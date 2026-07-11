పిల్లలను "ఈ ఆటలకు" దూరంగా ఉంచాలట! - ఎందుకో తెలుసా?
-చిన్నారులకు ఆటలంటే ఎంత ఇష్టమున్న వీటికి మాత్రం దూరంగా ఉంచాలంటున్న నిపుణులు! - అవి ఆటలు కావని, ప్రమాదాలు అని హెచ్చరిక!
Published : July 11, 2026 at 5:11 PM IST
What Games Should Children Avoid: పిల్లలకు ఆటలంటే ఎంత సరదానో. ఇవి పిల్లల జీవితంలో ఓ ముఖ్యమైన భాగం, నచ్చిన వ్యాపకం కూడా! కాబట్టే, ఆటలు అంటే చాలు వెంటనే రెడీ అయిపోతారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు గ్యాప్ లేకుండా ఆడుకోమన్నా సరే ఇష్టంగా ఆడుకుంటుంటారు. ఇక పేరెంట్స్ కూడా గేమ్స్ ఆడుకునే విషయాల్లో పెద్దగా అడ్డుచెప్పరు. కానీ ఇది సరైన పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లలు ఆడుకునే గేమ్స్లో కొన్నింటికి మాత్రం దూరంగా ఉండమని చెప్పాల్సిందే అని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అవి ఆటలు కాదు, ప్రమాదాలు అని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు ఆడకూడని ఆటలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టచింగ్ గేమ్: ఈ గేమ్ అంటే పిల్లలకు మహా ఇష్టం. ఇందులో పిల్లలంతా పరుగెడుతుంటారు. అందులో ఒకరు వాళ్లని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇక ఎవరిని ముట్టుకుంటే వాళ్లు అవుట్ అయినట్లే. ఇది చాలా చోట్ల సాధారణంగా కనిపించే ఆటే. మెజార్టీ పిల్లలు కూడా దీనిని ఆడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే దీన్ని ఎందుకు ఆడకూడదు అన్న అనుమానం చాలా మందికి వచ్చే ఉంటుంది. మామూలుగా అయితే ఆడొచ్చు. కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్త అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఈ ఆటలో ప్రైవేట్ ప్లేస్లను పట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందని, ఒకవేళ ఎవరైనా అలా తాకినా అక్కడినుంచి వెళ్లిపోవాలనీ, వెంటనే వచ్చి తల్లిదండ్రులతో చెప్పాలనీ చెప్పమంటున్నారు.
నీకు దమ్ముంటే చెయ్: వేలడంత ఉండరు కానీ చాలా మంది పిల్లల నోటి నుంచి ఇలాంటి మాటలు తరచూ వస్తుంటాయి. ఒకవేళ చేయకపోతే 'నువ్వు పిరికి' అని ఏడిపిస్తుంటారు. దీంతో ఫ్రెండ్స్ ముందు ఆ మాట అనిపించుకోవద్దని దొంగతనాలు, సాహసాలు ఏవేవో చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెట్లు, గోడ మీదకి ఎక్కి దూకడం వంటివి చేస్తారు. అయితే ఈ సమయంలో పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా పేరెంట్స్ చెప్పాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒకరితో మాట పడకూడదని చేసే పనులు భవిష్యత్తులో అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాయని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే "నీ గురించి ఎవరో నిర్ణయించలేరు. వాళ్లెవరో పిరికి అన్నంత మాత్రాన నువ్వు అయిపోవు. కాబట్టి, అలాంటివాటికి దూరంగా ఉండు" అని చెప్పాలని వివరిస్తున్నారు.
సీక్రెట్: ఆటల విషయంలో తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య బోలేడు సీక్రెట్లు ఉంటాయి. అవి ఇంట్లో వాళ్ల మధ్య ఉంటే పర్లేదని, వేరే వాళ్లతోనే ఉండకూడదంటున్నారు. అందుకే ఇలాంటి సీక్రెట్కు సంబంధించిన ఆటలను ఆడొద్దని చెబుతున్నారు. ఎవరైనా "అమ్మతో చెప్పకు, ఇది మన సీక్రెట్" అంటే వాళ్ల మాట వినకూడదని, వెంటనే పేరెంట్స్కు చెప్పేలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వాళ్లను బలి చేయడానికి వేసే వలలే అని సూచిస్తున్నారు. అందుకే ఈ ప్రమాదకర ఆటల గురించి పిల్లలను ముందు నుంచే హెచ్చరించాలంటున్నారు.
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