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"కిచెన్​లో పనులు" ఎంతకీ పూర్తి కావడం లేదా? - ఈ వస్తువులతో సమస్య సాల్వ్​!

- వంట గదిలో మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి! - పనులు చాలా వేగంగా పూర్తయిపోతాయ్!

Best Useful Products for Kitchen
Best Useful Products for Kitchen (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 5:31 PM IST

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Best Useful Products for Kitchen: మహిళలు ఎక్కువ సమయం శ్రమించేది వంటగదిలోనే. కుకింగ్​తో పాటు కిచెన్​ను క్లీన్​గా ఉంచుకోవడం పెద్ద టాస్క్​. ఈ క్రమంలోనే కిచెన్​ గట్టు, స్టవ్​, సింక్​ను పదేపదే శుభ్రం చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కిచెన్​లో పనిని కొంచెం తగ్గించుకునేందుకు కొన్ని వస్తువులు సహకరిస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇవి ఇంట్లో ఉంటే పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. ఈ వస్తువులను ఉపయోగించి స్టవ్​, టైల్స్​ను నీట్​గా ఉంచుకోవడంతోపాటు జిడ్డు కూడా వదిలించుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. మరి, కిచెన్​లో ఉపయోగపడే ఆ వస్తువులు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బేకింగ్‌ సోడా-వెనిగర్‌: వంటింటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి నిమ్మరసం, బేకింగ్‌ సోడా, వెనిగర్‌ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కిచెన్​ గట్టు, స్టవ్, టైల్స్‌ మీద పేరుకుపోయిన జిడ్డును వదిలించడానికి ఇవి చక్కగా ఉపయోగపడతాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జిడ్డుగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కొద్దిగా బేకింగ్‌ సోడా వేసి, ఆపై వెనిగర్‌ చల్లి కాసేపటి తర్వాత తుడిస్తే జిడ్డు మాయమవుతుందంటున్నారు. ఇక సింక్‌లో పేరుకుపోయే వ్యర్థాల వల్ల వచ్చే వాసనలను పోగొట్టడానికి వేడి నీటిలో కొద్దిగా వెనిగర్‌ కలిపి పోస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

మైక్రోఫైబర్‌ క్లాత్‌లు: కిచెన్‌ క్లీనింగ్‌ను సులభం చేయడానికి మార్కెట్లో వచ్చిన అద్భుతమైన ఉత్పత్తుల్లో మైక్రోఫైబర్‌ క్లాత్‌లూ ఒకటి అంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఎలాంటి స్క్రాచ్‌లు పడకుండా తేమను చాలా వేగంగా పీల్చుకుంటాయంటున్నారు. ఇక సింక్‌ ఏరియాను ఎప్పటికప్పుడు నీరు నిలవకుండా క్లీన్‌ చేయడానికి సిలికాన్‌ వైపర్స్‌ చక్కగా ఉపయోగపడతాయని వివరిస్తున్నారు.

ఫుడ్‌గ్రేడ్‌ బ్లాటింగ్‌ షీట్స్‌: పకోడీలు, వేపుళ్లు వంటి వేయించిన స్నాక్స్‌ నుంచి అదనపు నూనె పీల్చుకోవడానికి ఈ షీట్స్​ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా సూప్‌లు, గ్రేవీలు, నూనెలు వంట గట్టుపై పడితే సులువుగా తొలగించడానికి కూడా ఈ షీట్స్​ యూజ్​ అవుతాయని వివరిస్తున్నారు. దీన్ని అందుబాటులో ఉంచుకుంటే కిచెన్​లో పని సులువుగా పూర్తవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

ఆయిల్‌ప్రూఫ్‌ స్టిక్కర్స్‌: పోపులు, డీప్​ఫ్రై వంటి వంటకాలు చేసినప్పుడు నూనె చిట్లి వంటగట్టు, కిచెన్​ వాల్స్​, స్టవ్​ మీద పడుతుంటుంది. ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడేందుకు ఆయిల్​ప్రూఫ్​ స్టిక్కర్స్​ యూజ్​ అవుతాయని చెబుతున్నారు. వంటింటి ర్యాకుల్లో, కిచెన్‌ కౌంటర్‌ టాప్‌లపైన ఈ స్టిక్కర్లను అతికిస్తే రంగు రంగుల డిజైన్లతో అందంగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా నూనె, నీళ్లు వంటివి పడినా ఆ ప్రదేశం పాడవకుండా ఉంటుందంటున్నారు. ఒకవేళ పడినా క్లీన్​ చేసుకోవడం సులభం అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

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కిచెన్​లో యూజ్​ అయ్యే వస్తువులు
BEST USEFUL PRODUCTS FOR KITCHEN

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