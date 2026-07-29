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పిల్లలతో టైమ్​ స్పెండ్​ చేయలేకున్నారా ? - ఈ 7-7-7 రూల్​ ఉపయోగపడుతుందట​!

- ఇంటి పనులు, వృత్తి ఉద్యోగాలతో తీరిక లేకుండా గడుపుతున్న మహిళలు - చిన్నారుల విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవట! - ఈ నియమం యూజ్​ అవుతుందని సలహా!

Parents and Children Bonding Tips
Parents and Children Bonding Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 4:49 PM IST

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Tips to Strong the Bond Between Parents and Children: ప్రస్తుతం పురుషులతో సమానంగా చాలా మంది మహిళలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఓవైపు ఇంటి పనులు, మరోవైపు వృత్తి ఉద్యోగాలతోనే రోజు గడిచిపోతుంది. దీంతో పిల్లలతో గడిపే సమయం లేకుండా పోతుంది. ఇలా వాళ్లను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం దెబ్బతింటుందని, అందులోనూ టీనేజ్‌ పిల్లల విషయంలో ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణి వాళ్లు మన చేయి దాటిపోయేలా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే 7-7-7 రూల్‌ పాటించాలని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఏంటీ నియమం? తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య అనుబంధం పెంచడానికి ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

రూల్​ నియమం ఏంటి?: పిల్లలకు మంచి, చెడులు చెప్పాల్సిన బాధ్యత కచ్చితంగా తల్లిదండ్రులదే. కానీ నేటి బిజీ లైఫ్​స్టైల్​ కారణంగా పిల్లలతో మాట్లాడాటానికి కూడా టైమ్​ దొరకట్లేదు. కానీ ఎలాగైనా వీలు చేసుకుని పిల్లలతో టైమ్​ స్పెండ్​ చేయాలని.. ఇలాంటి సమయాల్లో 7-7-7 రూల్‌ వర్కవుట్​ అవుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంటే రోజులో వివిధ సమయాల్లో 21 నిమిషాలు మీ పిల్లలతో గడపడమే ఈ నియమం ముఖ్యోద్దేశమని వివరిస్తున్నారు.

రూల్​ ఎలా పాటించాలి :

  • ప్రతి రోజూ ఉదయం పూట 7 నిమిషాల పాటు పిల్లల కోసం సమయం కేటాయించాలంటున్నారు. ఆఫీస్‌కెళ్లే హడావిడి, వంట పనులు ఎన్ని ఉన్నా కనీసం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ సమయంలోనైనా పిల్లలతో కలిసి తినేలా ప్లాన్‌ చేసుకోమంటున్నారు. ఇక ఆ సమయంలో.. వాళ్ల డే ప్లాన్​? యాక్టివిటీస్​? వంటి విషయాలు మాట్లాడుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఆపై వారిని హగ్​ చేసుకుని స్కూల్‌కి, కాలేజీకి పంపిస్తే పిల్లలకు తృప్తిగా ఉంటుందని, మిస్సయిన ఫీలింగ్‌ రాదంటున్నారు.
  • స్కూల్‌కి వెళ్లొచ్చిన తర్వాత మరో 7 నిమిషాల పాటు పిల్లల కోసం సమయం కేటాయించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వారిపై అరవడం, చిరాకు పడడం కాకుండా.. వాళ్ల స్కూల్‌ విశేషాలు, చదువు గురించి అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఇక వారి అలసటను దూరం చేసేందుకు అరటిపండు, నట్స్‌, బ్రెడ్‌-పీనట్‌ బటర్‌.. వంటి స్నాక్స్‌ అందిస్తే వాళ్లు హ్యాపీ అవుతారని చెబుతున్నారు. కెరీర్‌లో, పనులతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా 'అమ్మ నాకోసం కాస్త సమయం కేటాయించింది' అని మురిసిపోతారట.
  • నిద్ర పోయే ముందు మరో 7 నిమిషాలు పిల్లలతో మనసు విప్పి మాట్లాడడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సమయంలోనే అన్ని పనులు పూర్తిచేసుకొని రిలాక్సవుతారు కాబట్టి.. వాళ్లు తమ సమస్యలు, సవాళ్ల గురించి సులభంగా బయటపెట్టగలుగుతారని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో మధ్యలో అంతరాయం కలిగించకుండా వాళ్లు చెప్పేది పూర్తిగా వినడం చేయమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ల సమస్యలేంటో తెలుసుకొనే అవకాశం దొరుకుతుందని, దాన్ని బట్టి సరైన పరిష్కార మార్గాలు సూచించగలుగుతారంటున్నారు. ఫలితంగా పిల్లలు తమ ఇంటిని సురక్షితమైన ప్రదేశంగా, తల్లిదండ్రుల్ని మంచి స్నేహితులుగా భావించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు.

ఈ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయట: 7-7-7 రూల్​ పాటిస్తూ రోజులో 21 నిమిషాలైనా టీనేజ్‌ పిల్లలకు సమయం కేటాయించగలిగితే.. ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం దృఢమవడంతో పాటు పిల్లలకూ పలు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..

  • ఈ రూల్​ను రోజూ పాటిస్తున్నట్లయితే, తల్లిదండ్రులు-పిల్లలకు మధ్య కమ్యూనికేషన్‌ పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా ఏ విషయాన్నైనా నిర్భయంగా పంచుకోగలుగుతారని, దేనికైనా సులభంగా ఆకర్షితులయ్యే వయసులో ఇది చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
  • పేరెంట్స్‌ తమ పిల్లలతో గడిపే ఈ విలువైన సమయం వల్ల ఒకరినొకరు మిస్‌ కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే పిల్లలకూ తాము ఒంటరినన్న భావన రాకుండా ఉంటుందంటున్నారు. అదే విధంగా పిల్లల్లో ఇన్​సెక్యూరిటీ దూరమై అన్ని విషయాల్లోనూ వారు ధైర్యంగా ముందుకెళ్లగలుగుతారని, ఈ మార్పు వాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఈ రూల్​ పాటించడం వల్ల ఇంట్లో ఒక క్రమశిక్షణతో కూడిన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా వారు భవిష్యత్తులో ఉత్తమ విలువలు, బాధ్యతలు నేర్చుకోవడంతోపాటు.. ఏ విషయంలోనైనా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారని పేర్కొంటున్నారు.
  • కాబట్టి పేరెంట్స్​ ఎంత బిజీగా ఉన్నా.. ఈ రూల్‌ పాటించడం వల్ల పిల్లలకు మంచి జరుగుతుందంటున్నారు. అయితే వ్యక్తిగత పనులు, ఆఫీస్‌ బాధ్యతల రీత్యా ఒక్కోసారి ఈ మూడు సమయాల్లో మీరు మీ పిల్లలకు అందుబాటులో ఉండకపోతే ఫోన్‌, వీడియో కాల్ ద్వారానైనా వాళ్లకు టచ్‌లో ఉంటే సరిపోతుందంటున్నారు.

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