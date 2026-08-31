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ఈ ఫ్యాన్లతో విద్యుత్తు బిల్లు 65శాతం ఆదా! - కరెంట్​ లేకున్నా 10 గంటలు తిరుగుతాయి!

బద్ధకంలోంచి పుట్టిన ఆలోచనే ఈ 'బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లు'! - రిమోట్‌కంట్రోల్‌తో పనిచేసే వీటితో బెనిఫిట్స్ ఎన్నో!

Atomberg BLDC Fans
బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 4:44 PM IST

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Atomberg BLDC Fans Benefits : ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి, దోమల బెడద నుంచి తప్పించుకోవడానికి మనందరం ఇళ్లలో సీలింగ్ ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటాం. ఇందులో ధరను బట్టి, రకరకాల కంపెనీలకు చెందిన ఫ్యాన్లు ఉంటాయి. అయితే, మన ఇళ్లలో ఉండే సాధారణ సీలింగ్ ఫ్యాన్లు అధిక ఓల్టేజ్ కరెంట్​తో నడుస్తుంటాయి. దాంతో విద్యుత్తు బిల్లు ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. కానీ, ఈ 'బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లు' అందుకు పూర్తిగా భిన్నం. రెగ్యులేటర్​తో పనిలేని ఈ ఫ్యాన్లతో కరెంట్ బిల్లూ తగ్గుతుంది. మరి, ఇవి ఎలా పని చేస్తాయి? సాధారణ ఫ్యాన్లు, బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లకీ మధ్య ఉన్న తేడాలేంటి? వీటిని ఎవరు కనుగొన్నారు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మన ఇళ్లలో ఉండే సాధారణ ఫ్యాన్లు ఇండక్షన్‌ మోటార్‌తో నడుస్తాయి. ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్లు ఎక్కువ కరెంట్‌ తీసుకోవడంతో పాటు, త్వరగా వేడెక్కుతుంటాయి. దాంతో కరెంట్‌ బిల్లు కూడా ఎక్కువ వస్తుంటుంది. అందుకు భిన్నంగా పనిచేస్తాయి ఈ బీఎల్‌డీసీ(బ్రష్‌లెస్‌ డైరెక్ట్‌ కరెంట్‌) ఫ్యాన్లు. వీటిలో 'పర్మనెంట్‌ మాగ్నెట్స్‌'ని వాడటం వల్ల మోటార్‌ హీట్ అవ్వదు. ఫలితంగా 65శాతం కరెంట్‌ ఆదా అవుతుందని చెబుతోంది ఆటమ్‌బర్గ్‌ సంస్థ.

కరెంట్​ లేకున్నా 10 గంటలు తిరుగుతాయి!

ఈ బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లకి రెగ్యులేటర్‌తో కూడా పని లేదు. రిమోట్‌కంట్రోల్‌తో పనిచేసే ఇవి శబ్దం కూడా చేయవు. ఈ ఫ్యాన్లలో ఉన్న మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ ఏంటంటే, ఒకవేళ కరెంట్‌పోతే 'ఇన్వెర్టర్‌పైన తక్కువ వోల్టేజీతోనూ పదిగంటలపాటు' తిరుగుతాయి. మరి, ఇన్ని ఫీచర్లు ఉన్న ఈ నయా టెక్నాలజీ ఫ్యాన్లను ఏ బిలియనీరో, కంపెనీనో కనుగొనలేదు. ఇద్దరు యువకులకు వచ్చిన ఒక చిన్న ఐడియా, నేడు రూ.నాలుగు వేల కోట్ల విలువైన ‘ఆటంబర్గ్‌ టెక్నాలజీస్‌’గా మారి మార్కెట్లో దూసుకుపోతోంది.

Atomberg BLDC Fans
ఆటమ్‌బర్గ్‌ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఉపకరణాలు (Eenadu)

బద్ధకంలోంచి పుట్టిన ఆలోచనే ఈ ఫ్యాన్లు!

ముంబయి మహానగరంలో ఒక చాల్​లో మనోజ్‌మీనా, శిబబ్రత్‌దాస్‌ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు అద్దెకు ఉంటున్నారు. చాల్స్ అంటే అగ్గిపెట్టెల్లాంటి గదులతో, చిన్న బాత్‌రూమ్‌తో, నీటికి కటకటలాడే భవంతులు. తక్కువ అద్దెకు లభించే ఈ చాల్స్​లో ఎక్కువగా కార్మికులు, కూలీలు నివసిస్తుంటారు. అలాంటి ఓ చాల్‌లో ఐదు సంవత్సరాలుగా కష్టపడుతున్నారు ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. వీరిద్దరూ ఐఐటీలో స్నేహితులు. మనోజ్​ స్వస్థలం వచ్చేసి రాజస్థాన్‌లోని విద్యుత్తు సదుపాయం లేని ఓ కుగ్రామం. శిబబ్రత్‌ది అసోంలోని సాధారణ కుటుంబం.

