్నారు
- "ఎక్స్"లో సుమారు 4.5 లక్షల పోస్టులు పబ్లిష్ అవుతున్నాయి
- స్నాప్ చాట్లో 24.3 లక్షల స్నాప్స్ షేర్ చేస్తున్నారు
- ఇన్స్టా గ్రామ్లో ప్రతి నిమిషానికీ 66 వేల ఫొటోలు పోస్టు చేస్తున్నారు. 1.38 లక్షల మంది ఎక్స్ప్లోర్ వాడుతున్నారు
- ఫేస్ బుక్లో 5.1 లక్షల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 2.93 లక్షల స్టేటస్లు అప్డేట్ చేస్తున్నారు
- టిండర్లో 11 లక్షల స్వైప్స్ నమోదవుతున్నాయి
- లింక్డిన్లో కొత్తగా 120 ఖాతాలు ఓపెన్ అవుతున్నాయి
- ఎంప్లాయీస్ స్లాక్ ద్వారా 10 లక్షల మెసేజ్లు సెండ్ చేసుకుంటున్నారు
- జూమ్లో 1,84,600 నిమిషాల మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి
- ఈమెయిల్స్ అయితే ఏకంగా 25 కోట్లు సెండ్ అవుతున్నాయి
- అంతకు మించి అన్నట్టుగా టిక్ టాక్లో 62.5 కోట్ల వీడియోలు చూస్తున్నారు. (మన దేశంలో టిక్ టాక్ బ్యాన్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే)
- ఇక మెటా చాట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోద్ది! వాట్సాప్, మెసెంజర్ ద్వారా సుమారు 700 కోట్ల మెసేజ్లు సెండ్ చేస్తున్నారు!
