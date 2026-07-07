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మీ ఇంట్లో "వాషింగ్​ మెషీన్"​ ఉందా? -దుస్తులతో పాటు వీటిని ఉతకొచ్చు - కానీ!

-ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో నిత్యావసర వస్తువుగా వాషింగ్​ మెషీన్​ - అయితే అందులో దుస్తులతో పాటు వీటిని వాష్​ చేయవచ్చట!

Things to Wash in Machine
Things to Wash in Machine (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 7:54 PM IST

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Things to Wash in Machine: దుస్తులు ఉతకడానికి ప్రస్తుతం చాలా మంది వాషింగ్​ మెషీన్​ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఫ్రంట్​ లోడ్​, టాప్​ లోడ్​ అంటూ ఆయా అవసరాల దృష్ట్యా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక వాటిలోని ఫీచర్స్​ ఆధారంగా రోజువారి దుస్తులతో పాటు బెడ్​షీట్లు వంటి వాటిని కూడా వాష్​ చేస్తున్నారు. అయితే వాషింగ్​ మెషీన్​లో దుస్తులతో పాటు మరికొన్ని వస్తువుల్ని సైతం శుభ్రం చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మరి ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • పిల్లలు ఆడుకునే సాఫ్ట్‌ టాయ్స్‌, క్లాత్‌ లేదా ఫర్‌ మెటీరియల్‌తో తయారు చేసిన బొమ్మలు త్వరగా మురికి పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మురికిని వదిలించడానికి వాటిని వాషింగ్​ మెషీన్​ ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే నేరుగా వేయకుండా మెష్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి "క్విక్‌ వాష్‌" ఆప్షన్‌ ఎంచుకుంటే మురికి పోయి శుభ్రంగా కనిపిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • కిచెన్‌లో తరచూ ఉపయోగించే స్పాంజ్‌లు, సిలికాన్‌ ట్రివెట్స్‌ (వేడి గిన్నెల అడుగున వేసే మ్యాట్‌), వేడి గిన్నెలు దింపడానికి ఉపయోగించే సిలికాన్‌ మిట్స్‌, అవెన్‌ మిట్స్‌, సిలికాన్‌ గ్లౌజులు వంటి వాటిని కూడా వాషింగ్‌ మెషీన్‌లో వేసి శుభ్రం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే వీటి కోసం మరీ వేడి నీళ్లు కాకుండా గోరువెచ్చటి నీళ్లు వచ్చేలా ముందుగా మెషీన్‌లో ఆప్షన్‌ను సెట్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మెషీన్​లో హాట్​ వాటర్​ ఆప్షన్​ లేకపోతే సోక్​(Soak) సెలెక్ట్​ చేసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
  • ప్రస్తుతం చాలా మంది లూఫా స్పాంజ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక వీటిని వాడటం వల్ల చర్మంపై ఉన్న మురికి, మృతకణాలు స్పాంజ్​లోకి చేరతాయి. కాబట్టి వీటినీ తరచూ శుభ్రం చేయాల్సిందే. ఈ క్రమంలో వీటిని మెష్‌ బ్యాగ్‌లో ఉంచి మెషీన్‌లో వేసి వాష్​ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • జుట్టుకు అప్లై చేసే హెయిర్​ ఆయిల్స్​ వల్ల హెయిర్‌ టైస్‌, హెడ్‌ బ్యాండ్స్‌, రబ్బర్‌ బ్యాండ్స్‌ యాక్సెసరీస్‌ త్వరగా జిడ్డుగా మారిపోతాయి. అయితే వీటిని కూడా మెష్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి వాషర్‌లో వేసి క్లీన్​ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:

  • కాస్త గట్టి వస్తువులు, సున్నితమైన వస్తువుల్ని జిప్‌లాక్‌ ఉన్న మెష్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి వాషర్‌లో వేసి క్లీన్​ చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా అటు అవి, ఇటు వాషింగ్‌ మెషీన్‌ డ్యామేజ్‌ కాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • పైన చెప్పినట్లు వస్తువులను శుభ్రం చేసేందుకు చాలా వరకు చల్లటి లేదా గోరువెచ్చటి నీటిని ఉపయోగించడమే మంచిదంటున్నారు. ఎక్కువ వేడి నీటిని వాడొద్దని వివరిస్తున్నారు. అలాగే క్విక్‌ వాష్‌ ఆప్షన్‌ ఎంచుకుంటే వాటి నాణ్యత దెబ్బతినకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • అలాగే అన్ని వస్తువులకు గాఢత తక్కువగా ఉండే డిటర్జెంట్‌/లిక్విడ్‌ ఉపయోగించడం ఉత్తమమని వివరిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని వస్తువుల నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటుంది. అలాంటప్పుడు వాష్‌ సైకిల్‌లో అరకప్పు వైట్‌ వినెగర్‌ వేస్తే బ్యాడ్​ స్మెల్ పోతుందని, ఇక వీటిని ఎండలో ఆరబెట్టడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, ఇతర క్రిములు తొలగిపోయి మరింత శుభ్రపడతాయంటున్నారు.
  • వీటన్నింటితో పాటు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయం.. ఆయా వస్తువుల్ని వాషర్‌లో వేసే ముందు వాటి లేబుల్‌ని పరిశీలించడం మంచిదంటున్నారు. అయితే వాషింగ్​ మెషీన్​లో వస్తువులను శుభ్రం చేసే ఫీచర్లు ఉన్నాయో, లేదో ముందే చెక్​ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు. ఫలితంగా ఆయా వస్తువులు, వాషర్‌.. రెండూ పాడవకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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వాషింగ్​ మెషీన్​లో ఏమేమి ఉతకొచ్చు
THINGS TO WASH IN MACHINE

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