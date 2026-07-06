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పాము కాటు వేస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది? - లక్షణాలు, పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలివే!

వర్షాకాలంలో పాము కాట్లు అధికం - ఆందోళన వద్దంటుంన్న యంత్రాంగం!

snake_bite_symptoms
snake_bite_symptoms (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 9:49 AM IST

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SNAKE BITE SYMPTOMS : పాము కరిస్తే చూపు మందగించడం, ఆయాసం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. కరిచిన చోట తీవ్రమైన నొప్పితో పాటు చర్మం రంగు మారుతుంది. ఈ సీజన్​లో పాముల బెడద అధికంగా ఉంటుంది. అవి దాడి చేసే అవకాశాలు సైతం ఎక్కువగా ఉంటాయి. చాలా మంది పాము కాటు వేయగానే ఆందోళకు గురవుతారు. మరికొందరు సొంత వైద్యం చేసుకుని ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటుంటారు. ఇంకొందరు నాటు వైద్యులను ఆశ్రయిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పాము కాటు లక్షణాలు, జాగ్రత్తలపై అప్రమత్తం చేయడం ఈ కథనం ఉద్దేశం.

వర్షాకాలంలో పాముల బెడద అధికంగా ఉంటుంది. భూ పొరలు చల్లబడడంతో లోపలి పొరలు వేడిగా మారుతాయి. దీంతో అవి భూమి లోపల నివాసాల నుంచి ఉపరితలంపైకి చేరుకుంటాయి. విషసర్పాలు, కప్పలు తదితర జంతువులు నివాసాల్లోకి వచ్చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఏటా పలువురు రైతులు పాము కాట్ల బారిన పడుతున్నారు. రైతులు పాముల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కరిస్తే భయాందోళనకు గురికాకుండా, కరిచిన సమయం నుంచి గంటలోపు బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించాలని, యాంటీ స్నేక్‌ వీనమ్‌(ఏఎస్‌వీ) ఇంజెక్షన్‌ అందిస్తే ప్రాణాపాయం ఉండదని భరోసా ఇస్తున్నారు.

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అందుబాటులో 7649 పైగా వైల్స్‌..

విజయనగరం సెంట్రల్‌ డ్రగ్‌ స్టోర్‌లో 3,249 యాంటీ స్నేక్‌ వీనమ్‌ వైల్స్‌ అందుబాటులో ఉండగా, మహారాజా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రిలో 4,400 వైల్స్‌ ఉంచారు. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ నుంచి జూన్‌ వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని జీజీహెచ్, ఏరియా ఆస్పత్రులు, సీహెచ్‌సీలు, యూపీహెచ్‌సీలు, పీహెచ్‌సీలకు అవసరమైన ఇంజెక్షన్లు సరఫరా చేశారు.

పాముకరిచిన తర్వాత లక్షణాలు

  • చూపు మసకబారడం
  • మాట తడబడటం
  • ఆయాసం, ఆందోళన, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.
  • ఒక్కోసారి పక్షవాతం కూడా రావొచ్చు.
  • నొప్పి, చర్మం రంగు మారుతుంది.
  • పాము కరిచిన వెంటనే అశ్రద్ధ చేయకుండా ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి.

వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకు రావాలి

పాముకాటుకు గరైతే ఆందోళన చెందకుండా ఆసుపత్రికి తీసుకురావాలి. వెంటనే చికిత్స అందించేందుకు వైద్యులు అందుబాటులో ఉంటారు. పాము కాటు బాధితులకు కావాల్సిన ఏఎస్‌వీ వైల్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. గాయాన్ని పరిశుభ్రంగా కడిగి ఆసుపత్రికి తీసుకురావడం మంచిది. - డాక్టర్‌ అల్లు పద్మజ, సూపరింటెండెంట్, జీజీహెచ్, విజయనగరం

పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు

  • పాము కరిచిన చోట కట్టు కట్టకూడదు. శుభ్రంగా కడగాలి.
  • గాయం దగ్గర బ్లేడ్లతో గాట్లు పెట్టడం చేయవద్దు.
  • ఐస్, ఇతర రసాయనాలు వాడకూడదు.
  • వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
  • ప్రభావిత భాగాన్ని వీలైనంత వరకు కదపకుండా చూసుకోవాలి.
  • కరిచిన గంటలోపు ఆస్పత్రికి వెళితే ప్రాణాపాయం లేకుండా చూస్తారు.

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TAGGED:

SNAKE BITE SYMPTOMS
SNAKE BITE PRECAUTIONS
ANTI SNAKE VENOM VIALS
పాము కాటు లక్షణాలు
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