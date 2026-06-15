మీకు "కొరియన్ వంటలు" అంటే ఇష్టమా? - ఈ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటే ప్రిపరేషన్ ఈజీ!
-కొరియన్ బ్యూటీ టిప్స్ ఇంట్లో పాటిస్తున్నారా? - అయితే ఇకపై రెసిపీలు కూడా చేసుకోవచ్చు!
Published : June 15, 2026 at 7:58 PM IST
Useful Gadgets for Korean Recipes: ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా కొరియన్ ట్రెండే నడుస్తోంది. వాళ్ల లైఫ్స్టైల్, సినిమాలు మాటల్లో చెప్పలేనంతగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి నేటి యువతను. ఇక బ్యూటీ, ఆరోగ్య రంగాల్లోనూ కొరియన్ శైలిని ఫాలో అవుతున్నారు అమ్మాయిలు. అయితే ఈ జాబితాలో కొరియన్ల ఆహారపు అలవాట్లు కూడా చేరతాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఎక్కడిక్కక్కడ రెస్టారెంట్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అయితే ఎంత ఇష్టపడినా పదే పదే బయట ఆహారాన్ని తింటే ఆరోగ్యం పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొరియన్ ఆహారం తినాలనుకుంటే వంటింట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం ఈ గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ అవుతాయని వివరిస్తున్నారు. మరి ఆ గ్యాడ్జెట్స్ ఏంటి? వాటిని ఎలా వాడాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నచ్చిన విధంగా అన్నం: కొరియన్లు ఎక్కువగా తినేది నూడుల్స్. ఎంత నూడుల్స్ అంటే ఇష్టమున్నా సరే వాళ్ల ఆహారంలో కొంచెం అన్నం ఉండాల్సిందే. హుక్మీ బాప్, కిమ్చీ, కిమ్చీ ఫ్రైడ్ రైస్, బీన్ రైస్, కొరియన్ మల్టీగ్రెయిన్ రైస్ అంటూ రకరకాల పేర్లతో అన్నం చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే వీటిని ఇంట్లో తయారుచేయడానికి రోజువారీ వాడే ఎలక్ట్రికల్ కుక్కర్లు సరిపోవంటున్నారు. అందుకు "కుక్కూ సీఆర్ మికోమ్ రైస్ కుక్కర్" సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఇది కొరియన్ వంటకాల్ని ఇట్టే తయారుచేస్తుందంటున్నారు. ఇక మనకు కావాల్సిన అన్నం తీరుని బట్టి పదార్థాలను కుక్కర్లో వేసేసి, కావాల్సిన ఆప్షన్లను ఎంపిక చేసుకుంటే సరి. నిమిషాల వ్యవధిలో ఆహారం తయారైపోతుందని అంటున్నారు.
వేడి వేడిగా: కొరియన్ ఆహారపు అలవాట్లలో టేబుల్టాప్ డైనింగ్ కల్చర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. బార్బెక్యూ గ్రిల్ లేదా హాట్ ప్లేట్లను పెట్టుకుని అక్కడిక్కడే మీట్, చేపలు, కూరగాయలు, ఎగ్స్ వంటివి కబాబ్స్గా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఈ "ఇండోర్ కొరియన్ బార్బెక్యూ గ్రిల్" ఇంట్లో ఉంటే రెసిపీలను ఈజీగా చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వంటకు కావాల్సిన సామాన్లన్నీ సిద్ధం చేసుకుని.. గ్రిల్ ప్లేట్ను సరిగ్గా ఫిట్ చేసి ప్లగ్పెట్టి ఆన్ చేస్తే సరి. నాన్స్టిక్ కోటింగ్ దెబ్బతినకుండా ఉండటానికి నూనె లేదా వెన్నను రాయాలని.. 35 నిమిషాల తర్వాత ఆహారాన్ని గ్రిల్పై పెడితే సరి. అయితే పదార్థాలు మాడిపోకుండా ఉండటానికి నాబ్ ద్వారా ఉష్ణోగ్రతల్ని నియంత్రిస్తూ ఉండాలంటున్నారు.
సన్నగా తురమడానికి: వంటలు చేయడమే కాదు గార్నిషింగ్కు కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు కొరియన్లు. వీళ్ల ఆహారంలో భాగంగా ఏదో ఒక సలాడ్ ఉండాల్సిందే. వాటిల్లో కూడా సన్నగా తురిమినవి తినడానికే ఇష్టపడతారు. అందుకు ఈ "4-ఇన్-వన్ మల్టీ ఫంక్షనల్ పీలర్ నైఫ్"ని వినియోగించాలంటున్నారు. దీనిని ఉపయోగించి ఉల్లికాడలు, కీర, క్యారెట్, క్యాబేజీ, బంగాళదుంపలు వంటి వాటిని సులువుగా తురుముకోవచ్చు. ఇక బాటిల్ మూతల్ని తెరిచే ఓపెనర్గానూ దీన్ని వినియోగించొచ్చు. అంతేనా కూరగాయలు తరిగే కత్తిలా, పీలర్లానూ ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. కాబట్టి ఇకపై కొరియన్ వంటకాలు తినాలనుకున్నప్పుడు ఈ గ్యాడ్జెట్స్ ట్రై చేస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
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