మనోజ్‌మీనా, శిబబ్రత్‌దాస్​లు ఐఐటీ బొంబయి ఇంక్యుబేషన్‌ సెంటర్‌ సాయంతో ఎన్నో వ్యాపార ఆలోచనలు చేశారు. అలా, 2015లో ఒక రోజు రూమ్​లో ఫ్యాన్‌ రెగ్యులేటర్‌ తిప్పడానికి బద్ధకించి, నువ్వు తిప్పమంటే నువ్వు తిప్పమని ఒకరినొకరు బతిమలాడుకుంటున్నప్పుడు వారికి వచ్చిన ఆలోచనే ఈ "బీఎల్‌డీసీ" ఫ్యాన్​గా మారింది. రెగ్యులేటర్‌తో పనిలేని బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లను రక్షణరంగంలో వాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే వీరికి ఒక మెరుపులాంటి ఆలోచన వచ్చింది. ఈ టెక్నాలజీ సీలింగ్‌ ఫ్యాన్లకు ఎందుకు వాడకూడదని ఆలోచన చేశారు. దాన్నే ఆచరణలో పెట్టి మరికొన్ని ఫీచర్లు యాడ్ చేసి, విజయం సాధించారు. అప్పుడు వారికి వచ్చిన ఐడియానే, ప్రస్తుతం రూ.నాలుగు వేల కోట్ల విలువైన 'ఆటంబర్గ్‌ టెక్నాలజీస్‌'గా మారి మార్కెట్లో దూసుకుపోతోంది.

Atomberg BLDC Fan founders
మనోజ్‌మీనా, శిబబ్రత్‌దాస్‌ (Eenadu)

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అధునాతన ఫీచర్లతో "బీఎల్‌డీసీ" ఫ్యాన్లు కనుగొన్నా, వాటిని కొనడానికి కాదుకదా, తమ షాపులో పెట్టి అమ్మడానికి కూడా ఒక్క రీటైలరూ ముందుకు రాలేదు. ఎన్నో కంపెనీల బ్రాండెడ్‌ ఫ్యాన్లు ఉండగా, ఇవి ఎవరు కొంటారని అంతా నిరాశ పరిచారు. అప్పుడు హాస్పిటల్స్, ఐటీ కంపెనీలు, కాలేజీలకూ వెళ్లి డెమో ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. టాటా మెమోరియల్‌ హాస్పిటల్​ను ఒప్పించాక ఆర్డర్లు పెరుగుతూ వచ్చాయి. కానీ అవేమీ అంత ఆశాజనకంగా లేవు. దాంతో కంపెనీని బంద్ చేద్దామని నిర్ణయించుకుని, చివరి ప్రయత్నంగా కొత్త ఇన్వెస్టర్లకి మెయిల్‌ పెట్టారు.

Atomberg BLDC Fans
ఆటమ్‌బర్గ్‌ ఫ్యాన్ల తయారీ (Eenadu)

మనోజ్‌మీనా, శిబబ్రత్‌దాస్‌లు మెయిల్ పెట్టినవారిలో అభయ్‌పాండా అనే అతనికి ఈ కుర్రాళ్ల పట్టుదల, వాళ్ల టెక్నాలజీ నచ్చింది. అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన రూ.70కోట్లతోనే నవీ ముంబయిలో మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ యూనిట్‌ని స్టార్ట్ చేశారు. కంపెనీకి 'ఆటమ్‌బర్గ్‌ టెక్నాలజీస్‌' అనే పేరు పెట్టారు. అంతవరకూ అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఆన్‌లైన్‌ అమ్మకాలకే పరిమితమైన ఈ బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లు, నెమ్మదిగా 30 వేల రీటైల్‌ షోరూమ్‌లకి చేరువయ్యాయి. వాటర్‌ ఫ్యూరిఫైయర్లు, మిక్సీల్లో కూడా ఈ కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి నాలుగున్నరవేల కోట్ల విలువని సంపాదించుకుంది ఆటమ్‌బర్గ్‌ సంస్థ.

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బీఎల్‌డీసీ ఫ్యాన్లతో ఉపయోగాలు
ATOMBERG BLDC FANS

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