పాలు పొంగడం నుంచి క్లీనింగ్ లిక్విడ్స్ వరకు - ఈ చిన్న తప్పులతో 'పెద్ద ముప్పు' జాగ్రత్త!
Essential Home Safety Tips : ఇల్లే కదా అని వీటి విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారా? - ఆ పొరపాట్లతో ప్రాణాలకే ముప్పు అని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : November 19, 2026 at 6:07 PM IST
మనకు అన్నింటి కంటే సురక్షితమైన ప్రదేశం ఇల్లే అనుకుంటాం. కానీ, ఇంట్లో నిత్యం చేసే సాధారణ పనుల్లో చూపించే చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా ఒక్కోసారి పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వంటగదిలో, ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల వాడకంలో జరిగే చిన్న పొరపాట్లు ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు. మరి, మనల్ని, కుటుంబాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన ఆ ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ టైమ్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేయడం బెటర్ :
కిచెన్లో మనం తరచుగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే, స్టవ్పై పాలు, పప్పు లేదా ఏదైనా వంటకం పెట్టి 'అలా వెళ్లి ఇలా వచ్చేస్తాను' అనుకోవడం. ఈలోగా ఏదైనా ఫోన్ వస్తే మాట్లాడడమో లేదా మరేదైనా పనిలో నిమగ్నమవ్వడమో జరిగితే, పొయ్యి మీద వంట ఉందన్న విషయాన్నే మర్చిపోతుంటాం. దీనివల్ల స్టవ్పై ఉన్నవి మాడిపోయి పొగలు రావడం లేదా మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా కడాయిలో ఆయిల్ వేడెక్కుతున్నప్పుడు ఇలా నిర్లక్ష్యంగా వదిలేయడం మరింత ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, కిచెన్లోంచి అలా పక్కకి వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెళ్లడం ఎంతో సురక్షితం అంటున్నారు.
పూజ కోసమో, సువాసన కోసమో లేదా కరెంట్ పోయినప్పుడు వెలుతురు కోసమో మన ఇళ్లలో దీపాలు, కొవ్వొత్తులు, అగరుబత్తీలు వెలిగించడం చాలా సాధారణ విషయం. అయితే, వీటి విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా ఒక్కోసారి అగ్నిప్రమాదాలకు దారితీయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వీటిని వెలిగించినప్పుడు కిటికీ తెరలు, కాగితాలు, దుస్తులు వంటి త్వరగా మండే వస్తువులకు దూరంగా ఉంచాలి. అలాగే, చిన్న పిల్లలు, పెంపుడు జంతువులు వాటిని తాకకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. వీటన్నింటితో పాటు ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికీ అగ్నిప్రమాదాల పట్ల అవగాహన కల్పించడం కూడా అవసరమని సూచిస్తున్నారు.
జారిపడతారు జాగ్రత్త!
ఇళ్లలో తరచుగా జరిగే సాధారణ ప్రమాదాలలో కాలు జారిపడటం కూడా ఒకటి. ముఖ్యంగా ఇంట్లోని వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు ఇలాంటి ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. నేలపై నీళ్లు పడినా లేదా నూనె ఒలికినా, నడిచే దారిలో చెల్లాచెదురుగా వస్తువులు ఉంచినా ప్రమాదం జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఇంటి గచ్చును ఎప్పుడూ పొడిగా, శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణుల. అలాగే, నడిచే దారుల్లో బొమ్మలు, ఇతర వస్తువులను అడ్డుగా వదిలేయకూడదు. ముఖ్యంగా బాత్రూమ్, కిచెన్ వంటి తడి ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో జారకుండా ఉండే మ్యాట్లను ఉపయోగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
వీటిని పిల్లలకు దూరంగా ఉంచాలి :
ఇంటిని శుభ్రం చేయడానికి మనం రకరకాల క్లీనింగ్ లిక్విడ్లు, క్రిమిసంహారక మందులు, ఇతర రసాయనాలను వాడుతుంటాం. అయితే వీటిని వాడిన తర్వాత నిర్లక్ష్యంగా ఎక్కడపడితే అక్కడ వదిలేస్తే, పిల్లలు పొరపాటున తాకడం, తాగడం వంటివి చేసే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఇలాంటి హానికర పదార్థాలను ఎప్పుడూ చిన్నారులకు అందకుండా ఎత్తైన ప్రదేశాలలో లేదా తాళం వేసిన అల్మారాలో భద్రపరచడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే, ఆహారపదార్థాలు, తాగునీటికి దూరంగా నిల్వ చేయాలి. ఇక వీటిని వాడేటప్పుడు ఉత్పత్తిపై ఉన్న సూచనలు ఫాలో అవ్వాలి. గాలి, వెలుతురు సరిగ్గా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఇవి వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఇల్లు అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో రకరకాల ఫర్నిచర్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అయితే, కేవలం అందానికే కాకుండా వాటి అమరికలో కుటుంబ భద్రతకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా బరువైన అల్మరాలు, పుస్తకాల అరలు వంటివి గోడలకు గట్టిగా బిగించాలి. షెల్ఫ్లు, డ్రాల్లో పరిమితికి మించిన బరువైన వస్తువులు పెట్టొద్దు. పదునైన అంచులు ఉన్న టేబుళ్లు, ఇతర వస్తువుల విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత బాధపడటం కంటే, ముందుగానే ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మనతో పాటు కుటుంబానికి ఎంతో మేలు అంటున్నారు నిపుణులు.
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