ఇంట్లో పెట్స్ ఉన్నాయా? - గార్డెనింగ్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
మీకు గార్డెనింగ్ అంటే ఇష్టమా? - ఒకవేళ మీ ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉంటే తోటపని విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!
Published : June 2, 2026 at 7:16 PM IST
Pet Friendly Gardening Tips: గార్డెనింగ్.. కొందరికి అభిరుచి అయితే, మరికొందరికి ఆహ్లాదం. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని బట్టి చిన్న పాటి ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు. ప్లేస్ లేకపోతే ఇండోర్ మొక్కల్ని పెంచుకుంటుంటారు. అయితే పెట్స్ పెంచుకునేవారు గార్డెనింగ్ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా అటు పెంపుడు జంతువులకు, ఇటు మొక్కల పెంపకానికి ఎటువుంటి ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు. మరి, ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆ మొక్కలు వద్దు!: చాలా మంది ఇంటికి మంచి లుక్ వచ్చేందుకు లోపల, బయట కొన్ని మొక్కలు పెంచుతుంటారు. అయితే వీటిలోనూ పెంపుడు జంతువులకు హాని కలిగించే మొక్కలు కొన్ని ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, విషపూరితం కాని మొక్కలకు ప్రాధాన్యమివ్వడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంటిని అందంగా, ఆహ్లాదంగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు.
పెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా: ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నా కాసేపు అలా పచ్చని గార్డెన్లో గడిపితే మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంటుంది. అందుకే ఇంటి గార్డెన్లో లేదంటే బాల్కనీలో మొక్కల వద్ద కాసేపు సేదదీరుతుంటాం. అయితే మనకే కాదు.. పెట్స్కీ మానసిక ప్రశాంతత అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వాటి కోసమూ గార్డెన్లో ప్రత్యేకంగా పచ్చటి గడ్డితో కూడిన చిన్న ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటున్నారు. అవసరమైతే ఆ గడ్డి చుట్టూ ఓ ఫెన్స్ని కూడా అమర్చవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇక రోజూ కాసేపు వాటిని అక్కడ తిప్పడం, వాటితో ఆడుకోవడం వంటివి చేస్తే పెట్స్ మరింత యాక్టివ్గా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
వాటికి దూరంగా: గార్డెనింగ్లో భాగంగా మనం వివిధ రకాల పరికరాలను ఉపయోగిస్తుంటాం. మొక్కల కొమ్మలు, ఆకులు కత్తిరించడం, మట్టి తవ్వడం లాంటి పనుల కోసం పదునైన, ఫోర్క్ లాంటి పరికరాల్ని వాడుతుంటాం. అయితే పని పూర్తయ్యాక వీటిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయడం వల్ల.. పెట్స్కు హాని కలిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి వాటిని పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉంచడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే లాన్ కట్టర్, లాన్ మూవర్ వంటి బరువైన పరికరాల్ని కూడా దూరంగా ఉంచాలని చెబుతున్నారు.
కంటెయినర్ గార్డెన్: కుక్కలు, పిల్లులు వంటి కొన్ని రకాల జంతువులు పదే పదే మట్టి తవ్వుతుంటాయి. అందుకే ఇలాంటప్పుడు "కంటెయినర్ గార్డెన్"కు ప్రాధాన్యమివ్వమంటున్నారు నిపుణులు. అంటే చిన్న చిన్న కుండీలు, బాక్సులు, వేలాడే పూల కుండీల్లో ఆయా మొక్కల్ని పెంచుకోవడమన్నమాట! అలాగే ఖాళీ స్థలం ఉన్న వారు.. కొంత ప్రదేశంలో ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో మట్టి నింపుకొని మొక్కలు పెంచుకోవచ్చంటున్నారు. ఇలాంటి పద్ధతుల వల్ల స్థలం ఆదా అవుతుందని.. పెట్స్ మట్టి తవ్వకుండా, తద్వారా మొక్కలు డ్యామేజ్ కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.
రసాయనాలు వద్దు: పెంపుడు జంతువులున్న వారు గార్డెనింగ్లో భాగంగా విషపూరితం కాని మొక్కల్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా.. వాటి సంరక్షణ కోసం వాడే ఎరువుల విషయంలోనూ పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే కెమికల్స్ కలిగిన క్రిమిసంహారకాలు వాడడం వల్ల అటు మొక్కలకు, ఇటు పెట్స్కు హాని కలిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి సహజ ఎరువుల్ని వేయడమే ఉత్తమం అంటున్నారు. ఇందుకోసం కిచెన్ వ్యర్థాలతో కంపోస్ట్ ఎరువును తయారుచేసుకోవచ్చని.. లేదంటే బయట మార్కెట్లో దొరికే నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్నీ వాడొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
