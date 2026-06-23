కుక్కలకు కనిపించేవి రెండు రంగులే! - 'బ్లాక్ అండ్ వైట్' కానే కాదు!
పెంపుడు జంతువుల్లో కుక్కలంటే మీకు ఇష్టమా? - అవి ఏ రంగులను గుర్తిస్తాయో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 12:10 PM IST
Can Dogs See Every Colors : కొంతమంది పెంపుడు జంతువులంటే ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తారు. వాళ్ల అభిరుచికి తగ్గట్టు కుక్కలు, పిల్లులు, పక్షులు, కుందేళ్లు సహా వారికి నచ్చిన వాటిని ఇంట్లో పెంచుకుంటుంటారు. అంతేకాదు, వాటికి ముద్దు ముద్దు పేర్లు పెట్టి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగే చూసుకుంటుంటారు. అవి కూడా మనుషులకు అలాగే కనెక్ట్ అవుతుంటాయి. అయితే, ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా పెంచుకునే పెంపుడు జంతువుల్లో ఒక్కటైన కుక్కల గురించి మీకు అన్ని విషయాలు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. నార్మల్గా మనందరం అన్ని రంగులను చూడగలుగుతాం. కానీ, కుక్కలకు మనలాగే రంగులన్నీ కనిపిస్తాయా? ఈ విషయంలో సైన్స్ ఏం చెబుతోందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పెంపుడు కుక్కలు అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదూ! అవి మీ ఇంట్లోనే ఉంటూ, మీతోనే ఎక్కువగా గడిపేస్తుంటాయి. కానీ, మీతోనే ఎక్కువగా కలిసి తిరిగే కుక్కలు మీరు చూసే ప్రపంచాన్ని భిన్నంగా చూస్తాయన్న విషయం తెలుసా! మనందరం మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి రంగురంగుల ప్రపంచాన్ని చూస్తుంటాం. నీలాకాశం, నారింజ రంగులో సూర్యోదయం, ఆకుపచ్చని చెట్లు ఇలా మన చుట్టూ ప్రకృతి అనేక రంగుల్లో కనిపిస్తుంది. కానీ, కుక్కలు వీటిలో కొన్ని కలర్స్ చూడటంలో తేడాలుంటాయి. అలాగే, శునకాలు మనుషుల్లా రంగులను స్పష్టంగా చూడలేవనీ, అవి కేవలం బ్లాక్ అండ్ వైట్లో చూస్తాయనే అపోహ కూడా ఉంది. ఇందులో నిజమెంత అనేది నిపుణుల మాటల్లోనే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సైన్స్ ఏం చెబుతుందంటే?
నిజానికి కుక్కలు డైక్రోమాట్స్. అంటే, శునకాలు అతితక్కువ, నిర్దిష్ట రంగుల పరిధిని మాత్రమే గ్రహించగలుగుతాయి. కాబట్టి, వాటి చూపు మన చూపునకు కొంత తేడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. నార్మల్గా రంగులను గుర్తించడానికి కళ్లలో "కోన్స్" అనే ప్రత్యేక కణాలు ఉంటాయి. ఈ కోన్ కణాలు మనుషుల కళ్లలో మూడు రకాలవి ఉంటాయి. అవి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, పసుపు రంగులతో కూడిన ఇంద్రధనుస్సును పూర్తిగా చూడటానికి వీలును కల్పిస్తాయి. అదే, కుక్కల విషయానికొస్తే వాటి కళ్లలో రెండు రకాల కోన్ కణాలు మాత్రమే ఉంటాయని సైన్స్ చెబుతోంది. అవి నీలం, పసుపు రంగులకు సంబంధించినవిగా ఉంటాయి. అందుకే, శునకాల దృష్టిశక్తి ఎరుపు ఆకుపచ్చ వర్ణాంధత్వం(కలర్ బ్లైండ్నెస్) కలిగిన మానవుడి చూపును పోలి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఎరుపు, నారింజ, ఆకుపచ్చ రంగుల మధ్య తేడాను గుర్తించడం కుక్కలకు కష్టంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
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కుక్కలు ఏ ఏ రంగులు చూస్తాయంటే?
కుక్కల ప్రపంచంలో "నీలం, పసుపు" అత్యంత ప్రకాశవంతమైన కలర్స్. వీటి కళ్లలో నీలం, పసుపు అనే రెండు రకాల కోన్స్ ఉండడమే అందుకు ముఖ్యమైన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి, శునకాలు ఈ రెండు రంగులనే స్పష్టంగా చూడగలవని సైన్స్ చెబుతోంది. అందుకే, కుక్కలకు సంబంధించిన అనేక రకాల పరికరాలు, బొమ్మలను నీలం, పసుపు రంగుల్లోనే ఎక్కువగా తయారు చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. చీకటిలో వేగవంతమైన కదలికలను పసిగట్టే సామర్థ్యం కూడా శునకాల్లో ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే, కుక్కలు వేటి మధ్య అయినా తేడాల్ని గుర్తించేందుకు తమకు ఉన్న ప్రత్యేక వాసన శక్తిపైనే ఆధారపడతాయని చెబుతున్నారు.
మరి, శునకాల గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నారు కదా! మీరేం చేస్తారంటే మీ ఇంట్లో ఉండే కుక్కల ముందు రకరకాల రంగుల్లో ఉండే ఆట వస్తువులను, విభిన్న ఆకృతుల్లో ఉండే పరికరాలను ఉంచి ఓసారి పరిశీలించండి. అలాగే, దూరాల్ని, ఆకృతుల్ని గుర్తించగలుతున్నాయా పరీక్షించండని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు. తద్వారా కుక్కలు ఏ ఏ కలర్స్ స్పష్టంగా చూస్తున్నాయో మీకూ ఒక అవగాహన వస్తుందని చెబుతున్నారు.
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