విపత్తుల వేళ "ఆకలి బాధలు" రావొద్దంటే - ఈ నిత్యావసర వస్తువులు ఇంట్లో ఉండాలట!
-అత్యవసర సమయాల్లో ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల నుంచి రక్షణ పొందడానికి కొన్నింటిని తప్పనిసరిగా భద్రపరచుకోవాలంట!
Published : October 1, 2026 at 4:00 PM IST
Best Foods to Store in Emergency : ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎప్పుడు, ఎలా దాడి చేస్తాయో ఎవరికీ తెలియదు. వరదలు, తుపానులు సహా ఇతర విపత్తుల సమయాల్లో కొన్ని రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి రావొచ్చు. ఇక రోడ్లు దెబ్బతిని నిత్యావసరాలు తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడానికి, మనల్ని, మన కుటుంబాలను ఆకలి నుంచి కాపాడుకోవడానికి కొన్ని సరుకులను ముందుగానే నిల్వ చేసుకుంటే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాస్తవానికి అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పుల కారణంగా ఒకచోట అడ్డంకి ఏర్పడితే మరోచోట నుంచి తెచ్చుకునే వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేశారు. అయినా స్థానికంగా సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా నిల్వ చేసుకోవాల్సిందే. మరి వాతావరణ మార్పులతో తలెత్తే విపత్తులు సైబర్ దాడులు, కరోనా వంటి మహమ్మారులు, ఘర్షణలు తలెత్తినప్పుడు ముందు జాగ్రత్తగా ఏయే పదార్థాలు నిల్వ చేసుకోవాలి? ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇంట్లో ఉండాల్సినవి:
- కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండే బిస్కెట్లు, రొట్టెల వంటి పిండి పదార్థాలు, ఓట్స్, బియ్యం, పాస్తా వంటివి నిల్వ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ప్రొటీన్లు కలిగిన శనగలు, పప్పధాన్యాలు, రాజ్మా, ఉప్పు కలపని గింజ ధాన్యాలు, వేరుశనగ, బటర్ వంటివి నిల్వ చేసుకుంటే మంచిదంటున్నారు.
- మాంసాహారం తినేవారైతే ప్రిజర్వేషన్ చేసిన చేపలను ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- నిల్వ ఉండేలా రసానికి సిద్ధం చేసిన పండ్లు, విటమిన్లు, పీచు పదార్థాలు ఉండే ఆహారాలు, కూరగాయల పచ్చళ్లు, ఫ్రిజ్లో పెట్టకపోయినా దీర్ఘకాలం నిల్వ ఉండే పాలు ఉంచుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- డబ్బాల్లో ఉండే ఆహార పదార్థాలను తీసుకునేటప్పుడు అందులో ఉప్పు, పంచదార కలపకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- ఎండబెట్టిన సుగంధ ద్రవ్యాలు, మసాలాలు, ఉప్పును నిల్వ ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
నీటి విషయంలో ఇలా: తాగేనీరు రోజుకు ఒక్కొక్కరికి 3 లీటర్ల చొప్పున ఎన్ని రోజులకు ప్రణాళిక వేసుకుంటే అన్ని లెక్కేసి తెచ్చి పెట్టుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అదనంగా వంటకు, శుభ్రపరచడానికి రోజుకు ఒక్కొక్కరికి 6 నుంచి 7 లీటర్లు ఉండాలంటున్నారు.
వీటికి జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది:
- అత్యధిక ఉప్పు ఉండే ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్, సూప్లను నిల్వ పెట్టుకోకూడదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- పంచదార అధిక మొత్తంలో ఉండే తృణధాన్యాల స్నాక్ బార్లను తీసుకోకపోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు.
- మాంసాహారులైతే మాంసం కంటే చేపలే ఉత్తమం అంటున్నారు. అధిక ఉప్పుతో ప్రాసెస్ చేసిన డబ్బాల్లో లభించే సాసేజ్, హాట్ డాగ్స్, కార్న్ బీఫ్లకు దూరంగా ఉండాలని వివరిస్తున్నారు.
- అత్యధిక షుగర్ కలిసి ఉండే బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లను ఎక్కువగా నిల్వ చేసుకోకూడదని వివరిస్తున్నారు.
- తీపి పదార్థాలకు బదులుగా నట్స్ను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
కొన్నిసార్లు తగ్గినా పర్లేదు: తాజా ఆహార పదార్థాలతో పోలిస్తే డబ్బాలో నిల్వ చేసిన ప్రాసెస్డ్ ఆహారంలో పోషకాలు కొంత తగ్గిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మాక్రోన్యూట్రియెంట్స్ అయిన కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రొటీన్లు, ఫ్యాట్స్, ఫైబర్లతో పాటు ఏ, ఈ విటమిన్లు, మినరల్స్లో తేడా ఉండవచ్చంటున్నారు. అయినా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాటిని నిల్వ చేసుకోకతప్పదంటున్నారు.
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