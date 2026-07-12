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పచ్చబొట్టు ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాదా? - నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి!

- టాటూల పట్ల యువతలో మస్త్​ క్రేజ్​ - కానీ ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు

What Happened if Tattoo on Body while Jobs
What Happened if Tattoo on Body while Jobs (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 1:00 PM IST

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What Happened if Tattoo on Body while Jobs: టాటూలు నేటి ఫ్యాషన్​లో భాగమయ్యాయి. యువతలో వీటికి ఉండే క్రేజే వేరు. తమకు నచ్చిన వ్యక్తుల పేర్లను, గుర్తులను, ముఖాలను చేతిమీద పచ్చబొట్టు వేయించుకుంటారు. అయితే సరదా కోసం చేసే ఈ పని కొన్ని ఇబ్బందులను తీసుకొస్తుందట! ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సమయంలో చిక్కులు ఎదురవుతాయట. వీటి కారణంగా ఒక్కోసారి జాబ్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండదట. అసలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి, పచ్చబొట్టుకు సంబంధం ఏంటి? టాటూ వేయించుకుంటే జాబ్​ రాదా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసే ముందు పచ్చబొట్ల గురించి ఆలోచించాలా? దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్‌, పారామిలిటరీలో ఉద్యోగాలకు ఇవి అడ్డంకిగా మారుతాయా? అంటే అవుననే సమాధానం వస్తుంది. ప్రమోషన్‌కు అన్ని అర్హతలూ సాధించిన ఇద్దరు సీఆర్‌పీఎఫ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లు పచ్చబొట్ల కారణంగా పదోన్నతి కోల్పోయిన ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించినా అక్కడా నిరాశే ఎదురైంది.

ఇద్దరు ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్​ నిరాకరణ: సీఆర్‌పీఎఫ్‌కు చెందిన ఇద్దరు ఇన్‌స్పెక్టర్లు.. ప్రమోషన్‌ కోసం పరీక్ష రాసి అన్ని అర్హతలూ సాధించారు. కానీ, వాళ్ల కుడి చేతిపై ఉన్న టాటూ కారణంగా అధికారులు వారి ప్రమోషన్‌ హోల్డ్​ చేశారు. దీంతో ఆ ఉద్యోగులు దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా.. అక్కడా చుక్కెదురైంది. కారణం.. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని న్యాయస్థానం సమర్థించడమే! అయితే, తాము ఉద్యోగంలో చేరినప్పటి నుంచి పచ్చబొట్లు ఉన్నాయని, కావాలంటే వెంటనే సర్జరీ చేయించుకొని వస్తామని, తమకు పదోన్నతి కల్పించాలని కోరినా కోర్టు రిజెక్ట్​ చేయడంతోపాటు ప్రమోషన్‌ కోసం మరోసారి ట్రై చేయాలని పిటిషనర్లకు సూచించింది. అంతేకాకుండా ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "అభ్యర్థి అనర్హతను నియామక ప్రక్రియ సమయంలోనే గుర్తించాలి. ప్రమోషన్‌ సమయంలోనో, సరిదిద్దుకున్న తర్వాతో కాదు" అని తెలిపింది.

పచ్చబొట్టు ఎందుకు ఉండకూడదు?: భద్రతా బలగాలకు క్రమశిక్షణ, హుందాతనం ఎంతో అవసరం. అందుకే హెయిర్‌ స్టైల్‌ మొదలు డ్రెస్సింగ్​ వరకు ప్రతిదీ నిబంధనల ప్రకారమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఉన్నతాధికారులను కలిసినప్పుడు, అధికారిక కార్యక్రమాల్లో భద్రతా బలగాలు కుడి చేతితో సెల్యూట్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా సెల్యూట్​ చేసే క్రమంలో చేతిపై పెద్ద పెద్ద పచ్చబొట్లు కనిపిస్తే చూడ్డానికి అంతగా బాగోదు. అందుకే కేంద్ర హోం డిపార్ట్​మెంట్​ ఈ విషయంలో కొన్ని నిబంధనలు పెట్టింది. దాని ప్రకారం.. పచ్చబొట్లు ఉన్నవారిని మిలిటరీ, పారామిలిటరీ దళాలకు అనర్హులుగా పేర్కొంటారు. అలాగని, టాటూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అనర్హులా అంటే కాదట. దీనికి సంబంధించి కూడా కేంద్ర హోం మినిస్ట్రీ కచ్చితమైన రూల్స్​ జారీ చేసింది. సెల్యూట్‌ చేసే చేతిపై ఎలాంటి పచ్చబొట్లు ఉండకూడదట. అలాగే ముఖం, మెడ వంటి బయటకు కనిపించే భాగాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఎవరికీ కనిపించని ప్రదేశంలో ఉన్నా.. చిన్న సైజ్​లోనే ఉండాలట.

అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఇదే వర్తిస్తుందా?: పచ్చబొట్ల నిబంధన అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకూ వర్తించదట. సెంట్రల్‌ ఆర్మ్‌డ్‌ పోలీస్‌ ఫోర్స్‌ (CAPFs)లో పోస్టుల భర్తీ విషయంలో కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ వీటిని పాటిస్తుందట. ముఖ్యంగా పోలీసు, పారామిలిటరీ దళాల్లో పచ్చబొట్లపై నియంత్రణ ఉంది. అయితే, ఆయా విభాగాలు, ఎంపిక విధానం ఆధారంగా నిబంధనలు కాస్త మారుతూ ఉంటాయి. ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విషయంలో వీటిని పెద్దగా పట్టించుకోరట. యూపీఎస్సీ, ఎస్‌ఎస్‌సీ, బ్యాంకింగ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పచ్చబొట్టు ఉందనే కారణంతో అభ్యర్థులను తిరస్కరించరట. ఏదైమైనా కానీ వృత్తిపరమైన ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు హూందాగా ఉండటమే మంచిదట!

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