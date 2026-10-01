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కిటికీ మూలలు, స్లైడ్​ ట్రాక్స్​ క్లీనింగ్​లో ఇబ్బందా? - ఇలా చేస్తే చిటికెలో శుభ్రం!

-మరికొన్ని రోజుల్లో దసరా, దీపావళి పండగలు - ఇంటిని క్లీన్​ చేసే విషయంలో ఈ టిప్స్​ పాటించండి!

Window Corner Cleaning Tips
Window Corner Cleaning Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 10:15 AM IST

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Window Corners Cleaning Tips: మరికొన్ని రోజుల్లో బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి వంటి పెద్ద పండగలు రాబోతున్నాయి. ఇక పండగలు వస్తున్నాయంటే అమ్మలు ఇంటిని క్లీన్​ చేయాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇల్లు క్లీనింగ్​ అంతా ఒక ఎత్తైతే, కిటికీలు శుభ్రం చేయడం మరో ఎత్తు. ఎందుకంటే కిటికీ మూలలు, స్లైడ్ ట్రాక్స్‌ని క్లీన్​ చేయడం అంత సింపుల్​ కాదు. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిమంది వాటిని క్లీన్​ చేయడం మానేస్తే, మరికొద్దిమంది పైపైన దులిపి వదిలేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ సమస్య లేదంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని పదార్థాలు యూజ్​ చేసి కిటికీ మూలల్ని/ట్రాక్స్‌ని సులభంగా శుభ్రం చేయచ్చంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బేకింగ్‌ సోడా + వెనిగర్: మురికితో జిడ్డుగా మారిన కిటికీ మూలల్ని బేకింగ్‌ సోడా, వెనిగర్‌తో సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా కిటికీ మూలల్లో బేకింగ్‌ సోడా చల్లి, ఆపై వెనిగర్ స్ప్రే చేసి పది నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత టూత్‌బ్రష్‌తో నెమ్మదిగా రుద్ది.. పొడి పేపర్‌ టవల్‌తో తుడిచేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.

కిటికీలకు ఉండే స్లైడ్​ డోర్స్​ను క్లీన్​ చేయడానికి కూడా ఈ ప్రాసెస్​ ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. ఇంతకుముందు లాగే బేకింగ్‌ సోడా చల్లి, వెనిగర్ స్ప్రే చేసి టూత్‌బ్రష్‌తో రుద్దాలని.. ఆపై తడి గుడ్డతో ఆ ట్రాక్స్‌లోని మురికిని తుడిచేయాలంటున్నారు. ట్రాక్‌ మధ్య ఖాళీ సన్నగా ఉంటే.. ప్లాస్టిక్‌ నైఫ్‌కు ఒక గుడ్డ చుట్టి, దాంతో ఆ ట్రాక్‌పై ఉన్న దుమ్మును తొలగించవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ట్రాక్స్​లో పేరుకుపోయిన మురికి ఈజీగా తొలగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

స్పాంజ్‌లు మేలు: చేతి వేళ్లు చేరుకోలేని మూలలు, కిటికీ స్లైడ్‌ ట్రాక్స్‌ కొన్నుంటాయి. అలాంటి వాటిని స్పాంజ్‌తో ఈజీగా క్లీన్​ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఏదైనా క్లీనింగ్‌ లిక్విడ్​ను స్లైడ్‌ ట్రాక్స్‌పై పోసి కాసేపు నాననివ్వాలని.. ఆ తర్వాత చిన్న స్పాంజి ముక్కను లేదంటే మైక్రోఫైబర్‌ క్లాత్‌ను ట్రాక్‌ కింద ఉంచి ముందుకి, వెనక్కి జరపాలంటున్నారు. ఫలితంగా దుమ్ము, మురికితో పాటు క్లీనింగ్‌ ద్రావణాన్నీ స్పాంజ్‌ పీల్చేస్తుందని.. తద్వారా కిటికీ ట్రాక్స్‌ శుభ్రపడతాయంటున్నారు. ఇక కిటికీ మూలల వద్ద కూడా క్లీనింగ్‌ ద్రావణాన్ని పూసి.. స్పాంజితో రుద్దుతూ శుభ్రం చేయచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

నిమ్మ నూనె: కిటికీ మూలల్లోని దుమ్మును తొలగించాలన్నా, కిటికీ గ్లాసులపై ఉండే మురికిని పోగొట్టాలన్నా నిమ్మ నూనె చక్కగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే నిమ్మ నూనె​, వైట్‌ వెనిగర్‌ను సమపాళ్లలో తీసుకుని, ఓ క్లాత్​ను ఈ లిక్విడ్​లో ముంచి కిటికీ మూలల్ని, గ్లాసుల్ని, స్లైడ్‌ ట్రాక్స్‌ని తుడిచేస్తే.. అక్కడి దుమ్ము, జిడ్డుదనం తొలగిపోతుందని చెబుతున్నారు.

ప్రత్యేకమైన బ్రష్‌లతో!: కిటికీ మూలలు, స్లైడ్‌ ట్రాక్స్‌పై పేరుకున్న దుమ్మును సులభంగా వదిలించడానికి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ప్రత్యేకమైన బ్రష్‌లు దొరుకుతున్నాయని.. అవసరాన్ని బట్టి వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కిటికీ మూలలు, స్లైడ్‌ ట్రాక్స్‌పై క్లీనింగ్‌ లిక్విడ్​ పోసి బ్రష్‌ల సహాయంతో సులభంగా శుభ్రం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

అయితే కిటికీల్ని శుభ్రం చేయడమే కాదు.. పొడిగా తుడవడం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే చెక్క, మెటల్‌తో చేసిన కిటికీలు తేమకు డ్యామేజ్‌ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ అని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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