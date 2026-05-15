రైలు ప్రయాణికుల "చట్టబద్ధమైన హక్కులు" - మీకు తెలుసా?

Passengers Rights While Travelling in Train
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 11:30 AM IST

Passengers Rights While Travelling in Train : బైక్​, కారు, బస్సులు ఇలా ఎన్ని ఉన్నా రైల్లో ప్రయాణాలు చేసే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతుంది. దూర ప్రాంతాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు వెళ్లేందుకు చాలా మంది రైలు జర్నీకే ఓటేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా సమయం ఆదా, ఖర్చు తక్కువ ఉండటంతో మెజార్టీ పీపుల్​ దీనినే ఎంచుకుంటారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే భారతీయ రైల్వే కూడా ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఎన్నో సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే, రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అయినా కూడా వాటిని ఓర్చుకుంటూనే ప్రయాణం సాగిస్తుంటారు. కానీ ఇకపై ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకున్న హక్కులు ఉపయోగించుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రయాణాలు చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి ప్యాసింజర్స్​కు చట్టపరంగా ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఈ హక్కు టీటీఈకి లేదు: దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు రెండు మూడు నెలల ముందుగానే స్లీపర్​, ఏసీ కోచ్​లలో ప్రయాణించేందుకు టికెట్​ రిజర్వేషన్​ చేయించుకుంటారు. అయితే, రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం టికెట్‌ రిజర్వేషన్‌ చేయించుకున్న వారిపై రైల్వే అధికారులు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అనుచితంగా ప్రవర్తించకూడదని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వారిని కోచ్‌ నుంచి బయటకు పంపే హక్కు ట్రావెలింగ్‌ టికెట్‌ ఎగ్జామినర్‌ (TTE)కి కూడా లేదని.. ఒకవేళ అలాంటి సందర్భం ఎదురైతే వెంటనే రైల్వే హెల్ప్‌లైన్ నెంబర్‌ 139 కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.

ఆ సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేయొచ్చు: ప్రయాణికులకు కొన్ని సార్లు అసౌకర్యం కలుగుతుంది. సీటు నీట్​గా లేకపోవడం, కోచ్‌లో ఇచ్చిన దుప్పట్లు మురికిగా ఉండటం, కోచ్‌లు మురికిగా ఉండటం, ఏసీ వర్క్​ చేయకపోవడం, ఫోన్‌ ఛార్జింగ్‌ స్లాట్‌ పని చేయకపోవడం, ఆహారం బాగోలేకపోవడం లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వీటిపైనా రైల్వే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసే హక్కు ప్రయాణికుడికి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

139కి కాల్​ చేసే వెసులుబాటు : రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్టేషన్స్​లో కొందరు గుంపుగా ఎక్కి.. మద్యం, సిగరెట్లు తాగడం, పెద్ద శబ్దంతో పాటలు పెట్టడం, దుర్భాషలాడటం వంటి పనులు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాటిని చాలా మంది భరిస్తూనే జర్నీ కొనసాగిస్తుంటారు. అయితే, అటువంటి పరిస్థితులను భరించాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. ఇబ్బంది అనిపిస్తే వెంటనే 139కు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. లేదంటే మీరు ఉన్న దగ్గరలో రైల్వే పోలీసులు ఉంటే వారికి నేరుగా సమస్యను చెప్పొచ్చు. అయితే, టోల్‌ఫ్రీ నెంబర్‌కు ఫోన్‌ చేసి చెప్పడమే ఉత్తమమని.. కంప్లైంట్​ రిజిస్టర్​ కావడంతో పాటు సమస్య కూడా తొందరగా పరిష్కారమవుతుందని చెబుతున్నారు.

ఆ సమయంలో టికెట్​ చెకింగ్​ నిషేధం: ప్రయాణం సమయంలో ప్యాసింజర్స్​ నిద్రకు భంగం వాటిల్లుతుందనే కారణంతో స్లీపర్, ఏసీ కోచ్‌లలో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు టికెట్ తనిఖీపై రైల్వే శాఖ నిషేధం విధించింది. మీకు కేటాయించిన సీట్లో మీరున్నప్పటికీ.. నిషేధిత సమయంలో టీటీఈ వచ్చి నిద్రలేపి మరీ టికెట్‌ గురించి ఆరా తీస్తుంటే.. అతడిపైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చంటున్నారు. అయితే, రాత్రి 10 గంటల తర్వాత రైలు ఎక్కినా, లేదంటే మధ్య స్టేషన్లలో మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తే ఈ నియమం వర్తించదని.. ఈ సందర్భంలో టీటీఈ మీ టికెట్‌ను ఒకసారి తనిఖీ చేయొచ్చంటున్నారు.

వైద్య సదుపాయాలు: ప్రయాణం మధ్యలో ఏదైనా కారణం చేత అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తితే చాలా మంది కంగారు పడుతుంటారు. కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేకుండా వెంటనే టీటీఈని సంప్రదించవచ్చని అంటున్నారు. ఒకవేళ అప్పటికీ స్టేషన్‌లోనే ఉంటే స్టేషన్‌ సూపరింటెండెంట్‌కు పరిస్థితి వివరించవచ్చని.. ఆ సమయంలో రైల్వే డాక్టర్స్​ మీకు ప్రథమ చికిత్స అందిస్తారంటున్నారు. అవసరమైతే వాళ్లే దగ్గర్లోని ఆస్పత్రికి తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తారని చెబుతున్నారు. రైలులో ఉన్నప్పుడు వైద్య సాయం అవసరమైతే.. తర్వాతి స్టేషన్‌లో తక్కువ ఖర్చుతోనే వైద్య చికిత్స ఏర్పాట్లను కూడా చేస్తారని వివరిస్తున్నారు.

లగేజీని దాచుకోవచ్చు : ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో క్లాక్‌రూమ్‌లు, లాకర్లు ఉంటాయి. వాటిలో గరిష్ఠంగా నెల రోజుల పాటు లగేజీని దాచుకునే హక్కు ప్రయాణికులకు ఉంటుంది. అయితే, ముందస్తుగానే అందుకు తగిన డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

