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ఈ 'వాటర్ బాటిల్' ధర రూ.10 వేల పైనే! - ప్రత్యేకతలు తెలిస్తే వారెవ్వా అనాల్సిందే!

యువతలో ట్రెండీ బ్రాండ్​గా ఈ వాటర్ బాటిల్స్​ - రూ.10 వేలు పెట్టి ఎందుకు కొంటున్నారో తెలుసా?

Tumbler Water Bottle
Tumbler Water Bottle (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 12:58 PM IST

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Tumbler Water Bottle Features : నీళ్లు తాగడానికి ఓ బాటిల్ అందులో ప్రత్యేకత ఏముంటుంది? అనిపిస్తుంది. కానీ, ఇప్పుడు యువత చేతిలో కనిపిస్తున్న రంగురంగుల భారీ 'టంబ్లర్ వాటర్ బాటిల్స్' చూస్తే ఆ మాట అనలేం. ఈ వాటర్ బాటిల్ కూడా దుస్తులు, కళ్లద్దాలు, బ్యాగ్​లు, షూల్లాగే వ్యక్తిగత స్టైల్లో భాగమైపోయింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే కొన్ని కంపెనీలు వీటిని ప్రత్యేకంగా, ఆకర్షణీయంగా తయారు చేస్తున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాల కారణంగా యువతలో ట్రెండీ బ్రాండ్​గా మారిపోయాయి. ప్రస్తుతం వీటిని విలాసవంతమైన వస్తువుగా, స్టేటస్ సింబల్​గా భావిస్తున్నారు. సినీతారలు, ప్రముఖుల చేతుల్లో కూడా కనిపిస్తుండడంతో వీటికి మరింత క్రేజ్ పెరిగింది. ఇక కంపెనీ, లుకింగ్​ను బట్టి ఈ నయా స్టైల్ బాటిల్స్ ధర వచ్చేసి మార్కెట్లో రూ.10 వేల పైనే ఉంటోంది! మరి, ఈ బాటిల్స్​కు ఎందుకింత క్రేజ్? వీటిల్లో ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

స్టైల్​తో పాటు డీహైడ్రేషన్ నుంచి :

ఒకప్పుడు వాటర్ బాటిల్ తీసుకునేటప్పుడు ఎన్ని నీళ్లు పడుతాయి? ఎంతసేపు కూల్​గా ఉంటాయి? అని చూసేవారు. కానీ, ప్రస్తుతం ఆ ట్రెండ్ మారింది. ఇప్పుడు ఏ రంగు? ఏ ఎడిషన్? డ్రెస్​కు మ్యాచ్ అవుతుందా? ఏ ప్రముఖుల దగ్గర ఈ బాటిల్స్ ఉంటు న్నాయి? ఇలా చూస్తున్నారు. వాటర్ అవే వాటిని వెంట తీసుకెళ్లే సీసానే ఇప్పుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారిందంటున్నారు గ్యాడ్జెట్ లవర్స్. రోజంతా పెద్ద బాటిల్​ను పక్కన ఉంచుకోవడం వల్ల తరచూ నీళ్లు తాగాలని గుర్తొస్తుంది. పెద్ద సైజు కావడంతో పదేపదే నీరు తెచ్చుకునే అవసరం ఉండదు. ఇక వీటితో ఎండాకాలం ప్రయాణాల్లో డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉంటారు. ఈ టంబ్లర్​ను రోజుకు రెండు, మూడుసార్లు నింపి తాగితే శరీరానికి అవసరమయ్యే రోజువారీ నీరు అందుతుందట.

సీసాకు సింగారమే! :

ఈ టంబ్లర్ల క్రేజ్​లో రంగులదీ ముఖ్య పాత్రే. ఇవి పేస్టల్ షేడ్స్ నుంచి ఆకర్షణీయమైన గాఢ మైన రంగుల వరకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. సీజన్​ను బట్టి ఆయా కంపెనీలు కొత్త కలెక్షన్లు, ప్రత్యేక ఎడిషన్లను విడుదల చేస్తున్నాయి. దీంతో 'నా దగ్గర టంబ్లర్ ఉంది' అనే స్థాయి నుంచి 'నా వద్ద పలానా కలర్ టంబ్లర్ ఉంది' అనే స్థాయికి ట్రెండ్ చేరింది. వీటిని కొనడమే కాదు అందంగా అలంకరించడం ఇందులో మరో ట్రెండ్. నీళ్లు తాగే స్ట్రాకు చిన్న టాపర్స్, బాటిల్​కు పేరుతో నేమ్ ప్లేట్స్, హ్యాండిల్ యాక్సెసరీస్, బాటిల్ పౌచ్​లు ఇలా తమ అభిరుచికి తగ్గట్టు బాటిల్​కు కొత్త లుక్ ఇస్తున్నారు.

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ఈ బాటిల్స్ ప్రత్యేకతలు ఇవే :

  • ప్రస్తుతం ట్రెండీగా మారిన ఈ టంబ్లర్ వాటర్ బాటిల్స్ కింది భాగం సన్నని ఆకృతిలో కారు కప్ హోల్డర్​లో పట్టేలా ఉంటుంది.
  • కూర్చొని పనిచేసేటప్పుడు నోటితోనే సులభంగా నీళ్లు తాగడానికి వీలుగా రీయూజబుల్ స్ట్రా, లీకవకుండా పూర్తిగా మూసివేయడానికి ఫుల్ కవర్ టాప్ ఉంటుంది.
  • ప్రయాణాల్లో పెద్ద బాటిల్ అయినా పట్టుకోవడానికి వీలుగా కంఫర్ట్ గ్రిప్ హ్యాండిల్ ఉంటుంది.
  • అలాగే, వీటిల్లో డబుల్ వాల్వ్ వాక్యూమ్ ఇన్సులేషన్ సదుపాయం ఉంది.
  • ఇది నీటిని 11 గంటలపాటు కూల్​గా, ఐస్ వేస్తే రెండు రోజుల వరకు అలానే ఉంచుతుంది.
  • రీసైక్లింగ్ చేసిన బీపీఏ-ఫ్రీ స్టెయిన్​లెస్​ స్టీల్​తో ఈ ట్రెండ్ టంబ్లర్ నీళ్ల సీసాలను తయారు చేస్తారు.

వీటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

  • ప్రస్తుతం యువతతోను బాగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ టంబ్లర్ల ధరలు వచ్చేసి దాని బ్రాండ్ ఆధారంగా ఉంటున్నాయి.
  • ఉదాహరణకు స్టాన్లీ క్వెంచర్ అనే ఒరిజినల్ బ్రాండ్ 880ఎంఎల్ బాటిల్ రూ.5900-7200 వరకు, 1200ఎంఎల్ రూ.7 వేల నుంచి రూ.9800 వరకు అమ్ముతున్నారు.
  • ప్రత్యేక కలర్స్ ఉన్న బాటిల్స్ అయితే ఒక్కో దాని ధర రూ.10 వేల పైమాటే! దీనికి డూప్లికేట్లు, మిగతా కంపెనీల టంబ్లర్ల ధరలు రూ.1500 వరకు ఉంటున్నాయి.

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