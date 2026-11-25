Tirumala : 'శ్రీవారి'కి అలంకరించే నగలివే! - ఆభరణాలు' ఎన్ని టన్నులు ఉంటాయంటే!
Tirumala Lord Venkateshwara Ornaments : అభిషేకం నుంచి ఉత్సవాల వరకు - తిరుమల శ్రీవారికి అలంకరించే ఆభరణాల పేర్లు, విశిష్టతలు ఇలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:28 PM IST
సప్తగిరులపై కొలువుదీరిన ఆ ఏడుకొండల స్వామి వైభవం వర్ణించేందుకు మాటలు చాలవు. రాజుల కాలం నుంచి నేటి వరకు శ్రీవారికి ఎంతో మంది బంగారు, వెండి ఆభరణాలు, వజ్రాలు, వైడూర్యాలు కానుకలుగా సమర్పించారు. భక్తుల కానుకలతో శ్రీనివాసుడి స్వర్ణ వైభవం దినదినాభివృద్ధి చెందుతోంది. తాజాగా తిరుమల శ్రీవారికి ఓ పారిశ్రామికవేత్త 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను భారీ కానుకగా అందించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీవారి ఆభరణాల చరిత్ర, నిత్య, ఉత్సవ అలంకరణల విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
శతాబ్దాల నాటిది :
తిరుమల శ్రీవారికి ఆభరణాలను సమర్పించే సంప్రదాయం శతాబ్దాల నాటిది. శాసనాల్లో లభించిన సమాచారం ప్రకారం పల్లవరాణి సామవై మొదలుకొని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, వెంకటగిరి, మైసూర్, మరాఠా రాజులతోపాటు చాలా మంది సంపన్నులు, సామాన్య భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకుంటూ వేంకటేశ్వరుడికి ఆభరణాలు అందించారు. నేటి కాలంలోనూ స్వామి వారికి విలువైన కానుకలు అందుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా నవంబర్ 26న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఓ పారిశ్రామికవేత్త 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను టీటీడీకి విరాళంగా అందించనున్నారు. ఆ ఆభరణాల విలువ రూ.160 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. అంతేకాదు, టీటీడీ చరిత్రలో వేంకటేశ్వరస్వామికి భక్తులు ఇచ్చిన కానుకల్లో ఇదే అతి పెద్దదని టీటీడీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆభరణాల చరిత్ర ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
శ్రీవారి ఆభరణాలు ఎన్ని టన్నులంటే?
1933లో టీటీడీ ఆవిర్భావం నుంచి నేటి వరకు భక్తులు అత్యంత విలువైన ఆభరణాలను తయారు చేయించారు. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి 11 టన్నులకుపైగా బంగారు, 10 టన్నుల వెండి ఆభరణాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీటితో పాటు టీటీడీ పేరిట దాదాపు 12 టన్నుల బంగారం బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లుగా నిక్షిప్తమై ఉంది.
తిరుమలలో శ్రీవారు ఏం ఆరగిస్తారు? - ఏ సమయంలో ఏ నైవేద్యం సమర్పిస్తారు?
ఒకే దాత నుంచి 45 రకాల ఆభరణాలు :
టీటీడీ హిస్టరీలోనే అత్యంత భారీ విరాళంగా నిలవనున్న 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను ఒకే దాత చేయించడం ఇదే మొదటిసారి. శ్రీవారి అలంకరణలో వాడే శంఖుచక్రాలు, భుజకీర్తులు, వడ్డాణం, నాగాభరణం, కటి వరద హస్తాలు, పీతాంబరం, హారాలు, అందెలు, పద్మపీఠం తదితర 45 రకాల ఆభరణాలను చెన్నైలోని ఓ దుకాణంలో రెడీ చేయించారు. 9 సెట్లుగా ఉన్న ఈ ఆభరణాలను నవంబర్ 25న తిరుపతికి తరలించి, మరుసటి రోజు ఉదయం తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో టీటీడీ అధికారులకు అందిస్తారు.
నిత్యం 40 రకాలు :
- శ్రీవారికి రోజూ 40 రకాల ఆభరణాలతో నిత్య అలంకరణ చేస్తారు. సాధారణ రోజుల్లో వేసే ఈ నిత్యకట్ల నగలతో పాటు, పండుగలు, ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో వజ్రాలు, వైడూర్యాలు, నవతర్నాలు పొదిగిన విశేష ఆభరణాలను స్వామివారికి అలంకరిస్తారు.
- ప్రతివారం జరిగే అభిషేకం తర్వాత మూలమూర్తికి సహస్రనామాల మాల, పచ్చలు పొదిగిన కంఠాభరణం, వక్షస్థల లక్ష్మి, లక్ష్మీహారాలను ఎల్లప్పుడూ అలంకరిస్తారు. వీటికి తోడు, సందర్భానుసారంగా చేసే అలంకారానికి తగ్గట్లుగా మరో 3 జతల ఆభరణాలను ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉంటారు.
- మూలమూర్తికి 150కి పైగా, మలయప్పకు 400కుపైగా, మూలమూర్తి అలంకరణకు 150 రకాలకు పైగా నగలను, ఉత్సవమూర్తులైన శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామికి నాలుగు వందల రకాలకుపైగా నగలను వాడుతున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు చెబుతున్నారు.
- స్వామివారి ఖజానాలో 6 కిరీటాలు, 20 ముత్యాల హారాలు, 50 కాసుల దండలు ఉండగా, ఉత్సవ విగ్రహాలకు 7 కిరీటాలున్నాయి. వీటిలో వజ్రాల కిరీటం, గద్వాల మహారాణి సమర్పించిన కిరీటం, ఆకాశరాజు కిరీటాలు అత్యంత ముఖ్యమైనవి.
- సువర్ణ పద్మపీఠం, పాదాలు, ఉదరబంధం, పులిగోరు, యజ్ఞోపవీతం, తులసీ పత్రహారం, 4 కిలోల చతుర్భుజ లక్ష్మీహారం, దశావతార హారం, 32 కేజీల సహస్రనామ హారం, సూర్య కటారి(ఖడ్గం), కటి వరద హస్తాలు, నాగాభరణాలు, భుజకీర్తులు వంటి ఎన్నో అపురూప ఆభరణాలు స్వామివారికి అలంకరిస్తారు. అలాగే, అభిషేక ఉత్సవ టైమ్లో బంగారు పాత్రలను ఉపయోగిస్తారు.
- ఉత్సవ సమయాల్లో మలయప్ప స్వామిని రత్నకిరీటం, మేరు పచ్చ, రత్నాలు పొదిగిన శంఖుచక్రాలు, రత్నాల కర్ణపత్రాలు, రత్నాల కటి వరద హస్తాలు, 7 కిలోల రత్నాల మకర కంఠి, బంగారు వస్త్రాలతో ఎంతో అందంగా ముస్తాబు చేస్తారు.
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