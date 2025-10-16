ETV Bharat / offbeat

DJ సౌండ్​కి కూలిన బిల్డింగ్! - మనుషులు, జంతువుల్లో ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా?

మితిమీరుతున్న డీజే శబ్దాలు - బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్, కార్డియాక్ అరెస్ట్ ప్రమాదం ఉందంటున్న నిపుణులు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Dj Sound Effets : డీజే శబ్దాలకు మనుషులు, జంతువులే కాదు గోడలు కూడా బద్దలవుతున్నాయి. డీజే సౌండ్​ ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలో ఓ భవనం కూలిపోయింది. నందన్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా డీజే ఏర్పాటు చేయగా శబ్దం తాకిడికి శిథిల భవనం ముందువైపు గోడ కూలి ఆరుగురు గాయపడ్డారు. డీజే శబ్దాల వల్ల జరిగే అనర్ధాలేమిటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.

వివాహాలు, శుభకార్యాలు, గణేశ్ నిమజ్జనోత్సవాల సందర్భంగా డీజేలు పెట్టడం సర్వ సాధారణమైపోయింది. కానీ, ఈ మితిమీరిన శబ్దాలు ఎన్నో ప్రాణాలమీదికొస్తున్నాయి. అప్పటి వరకు సంతోషంతో డ్యాన్స్‌ చేస్తున్నవారు ఉన్నట్లుండి కుప్పకూలిపోతుండగా, శబ్దాల హోరుకు వృద్ధులు, పలు సందర్భాల్లో యువకులు కూడా ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. విజయనగరం బొబ్బాదిపేటలో ఇటీవల గణేశ్ ఉత్సవాల్లో డీజే ముందు డాన్స్ చేస్తూ హరీశ్‌ (22) మృతి చెందాడు. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా లంకశెట్టిపేటలోనూ డీజే ముందు డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ఓ వ్యక్తి (31) కుప్పకూలాడు. కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ పట్టణంలో డీజే ముందు డాన్స్ చేస్తూ మరో వ్యక్తి గుండెపోటుతో కన్నుమూశాడు.

అధ్యయనంలో తేలిన అంశాలివి

డీజే శబ్దాల ప్రభావంపై జర్మనీలోని మెయిన్జ్‌ వర్సిటీ మెడికల్‌ సెంటర్‌ షాకింగ్ ఫలితాలు వెల్లడించింది. డీజే నిర్వాహకులు మొదలుకుని సంబరాల్లో పాల్గొనే యువకులు, వయస్సు మళ్లిన దాదాపు 15 వేల మందిపై అధ్యయనం చేసింది.

  • భారీ స్పీకర్లు, డీజే శబ్దాల సంగీత శబ్దం నిర్దిష్ట పరిమితి దాటితే గుండె లయ మారుతోందని తేల్చింది.
  • అతిగా శబ్దాలు వినేవాళ్లు మానసిక ఒత్తిడికి సైతం గురవుతున్నట్లు తెలిపింది.
  • డీజే శబ్దాలతో ఒత్తిడి, బీపీ, గుండె కొట్టుకోవడం అమాంతం పెరుగుతాయని, రక్తపోటు పెరిగి మెదడులోని నరాలు చిట్లి బ్రెయిన్‌స్ట్రోక్‌తో చనిపోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది.
  • నరాలు దెబ్బతిని పక్షవాతం బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది.
  • హార్ట్ బైపాస్‌ సర్జరీ చేయించుకున్న వారు, స్టంట్స్‌ వేయించుకున్న వారికి కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ ప్రమాదం ఉంటుంది.
  • వంద డెసిబుల్స్‌ పైగా శబ్దాన్ని ఎక్కువ సమయం వింటే చెవి సమస్యలు తప్పవని, వినికిడి సమస్యలతో మొదలవుతుందని జర్మనీలోని మెయిన్జ్‌ వర్సిటీ మెడికల్‌ సెంటర్‌ వెల్లడించింది.

చిన్న పిల్లల్లో పలుచని చెవి అంతర పొరలు చిట్లిపోయి శాశ్వత వినికిడి లోపానికి కారణం వస్తుందని విశాఖ కేజీహెచ్‌ గుండె వ్యాధుల విభాగ విశ్రాంత ఆచార్యులు డాక్టర్‌ జి.వి.రెడ్డి వెల్లడించారు.

గర్భంలో శిశువులకు సైతం

డీజే శబ్దాలు గర్భిణులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. శబ్ద కాలుష్యంతో అబార్షన్‌ జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయట. మనకు గుండె దడ వచ్చినట్లుగా గర్భంలో శిశువులకూ అలాంటి ప్రమాదం ఉంటుందట. ఈ నేపథ్యంలో గర్భిణులు నాలుగో నెల నుంచి డీజే శబ్దాలకు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

పర్యావరణం, జంతువులపైనా ప్రభావం

శబ్ద కాలుష్యం జంతువులు, పక్షులపైనా దుష్ప్రభావం చూపుతున్నాయి. డీజే శబ్దాలకు కుక్కలు, పశువులు, మేకలు, కోళ్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తాయి. ఇటీవల హైదరాబాద్ సమీపంలోని ఓ రిసార్ట్​లో డీజే పెట్టడం వల్ల సమీపంలోని ఫాంలో కోళ్లు చనిపోవడం గమనార్హం.

బలహీన కట్టడాలు కూలిపోతాయి

శబ్ద తరంగాల ప్రభావం "రీసౌండ్" ఎఫెక్ట్​తో భవనాల్లోనూ ప్రకంపనలు వస్తాయి. దీంతో పాతవి, అప్పటికే శిథిలావస్థకు చేరిన గోడలు, బలహీన కట్టడాలు కుప్పకూలేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయని కర్నూలు క్లస్టర్‌ వర్సిటీ భౌతికశాస్త్ర అధ్యాపకురాలు డాక్టర్‌ పద్మావతి చెప్పారు. నంద్యాల జిల్లా కోవెలకుంట్ల సంతపేటలో ఓ మట్టిమిద్దె కూలిపోవడానికి డీజే శబ్దాల తీవ్రతే కారణమని ఉదహరించారు.

రక్షణగా వీటిని వాడొచ్చు

తీవ్రస్థాయి శబ్దాలు చెవుల్లోకి వెళ్లకుండా సిలికాన్‌ లేదా ఫోమ్‌తో తయారు చేసిన ఇయర్‌ ప్లగ్స్‌ ఉంటాయి. ఇవి డీజే శబ్దాలను చెవి లోపలకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటాయి. చెవులను మొత్తం కప్పేందుకు "ఇయర్‌ మప్స్‌", వీటితో పాటు మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన మ్యూజిషియన్‌ ఇయర్‌ ప్లగ్స్‌ శబ్దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించకుండా, క్లియర్‌గా సౌండ్‌ వినిపించేలా వీటిని డిజైన్‌ చేశారు.

