వాహనాలకు "ఎల్ఈడీ లైట్లు" యూజ్ చేస్తున్నారా? - రూల్స్ ఫాలో కాకపోతే షాక్ తప్పదు!
-హైబీమ్ లైట్లను వాడటంలో అవగాహన లేకుంటే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం - నేరుగా కంటిపై పడటంతోనే ముప్పు వాటిల్లుతుందన్న నిపుణులు!
Published : October 6, 2026 at 2:48 PM IST
LED and High Beam Lights: చీకటి పడినప్పుడు బయటికి వచ్చామంటే చాలు.. ఆటోలు, లారీలపై ఎల్ఈడీ లైట్లు ఓ వెలుగు వెలుగుతుంటాయి. వాహనానికి ముందూ, వెనుకా జిగేల్ జిగేల్మంటూ ఎదురుగా, వెనుక వచ్చే వాహనదారులకు చుక్కలు చూపిస్తాయి. ఈ లైట్ల కారణంగా రాత్రి వేళ ప్రయాణాలు చేయాలంటే కాస్త కష్టమే అని, ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించకపోవడం వల్ల యాక్సిడెంట్లతో పాటు ఇతర సమస్యలూ తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి కాంతి విన్యాసాలు చట్ట విరుద్ధం కూడా అని చెబుతున్నారు. అసలు ఈ లైట్ల కారణంగా ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏంటి? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయో? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అలంకరణ పేరుతో వాహనాలకు ఏర్పాటు చేస్తున్న ఎల్ఈడీ లైట్ల నుంచి వచ్చే కాంతి ఇతర వాహనదారులను ముప్పుతిప్పలు పెడుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎల్ఈడీలతో వెళ్లే వాహనం వెనక వెళ్లడానికి ఎవరూ సాహసించడం లేదంటే ఆ కష్టం ఎంతలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ దీపాల వల్ల కంటికి సంబంధించి అనేక సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
సమస్యలేంటంటే:
- సాధారణంగా బ్లూలైట్ను అంబులెన్స్లపై చూస్తుంటాం. రక్షణ, అగ్నిమాపక తదితర కొన్ని రకాల ప్రత్యేక వాహనాలపైనా ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. కానీ, ప్రస్తుతం నగరాల్లో తిరిగే ఆటోలు, లారీలు, కార్లకు వీటిని అమర్చుతున్నారని.. ఎల్ఈడీల నుంచి వచ్చే నీలి కాంతి కొన్ని సెకన్లపాటు కంటి చూపును నిలిపివేస్తుందంటున్నారు. ఈ సమస్యను బ్లైండింగ్ గ్లేర్ లేదా డిజేబిలిటీ గ్లేర్గా పిలుస్తారంటున్నారు.
- ఎల్ఈడీ నుంచి వెలువడే కాంతి కన్నుపై పడితే కంటిపాప కుంచించుకుపోతుందని చెబుతున్నారు. దీంతో ఒక్కసారిగా చూపు మందగిస్తుందని, కొన్ని క్షణాలపాటు కళ్లు స్పష్టంగా కనిపించవంటున్నారు. ప్రధాన రహదారులు, ట్రాఫిక్లో ఈ సమస్య ఏర్పడితే ప్రమాదాలు కూడా సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. కంటి నరాలు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవడం వల్ల అలసట, తలనొప్పి వస్తుందని, మైగ్రేన్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారిలో ఇబ్బందులు పెరుగుతాయంటున్నారు.
- నీలి రంగుతో కూడిన వెలుగు గాలిలో ఎక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యంతో విచ్ఛిన్నమవుతుందని, కంటి గుడ్డులోపల కూడా ఇదే విధమైన ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు. దీంతో ఎదురుగా ఉన్న దృశ్యం కనిపించదని.. మబ్బు పట్టినట్లు కనిపిస్తుందంటున్నారు. నీలి రంగును తరచూ చూస్తుంటే నిద్ర పట్టడానికి కారణమైన మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి ఆగిపోతుందని.. దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి, అలసట, కళ్ల మంటలు వస్తాయంటున్నారు.
మోటారు వాహనాల చట్టం ఏం చెబుతోంది:
- వాహనానికి ముందు వైపు ఉండే హెడ్లైట్ తెలుపు లేదా పసుపు రంగులో మాత్రమే ఉండాలని చట్టం చెబుతుందంటున్నారు. నీలి రంగుతో పాటు ఏ ఇతర లైట్ల వినియోగానికీ అనుమతి లేదంటున్నారు.
- వాహన కంపెనీ ఇచ్చిన లైట్లకు బదులు నీలి కాంతికి సంబంధించిన ఎల్ఈడీలు, హై ఇంటెన్సిటీ లైట్లను అమర్చడం చట్ట విరుద్ధం అంటున్నారు.
- వాహనాల బంపర్లు, టాప్పైన అదనపు ఎల్ఈడీలు అమర్చి రంగులు వెదజల్లే విన్యాసాలు కూడా నిషిద్ధమే అని చెబుతున్నారు.
- మోటారు వెహికిల్ చట్టం కింద ఫైన్ విధిస్తారని, పోలీస్, ఎంవీఐ అధికారులు చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు.
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